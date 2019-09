В нашу гавань зачастили суперлайнеры Круизный лайнер Quantum of the Seas пришвартовался в порту Владивосток в среду, 18 сентября. Почти 5 тысяч туристов сошли на берег, чтобы познакомиться с достопримечательностями города.

Заход такого гиганта в столицу Приморья стал возможным благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов, отметили в пресс-службе края.

Вслед за самым большим в истории России и Владивостока круизным лайнером компании Royal Caribbean – Spectrum of the Seas, который посетил столицу Дальнего Востока 9 сентября и открыл новую страницу круизной истории города, в порт Владивосток зашел его брат лайнер Quantum of the Seas, повторивший его рекорд по длине и пассажировместимости.

Торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера прошла на видовой площадке Морского вокзала. Гостей, прибывших в город морем, встретили выступления церемониального отряда барабанщиц, ставшего визитной карточкой Владивостока, а также творческих коллективов, которые исполнили для зрителей национальные песни и танцы.

По сложившейся традиции капитан лайнера принял у себя делегацию в составе представителей администраций края и Владивостока, портовых властей и Морского вокзала.

Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков подчеркнул, что заход таких круизных лайнеров – большая ответственность.

«Мы хотим развиваться и становиться лучше, чтобы принимать суда крупных круизных операторов на самом высоком уровне. Владивосток – единственный европейский порт в Японском море, и нам есть что показать туристам. Заход круизного судна вместимостью почти 7 тысяч человек – это не только своеобразный рекорд, но и огромная ответственность, поэтому мы стараемся организовать экскурсии таким образом, чтобы это не сказалось на обычной жизни Владивостока», – сказал Константин Шестаков.

За время пребывания во Владивостоке туристы круизного лайнера во время организованных экскурсий познакомились с достопримечательностями города, любовались его мостами, гуляли по историческому центру, посетили музеи.

Кстати, директор краевого департамента не зря беспокоился по поводу оптимальных маршрутов для организации экскурсий. В соцсетях в день прихода лайнера Quantum of the Seas во Владивосток горожане выставляли фото, на которых было видно, как несколько десятков больших туристических автобусов перегородили дороги в районе фуникулера. А также жаловались, что автобусы серьезно осложнили и без того непростую дорожную обстановку на этом участке в утренний час пик.

«Автобусы перегородили полосу на Гоголя по направлению к фуникулеру, на Аксаковской, вплоть до спуска к Суханова, заняли часть Всеволода Сибирцева с двух сторон, причем именно там, где сходятся потоки машин с главной и второстепенной дорог. Особо нахальные встали прямо на перекрестке. Всего очевидцы 18 сентября около 10 утра насчитали более 30 туристических машин. А количество туристов и вовсе не поддавалось подсчету. Автомобилисты были вынуждены лавировать между огромными машинами в утренний час пик, сообщает портал «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик «Новости Владивостока».

По информации пресс-службы края, Quantum of the Seas доставил во Владивосток почти 5 тысяч пассажиров из Китая. Круиз стартовал 13 сентября в Тяньцзине, откуда судно направилось к берегам Японии в порты Фукуока и Сакаиминато, далее во Владивосток. Завершится морское путешествие 21 сентября в Тяньцзине.

Справка «В»

Лайнер Quantum of the Seas может разместить до 5 тысяч пассажиров и 1,3 тысячи членов экипажа. Длина судна составляет 347 метров, ширина 49 метров, водоизмещение 167,8 тысячи тонн.

Автор: Отдел новостей «В»