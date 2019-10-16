Если сердце сбилось с ритма Чем это грозит, как это лечится и что делать, чтобы не допустить фатального исхода

На вопрос, что делать, если тонометр показывает значок аритмии (многие автоматические тонометры снабжены и такой функцией), любой врач ответит: записываться к кардиологу и обследоваться. И желательно не медлить. Особенно если при этом вы чувствуете себя неважно: появились одышка, головокружение, слабость, перебои в работе сердца – например, чувство замирания или, напротив, трепыхания в грудной клетке. Все это симптомы аритмии.

Как поймать аритмию

Что же такое аритмия и насколько опасно это состояние?

– Аритмия не что иное, как нарушение ритма сердца, – объясняет врач-аритмолог Юрий Егай. – Дело в том, что сердце – это единственная мышца, которая обладает собственной электрической активностью (у мужчин; у женщин такими же свойствами обладает еще и матка). Оно может само генерировать импульсы, чтобы сокращаться. И в какой-то момент вдруг не все сердце, а какая-то его часть выбивается из ритма, какая-то одна группа клеток начинает жить в своем собственном ритме, постепенно затягивая в этот ритм всю сердечную мышцу.

Насколько опасно это состояние? Это зависит от типа аритмии. Оно может просто снизить качество жизни, а может привести к летальному исходу.

Вообще, аритмия достаточно распространенное явление. Так, на миллион населения в России приходится порядка 100 тысяч человек, страдающих аритмией. Но не каждый из этих людей нуждается в серьезном лечении.

Чтобы определить заболевание, необходимо пройти развернутое обследование. Значок аритмии на тонометре – это лишь показатель того, что у человека есть какие-то нарушения ритма сердца. А что за заболевание и в чем его причины – для этого порой и ЭКГ недостаточно. Поскольку не всегда на электрокардиограмме удается поймать сбой ритма, врачи при необходимости помимо обычного ЭКГ назначают холтер-мониторинг (на человека устанавливаются датчики, которые в течение суток, а иногда двух или трех снимают показания работы сердца), а также УЗИ.

Клещ, грибок, давление…

Причиной аритмии может стать стресс, обычное переживание. Сердце может сбиться с ритма и в результате интоксикации, в том числе при укусе клеща.

Нередко нарушения ритма сердца являются симптомом какого-либо заболевания. Сердце таким образом может реагировать на проблему со щитовидной железой, на инфаркты, гипертонию – осложненную и нелеченую, даже на инфекцию, поселившуюся в организме, или грибок. Но иногда аритмия может классифицироваться как самостоятельное расстройство ритма сердца, и это уже болезнь, патология. Другое дело, насколько она серьезна и опасна.

Есть, например, синусовая аритмия, как правило, это состояние врачи характеризуют как норму. Чаще всего она встречается у детей и подростков, но порой и у взрослых, в основном очень эмоциональных людей.

Есть и врожденные формы аритмий. Например, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Многие люди, страдающие этим заболеванием, не испытывают проблем со здоровьем до определенного момента. У мужчин оно встречается чаще, чем у женщин.

Среди симптомов, проявляющихся у детей (чаще всего заболевание обнаруживается в детском и молодом возрасте), – ощущение сердцебиения, боли в груди, затрудненное дыхание.

Другая врожденная аритмия – пароксизмальная тахикардия. Характеризуется приступами сердцебиения с частотой сердечных сокращений от 140 до 220 и более в минуту. Приступы могут сопровождаться головокружением, шумом в голове, чувством сжимания сердца. Иногда присоединяются потливость, тошнота, метеоризм. Длительные приступы могут привести к отеку легких, инфаркту миокарда. Заболевание достаточно распространенное и выявляется при холтер-мониторинге в 20–30 % случаев.

А вот мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) – это уже возрастное заболевание, так как по большей части встречается у людей, перешагнувших 50-летний рубеж. Среди основных ее провокаторов – ишемическая болезнь сердца и нелеченая длительная гипертония. Впрочем, заболевание могут спровоцировать и проблемы со щитовидной железой, кроме того, причиной могут стать и генетические аномалии.

Жить с этим заболеванием можно, лишь соблюдая определенный регламент: выполняя рекомендации врачей и два раза в год проходя тщательное обследование – с холтер-мониторингом и УЗИ, чтобы не пропустить ухудшение состояния.

Прижечь сердце

А вот действительно хорошая новость: все эти аритмии лечатся. В отличие от таких системных заболеваний, как диабет, гипертония или бронхиальная астма, способы полного излечения которых человечество пока не нашло (эти болезни можно только корректировать), проблемы с аритмией можно решить раз и навсегда.

Аритмию лечат методом радиочастотной абляции (образно говоря, прижигают сердце). В области паха в вену делают укол, таким образом запуская электроды, которые прямо по кровеносным сосудам идут в сердце. Одни электроды находят место аритмии, другие, идущие следом, оказывают на эти участки тепловое воздействие (прижигают). Процедура абсолютно безвредная, делается на работающем сердце. Пациент при этом бодрствует (наркоз вводят лишь детям и взрослым по желанию).

Ну и не слишком хорошая новость: занимайся профилактикой, не занимайся – от аритмии это не спасет…

– Среди моих пациентов есть и те, кто ведет исключительно правильный образ жизни, занимается спортом и при этом страдает от аритмии, – рассказывает Юрий Егай. – Считается, что некоторые аритмии имеют генетическую предрасположенность. Однако усугублять ситуацию не стоит. Это значит по возможности регламентировать стрессы в своей жизни, заниматься спортом (лучше всего кардионагрузки), а также снижать токсические нагрузки на организм. Речь прежде всего о приеме алкоголя.

Внезапно смертельная

Наособицу среди аритмий стоит желудочковая тахикардия.

– Самая опасная, напрямую жизнеугрожающая, которая приводит к гиподинамическим остановкам сердца. Сердце не фактически останавливается, но оно сокращается настолько часто, что не успевает заполниться кровью. Обнаруживают заболевание в молодом возрасте (детском, подростковом), так как до зрелости эти больные просто не доживают. Опасность желудочковой тахикардии прежде всего в том, что никаких ее предвестников нет, именно из-за нее появилось такое понятие, как внезапная сердечная смерть. Одно из немногих проявлений заболевания, по которому его можно определить, – удлиненный QT-интервал. Но зачастую врачи, читая ЭКГ, не видят его, – сокрушается аритмолог.

Насторожить также могут уже случившиеся когда-то внезапные сердечные смерти в семье, возможно, даже в предыдущих поколениях.

Как еще можно определить наличие такой аритмии? Поскольку она стопроцентно генетически обусловлена, то есть нарушение ритма сердца врожденное, один из методов ее выявления – сдача генетических анализов.

Чем еще опасно это заболевание – оно не лечится. Единственно, что можно сделать при его обнаружении, – имплантировать прибор, восстанавливающий работу сердца и спасающий жизнь в экстренной ситуации.

Важно знать

Факторы риска развития аритмии:

– генетическая предрасположенность;

– врожденные пороки;

– избыточный вес;

– повышенный холестерин в крови;

– артериальная гипертензия;

– проблемы с щитовидной железой (при тиреотоксикозе возникает тахикардия, а при недостаточной работе щитовидки – брадикардия);

– эпизоды гипогликемии (при декомпенсированном сахарном диабете возникают гипертония и ИБС, что приводит к расстройству сердечной деятельности);

– анемия (недостаток железа провоцирует развитие гипоксии тканей, в том числе сердечной);

– гормональный дисбаланс (при климаксе у женщин наблюдаются внеочередные сокращения и другие проявления аритмии);

– остеохондроз (нарушение строения позвоночного столба приводит к сдавливанию нервных корешков, от чего страдает в первую очередь сердечная деятельность).

Автор: Лика ТКАЧЕНКО