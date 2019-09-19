Волна солнца, света, счастья Одной из ярких премьер начала осени стал балет «Дон Кихот» (хореография Мариуса Петипа в версии Александра Горского), буквально покоривший приморскую публику.

– Замечу, что премьеру мы готовили в непростых условиях, – говорит Эльдар Алиев, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра. – Ведь сезон мы начали не в сентябре, а раньше, в августе, с двухнедельных гастролей в Санкт-Петербурге на исторической сцене Мариинского театра. Это уже традиция – гастроли нашей труппы в Питере в конце июля – начале августа и в январе. Два раза в год показываем питерской публике свою работу, которую, отмечу сразу, высоко оценили и критики, и зрители. Гастролям в Санкт-Петербурге предшествовала репетиционная работа во Владивостоке, затем две недели гастролей, возвращение в приморскую столицу, репертуарные спектакли… Вот примерно в таком графике мы и готовили премьеру «Дон Кихота» – скажем прямо, непростом режиме.

– Выбор, какой балет будет поставлен во Владивостоке, зависел от вас?

– Не совсем так. Существует генеральный план развития балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, в котором приоритетом является насыщение репертуара спектаклями классическими. Без классики театр прогрессировать и расти не сможет, мы должны нарабатывать базовый репертуар. И на сегодняшний день у нас уже есть чем гордиться в этом смысле. В репертуаре немало классических наименований: «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар» и другие. Но еще больше спектаклей, которые просто необходимо поставить, в том числе «Дон Кихот», «Баядерка», «Раймонда». Вот мы и обращаемся к этим балетам и поставим их постепенно все. А начали с «Дон Кихота».

– Этот спектакль перенесен с исторической сцены?

– Да. Был сделан дубликат декораций и костюмов. Но некоторые изменения мы в свой спектакль – с технической точки зрения – все же внесли. Ведь каждая сцена имеет свою специфику, вот нам и пришлось добавить видеопроекцию, например. Но на сюжете и редакции спектакля это не отразилось.

В прошлом сезоне к нам приезжали репетиторы из Санкт-Петербурга и проводили репетиции, а уж собирал спектакль я сам.

«Дон Кихот» поставлен в классической хореографии, но, вообще, это особенный балет, в котором допускается возможность вариации в трактовке своих партий исполнителями основных ролей. Наши артисты внесли в свои партии нечто личное, особенное, и это правильно. Как-то разговаривал с одной весьма уже почтенного возраста известной балериной и спросил ее о каком-то балете Мариуса Петипа: как это было в оригинале, вы помните? Она ответила: Петипа был гениальный балетмейстер, и одинаковых партий у двух разных балерин у него не было.

Так что и мы делали не копию, а своего «Дон Кихота». И вообще, у нас ни один спектакль не повторяется, каждый раз в зависимости от того, кто танцует заглавные партии, он разный – и по духу, и по экспрессии…

– Легко ли «Дон Кихот» лег на нашу балетную труппу?

– Я вам скажу, что еще два года назад он бы просто не был поставлен, нам бы не хватило людей. А сегодня – да, все получилось органично, и я доволен результатом. Труппа была на высоте, солисты молодцы, спектакль прозвучал с какой-то свежестью, с новой ноткой, которую мы вдохнули в эту постановку, которой уже более ста лет.

Разумеется, тот факт, что я доволен, не значит, что мы почиваем на лаврах. Творческий процесс идет постоянно, и мы все время что-то улучшаем, добиваемся совершенства – в этом и суть нашей работы.

– Вообще, «Дон Кихот» – это не совсем спектакль про Дон Кихота. Скорее, он про любовь, про радость, про позитив, можно сказать. Вы сохраняли эту ауру, испанский колорит балета?

– Ну конечно, а как же иначе? Ведь спектакль имеет свое лицо, свое удивительное настроение. В «Дон Кихоте» со сцены в зал должна идти просто волна экспрессии, счастья, света, солнца. Так мы и сделали.

– Теперь будем ждать «Раймонду» и «Баядерку»?

– В перспективе. Долгосрочные планы есть, но никаких сроков я пока называть не стану, если позволите.

– Вы упомянули о том, что два года назад для постановки «Дон Кихота» не хватило бы людей. Сегодня, если судить по сайту театра, в балетной труппе артистов стало намного больше…

– Когда я пришел в 2014 году во Владивосток, в балетной труппе было 36 человек. Мы могли поставить очень небольшое количество спектаклей, и то урезая число танцоров на сцене. А «Дон Кихот» был нам не под силу, там только персонажей 11, а уж про кордебалет и не говорю.

Сегодня у нас в труппе почти 90 человек, и мы можем выдавать спектакли уже нового уровня. Мы ведь и старые постановки все изменили. Если вы посмотрите тот же «Щелкунчик», в котором на сцену выходят вдвое больше танцоров, вы не узнаете постановку, настолько лучше она стала. Или «Корсар», в котором изначально я вынужден был в первом акте выпускать на сцену балерин, назвав их «корсарками», потому что нужно было сцену заполнять. А сегодня с поднятием занавеса к зрителю вылетает всплеск энергетик – 24 мужчины! И это уже совсем другой «Корсар».

Замечу, что, когда у вас в труппе 30 человек, а вы ставите спектакль, в котором должно быть задействовано 45, вы особо не придираетесь к тому, кто у вас приходит в труппу: вам нужно количество и вы добираете. А вот когда у вас в труппе уже 80 человек и спектакли идут в полном составе, вы многое требуете от своих артистов. Так что качество постановок у нас только растет.

Мы и дальше будем увеличивать количественный состав балетной труппы и доведем его до 107 человек. Кроме того, сейчас, когда так много молодых людей уезжают с Дальнего Востока, перед нами стоит ровно противоположная задача: привозить в Приморье артистов балета, которые должны здесь жить, работать, быть счастливыми и мечтали бы остаться здесь надолго. Ведь у нас ни одной труппы балетной в соседних городах или даже регионах нет, до ближайшего театра оперы и балета лететь 4 часа. Так что мы должны сделать так, чтобы наши артисты бросали здесь якоря и жили, не глядя на запад, так сказать, чтобы Владивосток становился их городом.

Кстати, у нас есть прекрасная новость: во время фестиваля «Дальневосточный» канал «Культура» сделал запись нашего спектакля «Спящая красавица», и в скором времени он появится в эфире. На весь мир!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ