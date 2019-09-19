«Отпустите погулять!» – взмолилось жюри Самая трудная работа на любом кинофестивале – у основного жюри. 4-5 фильмов в день надо обязательно посмотреть, и, по большому счету, члены жюри видят только гостиницу, путь до кинотеатра и кинозала… На пресс-конференции глава нынешнего жюри «Меридианов Тихого» Анна Меликян даже в шутку взмолилась: выпустите нас из зала, дайте погулять по вашему прекрасному городу!

– Очень хочется пройтись по Владивостоку и вдохновиться им, – сказала Анна Меликян. – Я слышала, что многие из моих коллег, приезжавших раньше на «Меридианы Тихого», потом возвращались в ваш город уже для того, чтобы снимать в нем кино, так их вдохновил Владивосток. Надеюсь, со мной тоже так случится…

Члены жюри (кроме Анны Гагиковны, все представители сильного пола), отвечая на вопросы, подчас заставляли журналистов смеяться. Так, Ройстон Тан из Сингапура сказал, что в названиях его фильмов почти всегда есть цифры («48 часов о ВИЧ», «4.13», «881» и так далее).

– Я включаю цифры в названия своих фильмов, потому что в школе ненавидел математику и получал по этому предмету очень плохие оценки, – почти не улыбаясь, заявил Ройстон Тан. – Наверное, я так мщу числам, с которыми так мучился в школе.

А если серьезно… Я давно понял, что в цифрах заложен особый смысл и люди могут интерпретировать их по-разному.

Кинокритик Хон Сан Ву из Южной Кореи неожиданно заговорил о любви его земляков к советскому кино.

– В этом году мы на Пусанский фестиваль взяли – среди прочих – классику советского кино, восстановленный фильм «Калина красная» Василия Шукшина, – сказал Хон Сан Ву. – Это был первый показ в Азии. Вообще, у нас в Корее есть большая ностальгия по советскому кино, большая любовь к советскому классическому кино.

Анна Меликян, услышав эти слова, добавила:

– Я собираюсь снимать новую картину, и главный референс (англ. reference — «справка», «сноска». Это вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи. – Прим. ред.) к нему – это советское кино. И я уже полгода пересматриваю весь советский кинематограф, что-то открываю для себя новое, что-то смотрю два, а то и три раза подряд… Я попала под обаяние этого кино, ушла в него настолько, что перестала следить за кино современным. В тех фильмах есть удивительное внимание к человеку, обычному человеку, его проблемам. Там есть огромные длинные актерские монологи, которых днем с огнем не отыщешь в современном кино. Режиссеры тех лет никуда не спешили, ничего не боялись, не стремились обязательно поймать зрителя на крючок «движухи» и разбирались с человеком и его проблемами спокойно и неспешно. И при этом – меня просто поражает сей факт – советские фильмы не очень длинные. Сегодня любое кино – минимум два с лишним часа. А тогда… Смотрю «Долгая счастливая жизнь» – час, фильмы Киры Муратовой – час. Но в этот час они умудрялись так много вложить!

Амир Эсфандиари, первый в истории «Меридианов Тихого» член жюри из Ирана, рассказал, как на кинематограф его страны влияют санкции, наложенные США.

– Моя страна снимает интересное кино, обращенное, как говорила Анна Меликян о советском кинематографе, к нуждам и жизни простого человека. И наши фильмы охотно покупают многие страны, даже весьма от нас удаленные, например Китай. Но продать мы продаем, а вот получить деньги за проданные ленты порой бывает очень сложно. Банки боятся санкций, переводы и трансферы – даже за кинопродукцию – приходится долго ждать. Поэтому в последнее время кино Ирана испытывает трудности, фильмов стало сниматься меньше… А ведь красота кинематографа заключается в том, что он несет понимание разных культур.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ