«Вот сумасшедший у нас Санек!» Александр Михайлов о богатствах, которые нажил, и о том, почему его профессия – женская, истеричная

У любимого артиста миллионов россиян – 75-летний юбилей. Александр Михайлов не любит говорить о личной жизни, да и сам праздник, по его признанию, отмечать будет в кругу самых близких людей. Но для читателей и почитателей сделал исключение.

Мы встретились с народным артистом России и узнали от него, чем он особенно дорожит, какими принципами руководствуется и в работе, и в личной жизни и главное – что и кого он любит больше всего на свете.

Странник очарованный

– Александр Яковлевич, с каким настроением встречаете 75-летие?

– С серьезным. Я считаю, что диалоги даже с самим собой надо вести с некими паузами: когда человек думает, о чем-то размышляет, когда погружается в свои болевые темы. Это и есть серьезный разговор. Этого не хватает сегодня. Как сказал Антон Павлович Чехов, все прекрасное – серьезно. Я стараюсь в свой день рождения уйти в ракушку, отметить праздник среди близких друзей и не очень афишировать юбилей. Но знаю, что от этого никуда не денешься. Если бы я снялся не в 80 картинах, а только в фильме «Любовь и голуби», наверное, все равно было бы все то же самое.

– «Уходите в ракушку» – то есть до вас не дозвониться?

– Да, я отключаю телефон, буду только с близкими. Все остальное – моя тайна.

– Обычно к юбилею артиста или режиссера на разных телеканалах показывают фильмы с его участием. Какие киноленты вы хотели бы, чтобы показали?

– «Очарованный странник» – это один из моих самых любимых фильмов, именно он, а не «Любовь и голуби» или «Мужики». И второй – «Отряд специального назначения», где я прикоснулся к судьбе великого разведчика Николая Кузнецова. Конечно, я влюблен в фильм «Любовь и голуби», это однозначно, но это другое. Эти фильмы более социальные.

Любовь и боль

– У вас в этом году еще и 50-летие творческой деятельности. Планируете в связи с этим встречи со зрителями?

– Да. У меня есть программа, которая называется «Экология души». Может, название и помпезное, но оно очень греет мою душу. Один из компонентов этой программы и даже необходимость – зажечь свечу. Это не значит, что я буду молиться, просто мне хочется, чтобы в этом диалоге со зрителем была живая деталь – огонь. Я стою напротив этой свечи, и идет серьезный разговор, всегда. Однажды в Астане эта встреча длилась 3 часа 45 минут без перерыва. Но дело не во времени, а в качестве. Я говорю о том, что меня волнует. Меняются цвет знамени, слова гимна, а моя любовь к Родине – нет. Это основа моей программы.

Но о политике говорить мы сегодня не будем, так же как и о личном, семейных делах, чтобы не было копания в белье…

– Что происходит в эти три часа?

– Пою, читаю стихи. Я обожаю Игоря Талькова, исполняю его песни. Считаю его явлением особым в нашей эстраде. Это один из уникальных граждан России. У меня была только одна встреча с ним, когда он сочинял песню «Бывший подъесаул». Потом, уже после его гибели, мы подружились с Ольгой Игоревной Тальковой (мать Игоря Талькова. – Прим. авт.), она даже называла меня одно время сыном… Также читаю стихи поэта Кости Фролова, который живет в Крыму, и многое другое еще. Всего не расскажешь…

Скоро у меня будут большие гастроли по Сибири: Томск, Барнаул там будут, многие другие города. Еще меня ждут с творческим вечером в Испании и Португалии. Это такой небольшой план…

Добро по наследству

– Вы дружили с Михаилом Евдокимовым, сейчас занимаетесь его фестивалем «Земляки», который проходит в Алтайском крае. Продолжаете его дело?

– Хороший вопрос. О себе я стараюсь меньше говорить, а вот о друзьях могу говорить часами. С Михаилом Евдокимовым мы 25 лет, до его кончины, были духовно близки, интересно с ним было общаться. Он через такие тернии пробил нишу в эстраде и стал заниматься своей программой! Я знаю, каких трудов это ему стоило. Но свою малую родину не оставил, решал проблемы родного поселка, асфальтировал всю деревню, по его задумке построили там рядом стадион.

Он пошел в губернаторы не потому, что хотел власти: он знал проблемы земляков и болел за свою малую родину. К нему приходили и говорили: «Ты не потерял совесть – запрягайся, за тобой пойдет весь народ!» И действительно, это один из редких случаев, когда губернатор был избран именно народом. Но что произошло, то произошло…

Его потеря была для нас огромной. И на могиле Сергеича мы – я, Александр Маршал, Александр Панкратов-Черный, Женя Ловчев, Анатолий Заболоцкий, оператор Василия Шукшина, – дали слово, что продолжим его фестиваль спорта и культуры. Я уже 15 лет являюсь президентом Фонда Михаила Евдокимова. Стараюсь поддерживать то, что он начал.

– Вы свою малую родину тоже не забываете?

– Конечно. Стараюсь бывать там чаще. Почему я люблю свой Забайкальский край? Я приезжаю туда в свою землянку… Я очень богатый: у меня там сотка земли! А буквально в 70 метрах от меня – старинный буддийский храм, которому несколько сотен лет… Разуваюсь и босиком стою на земле. И чувствую себя так, будто заново родился.

Деньги приходят и уходят. А стыд остается

– Вы были режиссером только одного фильма – «Не уходи». Не хотите продолжить эту деятельность?

– В свое время великому французскому актеру Жану Габену задали вопрос: «Что лежит в основе кинематографа?» И он назвал три факта: во-первых – сценарий, во-вторых – сценарий и в-третьих – сценарий. Нет такого сценария сейчас, по которому мне бы хотелось снять фильм. Единственный сценарий, за который бы я взялся, по уникальному произведению, практически документальному, – «Бермудский треугольник» Юрия Бондаря. Мало кто знает о нем. В свое время его экземпляры арестовывали, а сейчас не популяризируют. Вот там – вся современная правда, начиная с расстрела Белого дома. Это единственная тема, по которой можно что-то сделать. Но сейчас не время еще…

Что касается современного кинематографа, то та попса, которая сегодня забивает мозги нашей молодежи, – это катастрофа. Море трупов и крови, где процветает безнравственность, где культивируется убийство. Это ужасно!

– Именно поэтому вас давно не видно на киноэкранах? Вы принципиально не снимаетесь?

– Есть в нашей актерской профессии такая история: не мы выбираем, а нас выбирают. В отличие от режиссерской профессии. У меня есть только возможность согласиться или отказаться. На данный момент от большинства предложений я отказываюсь. Мне хочется сниматься, но тот материал, который мне подсовывают (я просто другого слова не могу подобрать), мне неинтересен. Ради заработка – не мое, в рекламах я принципиально не снимаюсь. Меня соблазняли три банка, я ответил фразой, которую мне когда-то сказал мой дед: «Внук, деньги приходят и уходят, а стыд остается». Вот этого я не хочу.

Все проходит, но что-то остается. Я хочу честно смотреть своим зрителям в глаза. Не потому, что я такой хороший и правильный, у меня тоже есть свои тараканы, свои недостатки, пороки, и ничто человеческое мне не чуждо…

– Вы преподаете во ВГИКе. Есть какие-то принципы, которые вы доносите до своих студентов?

– Я своим ребятам сказал так: «Если вы способны создавать сами – как режиссеры, как актеры, вы выживете. А просто идти на поводу, не имея своей позиции, своей точки зрения на то, что происходит вокруг, – вы не выживете».

Человек свободный

– Что любит Александр Михайлов? Я сейчас не про материальные ценности.

– Мне очень интересно вернуться к истокам. Я обожаю море. Я без него жить не могу! Когда вижу это водное пространство, волны, шторм, испытываю настоящий восторг. Эти ощущения остались у меня с юности, я тогда был связан с морем. Я был учеником моториста, бороздил три моря и один океан. Когда выходил в Берингово море, в Тихий океан на судне с командой, то привязывал себя во время шторма на носу тросами. Когда судно погружалось в волну, держался за бортовые переборки. И это было такое омовение этими волнами! И орал песни! Вся команда говорила: «Вот сумасшедший у нас Санек!»

Или ночное сочетание звезд и океана… Что может быть лучше? Это такое очарование! И я так тоскую, если не бываю год на море…

– То есть актерство – это еще не вся жизнь?

– Я понял для себя одно: профессия моя – женская, истеричная, она зависит от всех – от гримеров, костюмеров, сценаристов, операторов, продюсеров. Но я открыл для себя еще одну способность помимо актерства и любви к морю. Я увлекаюсь, когда создаю какие-то архитектурные вещи: строю дом для себя, внутри что-то делаю… И мне это лучше и ближе. Я могу ночами не спать – создавать, рисовать, фантазировать. Наше ремесло очень зависимое, а я – человек свободный!

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ, ИА «Столица»