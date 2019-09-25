Кофе с видом на пропасть Выходные в Приморье: почему ущелье Дарданеллы стоит того, чтобы потратить на него день отдыха

Приморье богато на интересные места, доступ к которым может быть и простым, и совсем нелегким. Есть точки, в которых любоваться природой нашего уникального региона особенно приятно. Тем более что сентябрьская погода пока благоволит путешественникам.

Сегодня мы расскажем вам об ущелье Дарданеллы, что находится в Партизанском районе, – одной из самых доступных и живописных достопримечательностей края.

В рекламе не нуждается

Сам я узнал об этой географической достопримечательности благодаря соцсети Instagram. Это сервис, где каждый пользователь может поделиться фотографиями и небольшими описаниями к ним. В последнее время ущелье Дарданеллы (или щеки Дарданеллы) набирает в нем особую популярность. Скорее всего, благодаря обустроенной там площадке для роутджампинга (прыжков с высоты на резиновом тросе). Местные ребята самоорганизовались и воздвигли на скале под названием Замок принцессы, на самой высокой ее точке, небольшой укрепленный трамплин. Вроде бы невеликий труд, а как влияет на узнаваемость места!

На этом трамплине можно посидеть, свесив ноги над пропастью, и сделать впечатляющие фотографии (чем все и занимаются). Затем эти снимки, выложенные в Сеть, обрастают комментариями, лайками, одобрением других пользователей и привлекают новых туристов. Возникает цепная реакция. Удивительно, как простая задумка, воплощенная энтузиастами, производит сильный эффект, и все это происходит без каких-либо бюджетных вложений. Настолько это разумно, логично и оправданно, что удивляешься, почему этого не сделали здесь раньше.

Маршрут восхождения

Добраться до места несложно. Если едете на машине из Владивостока, надо выбрать находкинское направление, после Шкотово свернуть на дорогу к Партизанску, проехать Новую Москву (амбиции первопоселенцев этого небольшого села, которое ныне входит в Центральненское сельское поселение, достойны уважения), после которой будет поворот на село Бровничи. Вам туда. По грунтовой дороге ехать несколько минут, после чего вас ждет деревянный мост через реку.

Можете его миновать, чтобы оставить машину: справа за мостом будет съезд на площадку, где паркуются рафтеры – любители сплавляться по реке на лодках. Правда, съезд такого вида, что соваться туда на легковой машине – затея, конечно, храбрая, но легкомысленная.

А можете и не проезжать бревенчатую переправу, а оставить машину на обочине перед ней. Правда, и тут есть недостаток. Она на несколько часов останется у всех проезжающих на виду и совершенно незащищенной. Приморье, к сожалению, благоволит лишь путешественникам, передвигающимся на внедорожниках. К владельцам «пузотерок» наш край гораздо суровее: зачастую приходится бросать железного друга на трассе перед непролазным склоном, изборожденным колесами джипов, и топать несколько километров пешком в надежде, что никто не покусится на вашего переднеприводного доходягу.

Слева от моста находится тропинка, ведущая прямиком в лес. По ней и следует спуститься. Затем маршрут лежит вдоль реки.

По пути вам попадется участок с разбросанными каменными кубами, покрытыми мхом и испещренными прямоугольными желобками явно неестественного (в смысле неприродного) происхождения. Откуда они взялись, кто и для чего выбил на них глубокие борозды – все это отличная пища для фантазии.

Пробираясь сквозь местные заросли (впрочем, совсем негустые), воображаешь себя то ли партизаном из отряда Сергея Лазо, который действительно скрывался здесь в Гражданскую, то ли ацтеком из войска легендарного вождя Ахуитцотля, некогда расширившего владения своей империи от Атлантического до Тихого океана. Имя этого предводителя аборигенов Северной Америки еще не раз всплывет в уме там, наверху, созвучное чувству, возникающему при виде открывающейся панорамы. Но до этого вида придется еще топать.

Сначала понизу. Тропа вскоре расширится и превратится в заросшую травой дорогу (в ней, кстати, тоже найдутся вездесущие следы от протекторов). А от этой дороги первая же тропинка, ведущая наверх, ваша. С нее стартует подъем на скалу. Сначала по скользкой почве, потом, когда лес отступит, по каменной россыпи, которую, как стало известно позже, называют курумником. Чем выше взбираетесь, тем больше становятся камни. К слову, по отзывам путешественников, на них частенько греются змеи, поэтому следует проявлять не только ловкость, но и бдительность.

Подъем займет около получаса с учетом недолгих остановок на отдых и фотографирования у кустов рябины. Верх скалы покрыт зарослями. Здесь уже недолог путь до видовой площадки, созданной самой природой. И частично человеком.

Пикник под облаками

На самом пике открывается отличный вид на все ущелье, на реку, мирно текущую между двух обросших зеленью скал, на соседние пики, похожие на средневековые башни, из которых либо умыкают невест, либо те сами кидают рыцарям сплетенные из волос канаты. Здесь же, наверху, есть лавочки, и под тенью деревьев можно устроить пикник. Но, как по мне, гораздо приятнее устроить его на одном из уступов, пусть и под палящим солнцем. Выпить чашечку (точнее, крышку термоса) кофе и съесть сэндвич втройне приятней, глядя на длинный зеленый коридор, на сопки, залитые солнечным светом и подернутые синевой.

Здесь же устроен тот самый трамплин для роутджампинга. Он выдается на три-четыре метра вперед, и с него действительно – при должном обращении с камерой – получаются отличные снимки.

По пути нам встретилось несколько групп туристов. Взрослые, дети, пенсионеры. Дорога сюда подвластна, в принципе, любому возрасту. Подъем лучше начинать пораньше – меньше народу вторгнется в процесс вашего единения с природой (большинство путешественников мы повстречали уже при спуске). Раннее утро здесь и вовсе можно провести в одиночестве. Все остальное расскажут фотографии.

Особый взгляд

Чем больше путешествуешь по Приморью, тем сильнее убеждаешься, насколько оно красиво, велико и разнообразно. Юг и север края – две совершенно разные картинки. При движении вверх по карте приземистый лесок с чудаковатой геометрией стволов и сучьев и густым подлеском сменяют высокие, гордые деревья самых строгих форм, предпочитающие стоять обособленно. Уссурийская тайга – место, где южная и северная флора и фауна смешиваются, переплетаются. До сих пор помню, как поражался ей и восхищался ею знаток природы Николай Дроздов в одном из выпусков своей передачи «В мире животных». Как он с упоением рассказывал про нашего гималайского мишку, который настолько мал, что может зимовать в дуплах, и дровосеки иногда наблюдают картину, как из-под поваленного дерева выбегает очумелый белогрудка и скрывается в испуге прочь, хотя мог бы предъявить обидчикам, нарушившим его сон, много претензий…

Природа Приморья не перестает удивлять даже самых опытных натуралистов, не говоря уже о таких дилетантах, как я. Чем больше путешествуешь по нашему краю, чем чаще заглядываешь в его отдаленные уголки, тем больше хочется изучать и обследовать эти бесконечно красивые, загадочные и уединенные места.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ