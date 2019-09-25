Зачарованные Чанбайшанем Священное озеро на священной горе корейцев заманивает сюда тысячи китайцев и русских

Продолжение. Начало в номере за 4, 11 и 18 сентября

Дорогие друзья, мы продолжаем рассказ об интереснейшем фототуре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, в котором побывал наш фотокорреспондент Алексей Воронин.

Напомним, что маршрут фототура пролегал по провинции Цзилинь и Яньбянь-Корейскому автономному округу. Принимающая сторона постаралась не только показать журналистам живописность и достопримечательности своей малой родины, но и продемонстрировать, насколько хорошо живется здесь этническим корейцам и как оберегаются и сохраняются их традиции.

Рецепт «выпечки» процветающего городка

– Все наше путешествие было необычайно увлекательным, но с особым нетерпением мы ждали встречи с главной изюминкой тура – вулканическим плоскогорьем Чанбайшань. Ждали и ужасно волновались, – признается фотокор «В». – Просто перед поездкой все начитались в Интернете о капризном характере погоды в этом районе: озеро в кратере горы Пэктусан то закрывается завесами тумана, да такими, что ни зги не видно, то дождь может начаться, а то и снег. В разгар лета!

Все волнения фотографов, скажем забегая вперед, оказались напрасны. Но сначала они приехали в небольшой городок Эрдаобайхэ у подножия гор. Раньше это была унылая, глухая деревенька, но благодаря растущей как на дрожжах популярности государственного заповедника Чанбайшань за какой-то десяток лет китайцы превратили ее в лощеный курортный поселок.

– В Эрдаобайхэ нам показали симпатичные парки. С идиллическими цветочными полями, с озерцами, в которых плавают пасторальные уточки, с мостиками и стеклянной башней, – рассказывает Алексей. – А вечером повели в парк со светящимися скульптурами. Это тоже выглядело живописно, радовало глаз обилием неоновых красок. Да и сам городок оказался симпатичным, с интересными постройками. Прогулки по нему отлично настраивают на поездку в горы и встречу с чем-то непостижимо прекрасным.

Красота, впивающаяся в сердце

– В Чанбайшань мы отправились рано утром. Это было незабываемо! Один автобус – до заповедника, второй – до горного серпантина, третий, маленький и юркий (китайские водители носятся по горной дороге, как Шумахеры), вез нас по серпантину к подъему на вулкан. Подъем – по специальной тропе. И вот оно, озеро в кратере священной корейской горы Пэктусан! Смотришь на него – и уже ничего не замечаешь. Ни толп (натурально толп!) китайцев и корейцев, приехавших сюда скорее на паломничество, а не в турпоездку. Ни холодного ветра, ничего… Только эта невероятная красота, впивающаяся в сердце, оставляющая неизгладимое впечатление.

Погода к нам была более чем благосклонна, капризное озеро показало себя во всей красе – и туманом слегка прикрывалось, кокетничая, и облакам позволяло в себе отражаться, и солнце выходило. Честно скажу, выпустить из рук фотоаппарат было просто невозможно. И уходить не хотелось. Даже тот факт, что к любой точке съемки нужно было пробираться через десятки «селфящихся» китайцев и дожидаться, пока они освободят место, не раздражал. Такая красота наполняет душу, и все мелкое, наносное уходит…

Интересно было смотреть и на северокорейскую сторону озера (граница проходит ровно посредине). Мы лишь поднимались к кратеру, а корейцы спускаются в него. И даже ноги мочат (купаться нереально – вода ледяная). Замечу, что с китайской стороны все продумано, облагорожено, заточено под туристов, а у соседей людей в разы меньше и все как-то скромно…

После озера нас повели к парку у подножия, потом – к водопаду, мимо горячих источников, таких, что вода под 90 градусов. По дороге рассказывали о многочисленных тропах и галереях, которыми изобилуют склоны гор, но доступ к которым запрещен. Мы и эти галереи, и многочисленные противолавинные барьеры своими глазами видели. А как хотелось там побродить, спокойно помедитировать на склонах, поснимать… Но это все же приграничная территория. Впрочем, такой красоты, таких видов, какие подарил нам Чанбайшань, хватит не на одну выставку. Уже почти месяц прошел после поездки, а воспоминания по-прежнему свежи…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ