Без чего не обойтись лучшему участку Перед генеральной осенней уборкой

Семья Демченко, чья дача находится в пригороде Владивостока, стала одним из победителей недавно завершившегося городского садоводческого конкурса в номинации «Лучший садовый участок».

Говоря о лучшем участке, казалось бы, нужно рассказывать о его ландшафтном дизайне, цветочных композициях, малых архитектурных формах, о том, как семья решает проблему отдыха. Но мы все-таки предлагаем зайти с тыла – с задней части дачного подворья, примыкающей к зеленой зоне. Потому что именно здесь, в укромном месте за задней стенкой теплицы, притаилась фабрика компоста. Хозяин участка Валерий, который все строит собственными руками, сам сделал и его, разумеется, и недавно сдал этот важный объект заказчику – жене Оксане. Сначала все ахнули, увидев, сколько места хозяева отвели под компост.

– Я очень много читала, как правильно сделать компост, внимательно отнеслась к информации о том, что можно туда кидать, чего нельзя, – поясняет Оксана. – Вот не прислушалась же, что клубни картофеля не для компоста, они там очень быстро прорастают. Посмотрите, так и есть: картошка уже цветет.

Главное правило, которое Оксана усвоила: компостная емкость – не мусорное ведро, и туда не стоит бросать все подряд. Например, ботву картофеля и баклажанов со следами фитофтороза. Заболевание легко передается всеми возможными путями. Лучше использовать картофельную ботву для получения золы, то есть сжечь.

Выбрасывать яблоки в компост можно, в том числе и падалицу. Но какой разумный хозяин станет класть яблоки, пригодные для пищи, в компост? Здесь речь идет скорее о том, можно ли кидать туда гнилые яблоки. Эти плоды могут стать разносчиками заболевания под названием «парша». Кроме того, своим запахом они приманивают к компостной яме мышей, а этих грызунов в дом не приглашают. Ближе к весне может активизироваться вполне естественный процесс появления ростков яблони из косточек.

Часто бывает, что на участке под деревьями оказывается большое количество слив. Часть из них вполне пригодна для подачи на стол, но большинство может уже быть местом обитания червячков. Кажется, почему бы не поместить испорченную или старую сухую сливу в компост? Но не стоит этого делать, так как польза от фруктов с большой косточкой сомнительна. Фруктовые косточки перегнивают очень долго, и скорее получится дождаться нового ростка, чем они разложатся.

Кочерыга капусты тоже перегнивает слишком долго – как дерево.

Мучные изделия, как и зерно, могут привлечь внимание кротов и мышей. Эти животные истребляют полезных червяков, без которых компост – не компост. Ну а сам хлеб в случае появления плесени рискует передать грибковое заболевание почве, а затем и здоровым растениям.

Справка «В»

Для регулирования влажности в толще компостной кучи нужно на дне разложить мелкие ветки, куски коры. Затем уже положить свежие растительные остатки, ботву и сорняки без цветков и корней. Компостная смесь должна проветриваться.

Автор: Надежда БРАЖИНА