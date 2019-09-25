Нам дороги эти забывать нельзя… Патриотические акции – то, что мы должны передавать по наследству

Следующий год будет богат на солидные юбилеи. Самые главные для нашего народа, конечно, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. Но на фоне больших событий, уверен «В», не останется незамеченным и более скромный юбилей – 10-летие приморской военно-исторической акции «Рокада». Ибо он имеет прямое отношение к этим праздникам.

Грядущие юбилейные даты, разумеется, будут широко отмечаться в Приморье, как и по всей стране. Ветеранов снова ждут поездки к местам былых сражений и волнительные встречи. А участники патриотических экспедиций планируют особо отметить победные юбилеи в приграничных районах края. Ведь с каждым годом, с каждым днем все меньше и меньше остается на свете фронтовиков, сломавших хребет германскому фашизму на Западе и разгромивших его пособника, японскую Квантунскую армию, на Востоке. Поэтому очень важно дать возможность оставшимся героям побывать в местах своей боевой молодости. А молодым поколениям – почтить память не только погибших в тех сражениях, но и всех бойцов и командиров Красной армии, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины и народов дружеских нам стран.

Здесь покончили счеты со Второй мировой

В сентябре сразу две делегации ветеранов из Владивостока побывали в Китае в районах боевых действий с японскими милитаристами и на местах захоронений погибших советских воинов. Точнее, одна группа уже вернулась домой, а вторая прямо сейчас находится на территории, где 74 года назад была поставлена точка во Второй мировой войне.

Вначале КНР посетила официальная группа, в которую вошли председатель владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, участник боевых действий на Курской дуге Исаак Ланцман, председатели советов ветеранов Первомайского и Советского районов приморской столицы Виктор Потемкин и Виктор Курбатов, а также начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня.

По приглашению принимающей стороны в ходе визита в Харбин наши ветераны приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию самой кровавой в мировой истории войны. В центре столицы провинции Хэйлунцзян состоялся торжественный митинг у мемориала Красной армии, освободившей Харбин в августе 1945 года. Затем на центральном городском кладбище прошла церемония возложения цветов к памятнику погибшим советским воинам-освободителям. Память похороненных здесь бойцов и командиров 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов россияне и китайцы почтили минутой молчания.

В программу поездки в Поднебесную также было включено посещение необычного объекта той войны – тайной японской лаборатории биологического оружия под Харбином, в которой специальный отряд № 731 Квантунской армии проводил опыты на живых людях – военнопленных и похищенных местных жителях…

А прямо сейчас в КНР находится еще одна делегация ветеранов из Владивостока. Эта группа едет по маршруту Дуннин – Суйфэньхе – Муданьцзян. Они также возлагают цветы к памятникам и могилам советских воинов, погибших при освобождении приграничных районов Китая, проводят встречи в местных школах и музеях.

Поездка знаменательна тем, что в составе делегации есть ветераны, воевавшие в августе 1945-го именно в этих местах. Например, Михаил Иванович Нечипорюк с боями прошел в составе 118-го стрелкового полка 25-й армии до Муданьцзяна, а потом сражался в Северной Корее.

Наши земляки также встречаются с потомками военнослужащих 88-й отдельной (интернациональной) стрелковой бригады специального назначения. «В» подробно рассказывал о ней в ряде недавних публикаций (мы планируем продолжить эти рассказы). Напомним, что в этом соединении, расквартированном в Хабаровском и Приморском краях, наравне с советскими гражданами служили уроженцы оккупированных японцами Китая и Кореи.

Стоит отметить, что это ответные визиты делегаций Владивостока в соседнюю страну. В дни празднования Великой Победы наш город воинской славы посетили представители китайских патриотических организаций и 9 Мая вместе с россиянами прошли в колонне Бессмертного полка.

Параллельно прифронтовой полосе

Одновременно с этими визитами состоялась традиционная военно-историческая экспедиция «Рокада-2019» по приграничным районам Приморья, посвященная 74-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Как рассказал «В» руководитель «Рокады», сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник в отставке Юрий Сыромятников, нынешний марш-бросок по местам боевых действий проходил в девятый раз. На сей раз автопробег устремился на северо-запад края по маршруту Владивосток – Кремово – Черниговка – Спасск-Дальний – Дальнереченск – станица Графская – Владивосток.

Этот выезд по местам захоронений участников боевых действий оказался самым массовым в истории патриотической акции. В нем участвовало 19 автомобилей и 40 человек в возрасте от 4 до 75 лет. Это армейские и флотские военнослужащие запаса, представители ДОСААФ, Уссурийского казачьего войска, молодежных движений из Владивостока, Арсеньева, Покровки, Артема, Пограничного и Уссурийска. У некоторых из них в составе 1-го Дальневосточного фронта воевали отцы, деды и прадеды. Стоит отметить, что в каждом районе колонну сопровождали местные экипажи Госавтоинспекции, чего раньше не случалось.

В программу входило посещение мест захоронения советских и российских военных и памятников героям, отдавшим свои жизни в боях разных эпох – от далекой уже Гражданской войны до недавнего восстановления конституционного порядка в Сирийской Арабской Республике. На каждой остановке к участникам «Рокады» присоединялись активисты местных советов ветеранов, поисковых отрядов и общественных организаций, сотрудники краеведческих музеев, юнармейцы и школьники.

В центре поселка Кремово расположено захоронение времен Гражданской войны и мемориал сельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной. Могила партизан и оба мемориальных сооружения постоянно поддерживаются в чистоте и порядке. Участники «Рокады» к каждому из памятников возложили живые цветы. На импровизированном митинге выступили гости, представители поселковой администрации и ветеранской организации.

Далее колонна проследовала в Черниговку. В местном авиационном гарнизоне располагаются полки штурмовой и армейской авиации. Здесь установлен бюст Роману Филипову, российскому военному летчику, заместителю командира эскадрильи 18-го гвардейского Витебского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Почетного легиона штурмового авиационного полка, Герою Российской Федерации, гвардии майору, погибшему 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирии.

Гвардейцы, чей славный боевой путь начался в Великую Отечественную войну с прославленной французской эскадрильи «Нормандия-Неман», берегут память о своем однополчанине. Многие из них вместе с Романом служили в Приморье и воевали в Сирии. Возле бюста на гарнизонном плацу состоялась беседа активистов «Рокады» с летчиками и техниками полка.

В самом селе возле православного храма находится несколько могил советских военнослужащих, погибших в августе 1945 года в боях с японскими милитаристами. Там установлен христианский крест. По соседству расположена братская могила, в которой упокоились умершие в том же 1945-м от ран в черниговском полевом госпитале бойцы Красной армии. Еще есть захоронение погибших командиров и красноармейцев Особой армии Дальневосточной республики, сложивших головы при освобождении Черниговки от белогвардейцев в 1922 году.

Визит в Черниговку завершился посещением местного краеведческого музея.

А посещение Спасска-Дальнего, наоборот, началось с музея. В самом городе и ближайшей округе имеется множество могил воинов. Здесь упокоились красные военнопленные, расстрелянные атаманом Иваном Калмыковым, красноармейцы, сражавшиеся в Гражданскую войну с частями группы войск генерала Викторина Молчанова, пограничники, павшие от рук китайских хунхузов и японских диверсантов в 30–40-х годах, десятки советских воинов и полковник-артиллерист Герой Советского Союза Виктор Ершов, воевавшие с японцами в 1945 году. Над каждым из воинских захоронений шефствует школа, старшеклассники поддерживают там порядок. И ежегодно 2 сентября местные школьники посещают памятные места.

На ночевку участники «Рокады» остановились в Дальнереченске. Из-за проливного дождя ставить палаточный городок было бессмысленно. На помощь пришли руководитель городского отделения ДОСААФ Юрий Цыганов и его помощники, они предоставили учебный класс для ночлега и кухонную утварь для ужина. Ливень поливал и все следующее утро. Но это не остановило автопробег. Наступление советских войск 9 августа 1945 года тоже начиналось под дождем. А то, что погода подвела, так это, видимо, небо плакало по погибшим…

В центре Дальнереченска цветы легли на мемориал погибших офицеров погранвойск, а на городском кладбище участники акции посетили могилы героев Даманского. Там же захоронен прах трех бойцов, которые погибли на западных фронтах в боях с фашистами в Великую Отечественную войну и были найдены на местах боев поисковыми отрядами. Упокоились приморцы в родной земле лишь спустя десятилетия.

После обстоятельного разговора в местном музее и вручения подарков командирам детских патриотических отрядов города колонна «Рокада-2019» тронулась в обратный путь. До юбилейного марш-броска остался ровно год…

Наши люди

В состав одной из делегаций приморских ветеранов входит подполковник в отставке танкист Гарольд Кузнецов. Еще ребенком он прошел через горнило немецкой оккупации в Донбассе и фашистского концлагеря, из которого в 1943 году чудом бежал вместе с красноармейцами.

Его отец, командир полка, погиб при освобождении Прибалтики, маму замучили в фашистских застенках как жену командира Красной армии. Поэтому подросток-сирота оказался в Орловском суворовском училище. Летом 1945 года 14-летним мальчишкой он маршировал в составе сводного полка суворовцев на Параде Победы в Москве (сейчас Гарольд Григорьевич – последний из оставшихся в живых участников того легендарного Парада Победы, живущих в Приморье).

Затем суворовец Кузнецов окончил военное училище. Служил в том же 2-м гвардейском танковом полку, которым в войну командовал его отец. Посвятил вооруженным силам 28 лет жизни. А потом по призванию стал учителем. Несколько десятилетий преподавал в средней школе № 60 во Владивостоке военное дело, физкультуру, основы безопасности жизнедеятельности. Более 200 его выпускников стали боевыми офицерами. Кроме того, Гарольд Григорьевич является председателем суворовско-нахимовского клуба Приморского края.

Автор: Николай КУТЕНКИХ