Они к нам на лайнерах, а мы им – альтернативу Увеличить количество заходов во Владивосток круизных лайнеров планируется примерно в два раза. Об этом, как сообщили в пресс-службе региона, было заявлено в ходе встречи кураторов туристской отрасли Приморья с представителями южнокорейской компании TAIYO PLAN.

Стороны наметили планы на ближайшее будущее – сезон туризма 2020 года, основной из которых – развитие маршрутной сети круизных лайнеров.

«В этом году во Владивосток зашли 10 круизных лайнеров. Планируется, что финальное, 11-е по счету судно будет в декабре», – рассказал руководитель краевого департамента туризма Владимир Щур.

По данным администрации региона, с 2015 года приморская столица начала новую главу истории судозаходов. Так, поток круизных туристов с 2015 по 2017 год вырос в два раза (с 5979 до 12455 человек). В 2019 году Приморье приняло 16 судов, последний из которых прибыл в четверг, 17 октября.

Среди заходящих были и «новички», побывавшие в акватории Амурского залива впервые, – голландский Maasdam и лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию, и во Владивосток в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов. Также в этом году у берегов Владивостока пришвартовались два круизных лайнера одновременно. Последний раз такое событие случалось около 20 лет назад.

Еще одна возможность, ставшая доступной для жителей региона, – это путешествия на круизных судах из Владивостока. Впервые за последнее десятилетие приморцы смогли не только поприветствовать лайнер, но и отправиться на нем в плавание.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию собственного круизного продукта Приморским, Камчатским краями, Сахалинской областью и Чукотским автономным округом. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере регионы Дальнего Востока заключили на ВЭФ-2019.

Предполагается, что совместный проект сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям, – он предусматривает создание новых маршрутов и презентацию субъектов округа как российским, там и зарубежным туристам.

Автор: Отдел новостей «В»