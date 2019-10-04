За браконьерами будут следить дроны концерна Калашникова Пробные полеты беспилотников Zala концерна «Калашников» прошли в селе Барабаш на территории национального парка «Земля леопарда».

Предполагается, что современная техника сможет значительно помочь в сохранении диких животных, в том числе редких дальневосточных леопардов и амурских тигров, отметили в пресс-службе нацпарка.

Земля леопарда стала первой особо охраняемой природной территорией на Дальнем Востоке, где было запущено беспилотное воздушное судно. В тестовых полетах участвовали две модели – ZALA 421-16Т и ZALA 421-16Т2, обе предназначены для воздушного наблюдения за территорией на высоте до 3 километров. Данные с аппарата передаются на землю в реальном времени с возможностью 60-кратного увеличения изображения.

Длительность полета беспилотников составляет до 4 часов, при этом важным преимуществом аппаратов является их бесшумность. Кроме того, воздушные судна оснащены тепловизорами, что позволяет вести наблюдения, в том числе ночью, а также в условиях плохой видимости. Все эти качества необходимы для отслеживания браконьеров на территории национального парка, отслеживания возгораний, а также мониторинга популяции копытных – кормовой базы дальневосточного леопарда и амурского тигра.

По итогам полетов будет составлен отчет, который позволит наглядно оценить возможности аппарата. Ожидается, что испытания техники на этом не закончатся. Впереди повторные полеты, которые должны показать возможности беспилотников в холодное время года. В случае если аппараты докажут свою эффективность, «Земля леопарда» будет готова приобрести два подобных дрона и стать первым на Дальнем Востоке национальным парком, который применяет подобные технологии.

«Современные технологии способны открыть уникальные возможности для заповедников и национальных парков, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Мы рассматриваем возможность приобретения БЛА для использования по нескольким направлениям. Необходимо оценить, как такая техника будет работать в непростых условиях гористой местности нацпарка, как будет справляться с плохой видимостью из-за, например, хвойных лесов».

Среди других возможностей потенциального использования беспилотников – создание моделей рельефа национального парка с помощью специальной оптики, что может быть эффективным для оценки природного комплекса. С помощью аппарата можно оценивать изменения лесного покрова, например, после пожаров.

Автор: Отдел новостей «В»