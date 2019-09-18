Операция «Корейский героин» 25 лет назад спецслужбы России и милиционеры из Владивостока спасли страну от северокорейской наркомафии

Прошло четверть века, но даже сейчас некоторые фрагменты этой операции защищены грифом «секретно».

«Собираясь на рандеву с корейцем, майор попросил у друзей золотую цепь, несколько массивных перстней и яркий велюровый пиджак»

«250 тысяч долларов на покупку пробной партии наркотика лично выделил Виктор Черномырдин»

«Опытный оперативник на первой же встрече понял: перед ним не простой пролетарий, приехавший в Россию на заработки»

В предыдущих номерах «В» мы уже рассказывали о борьбе оперативно-поискового отдела по незаконному обороту наркотиков приморской милиции в 80–90-е годы прошлого столетия в крае и за его пределами.

Воспоминаниями об уголовных делах давно минувших лет с нашими читателями делится кавалер ордена Мужества, подполковник милиции в отставке Владимир Колосов.

9 июня 1994 года недалеко от поселка Хасан на юге Приморья в Доме советско-корейской дружбы, именуемом в народе «домиком Ким Ир Сена», были задержаны два гражданина Северной Кореи с 8,5 килограмма героина. Это был успешный финал операции, проведенной оперативно-поисковым отделом по незаконному обороту наркотиков Управления уголовного розыска УВД Приморского края совместно с УФСБ по Тихоокеанскому флоту.

Валюта для армии КНДР

За несколько месяцев до этих событий в Москве, на совещании представителей стран – участников Международного фонда борьбы с наркотиками, где присутствовал майор милиции Колосов с коллегами, представитель США показал им карту Северной Кореи, снятую со спутника.

– Здесь, здесь и здесь, – американец ткнул пальцем в лист бумаги, – расположены плантации мака. А здесь завод по его переработке, где работают бывшие граждане России, специалисты в области химии.

– Мы ему не поверили, даже рассмеялись: «Такого не может быть!» Но сомнения закрались: вдруг американец прав? Это потом мы поняли, что именно северные корейцы причастны к сбыту во Владивостоке так называемых элитных наркотиков, которых у нас раньше не было. Или почти не было. Например, героин, кокаин, ЛСД, экстази, амфетамины, – говорит Владимир Анатольевич. – Кроме того, они активно потащили в нашу страну поддельные доллары на продажу. Подобные факты зафиксированы, и по ним возбуждены уголовные дела. Также граждане КНДР повезли в Россию и в другие страны свои произведения искусства. Таким образом, Северная Корея пыталась решить проблему финансирования и снабжения своей армии.

Авторитет, да не тот

В первой половине 90-х, когда еще не были введены квоты на иностранную рабочую силу, во Владивостоке было много граждан КНДР, прибывших к нам на заработки. Практически все они были задействованы на жилищном строительстве, на ремонте квартир и коттеджей. Весь рабочий десант из Северной Кореи носил значки с изображением улыбающегося Ким Ир Сена.

Каждую бригаду возглавлял бригадир-надзиратель, «капитана», который через переводчика договаривался с заказчиком о сроках и стоимости работ на объекте. Он же получал деньги за выполненную работу. На заработанные рубли корейцы покупали доллары, которые переправлялись в Пхеньян через дипломатов, чей багаж не подлежал досмотру. Северной Корее до зарезу нужна была валюта для покупки оружия.

Одна из таких бригад помогала строить монолитную высотку в Первомайском районе – по соседству с автобусной остановкой «Детский парк». Старожилы наверняка помнят, как каждое утро корейцы строем топали на этот объект. Среди них выделялся мужчина, одетый не в полувоенную робу, как его соотечественники, а в добротный костюм из хорошей ткани, явно импортный. Он всегда был чистым и аккуратным, будто не имел дел ни с кирпичами, ни с бетонным раствором.

Аккуратного корейца звали Цой Чен Су. По-русски он говорил почти без акцента. «Совершенно случайно» Цой познакомился с одним из известных владивостокских авторитетов по кличке Костен. Так ему отрекомендовался новый знакомый.

Но это был не тот Костен, чье погоняло в лихие 90-е знал весь город. За него выдал себя информатор спецподразделения приморской милиции по борьбе с наркотрафиками.

Кореец знал о существовании бандита Костена, чья персона была окружена слухами и страшилками, поэтому поверил нашему человеку.

Не раскрывая всех нюансов, скажем лишь, что Костен свел Цоя с Владимиром Колосовым, представив его как надежного и авторитетного кореша. После чего бесследно исчез.

Опытный оперативник Колосов на первой же встрече с Цоем понял: перед ним не простой пролетарий из Северной Кореи, приехавший в Россию на заработки. Судя по костюму, манере общения, ухоженным рукам, грамотной речи на русском языке, почти без акцента, Цой наверняка был офицером спецслужбы КНДР и сыном высокопоставленного чиновника. В Северной Корее из иных сословий в шпионы не берут. И он не ошибся.

Люди с деньгами есть

Гражданин КНДР Цой Чен Су уже давно был под колпаком 4-го отдела УФСБ по ТОФ. Засветился, когда неоднократно пытался установить контакты с местными криминальными авторитетами. По информации контрразведки, он – сын дипломата, много лет проработавшиего консультантом в посольстве КНДР в Москве. Получил хорошее образование, обучался в специнтернате, где выучил несколько языков.

Контрразведка ТОФ, как и спецподразделение по борьбе с наркотрафиками краевого УВД, вела его разработку. Но до поры до времени их пути не пересекались.

На встрече с Цоем Колосов играл роль представителя теневого бизнеса, у которого все схвачено, везде свои люди и нет непреодолимых проблем. Нужна красная рыба или икра? Пожалуйста, в любом количестве. Нужен редкоземельный металл или мифическая «красная ртуть»? Да запросто…

– Главное, какая моя выгода? Чем будешь рассчитываться – рублями или долларами? – интересовался оперативник. – Лучше, конечно, баксами.

Собираясь на рандеву с корейцем в ресторане, майор, дабы соответствовать образу крутого бизнесмена, попросил у друзей золотую цепь, несколько массивных перстней и яркий велюровый пиджак, какие в те годы носили братки из криминальных сообществ. Его имидж произвел впечатление на Цоя, и он не стал ходить вокруг да около:

– Есть героин. Белый, как снег, очень хорошего качества. Могу им рассчитаться. А могу и выгодно продать, – заявил кореец без какого-либо предисловия.

– Цена? – как можно безучастнее спросил Колосов.

– Сорок тысяч за килограмм.

– Долларов?

– Да.

– И много дури?

Товарищ Цой Чен Су вытащил из кармана пиджака ручку, взял салфетку и уверенно написал: «2 тонны». Потом смял бумажку в шарик, положил в пепельницу, достал зажигалку и поджег.

Кажется, кореец не блефовал. Майор мысленно умножил 40 тысяч зеленых на две тысячи кг. Получилась астрономическая сумма!

– У тебя есть героин на 80 миллионов долларов?

– Да, но не здесь, а на родине. Мы бы хотели его продать. Если возьмете все, цену можно сбросить до 50 миллионов. У вас есть такие деньги? – спросил Цой.

Майор прищурился, изобразив задумчивость:

– У меня таких денег нет. Но есть люди, для которых это не проблема.

Прямолинейный ответ Колосова корейцу понравился. Он еще раз убедился, что имеет дело с реальным бизнесменом.

Ракеты купим у Южной Кореи

После доклада майора своему руководству о встрече с Цоем к оперативникам присоединились сотрудники контрразведки ТОФ, поскольку одним из персонажей сделки был гражданин иностранного государства. Контрразведка попыталась ввести в окружение Цоя своего человека, но корейцы ему не поверили.

В середине апреля Владимир познакомил Цоя с бизнесменом Вячеславом, которого изображал его друг.

Колосов назначил корейцу встречу на автодроме на Змеинке, подальше от посторонних глаз. Цой пришел на стрелку не один, а с соотечественником, которого представил как своего помощника Ким Ин Сола. Говорил Цой, его приятель в разговор не вмешивался, лишь иногда утвердительно кивал головой. Судя по всему, он понимал русский язык.

Майор подметил, что Ким кивает не раболепно, как подчиненный, а так, как это делает вышестоящее должностное лицо, отдавая приказания. Первым делом Вячеслав поинтересовался происхождением героина, так как товар нелегальный. Не будет ли проблем с доставкой? И откуда столько наркоты?

– Товар государственный. Мы представляем интересы Демократической Кореи. Вся выручка пойдет на модернизацию и перевооружение нашей народной армии. Поэтому с провозом товара через границу с нашей стороны препятствий не будет. Мы сейчас очень нуждаемся в современном вооружении. Нам очень нужны новые ракеты, – ответили корейцы.

– У нас есть возможность приобрести серьезное оружие. Можем договориться, – предложил Вячеслав.

Корейцы отказались. По их словам, таких ракет у России нет. Зато они есть у Южной Кореи, где их можно купить. У кого и как, переговорщики не знали. Их задача – продать героин и привезти доллары.

Надо пустить пыль в глаза

В Москве, куда улетела телеграмма о предложении корейцев, информации не поверили. Уж слишком она была фантастической. Демократическое государство, фактически союзник бывшего Советского Союза, не могло продавать наркотики ради денег на перевооружение. Идеи чучхе не позволили бы.

– Этого не может быть! – такой был ответ из столицы. И еще московское начальство рекомендовало «не вестись на провокацию, немедленно проинформировать Министерство государственной охраны КНДР и сдать провокаторов Цоя и Кима со всеми потрохами».

И все-таки заместитель начальника УФСК-УФСБ по ТОФ капитан I ранга Сотников решил продолжить совместную операцию. Хотя за невыполнение «рекомендации» рисковал звездами на погонах и должностью. Организатором взаимодействия между спецслужбами и пограничниками выступил один из руководителей контрразведки ТОФ Брязгунов Виталий. Без его участия операция бы не состоялась.

Чтобы и дальше пудрить мозги приверженцам идей чучхе, на ближайшую встречу с ними надо было привести реального коммерсанта, у которого был свой офис, дорогая машина и доходный бизнес. Корейцы наверняка захотят проверить личность покупателя, поэтому здесь все должно быть по-настоящему. На роль местного нового русского Колосов предложил своего старого товарища Александра Тягунова, успешного лесопромышленника. Его главный офис, с кондиционером и дорогой кожаной мебелью, размещался в историческом здании на улице Петра Великого. В случае необходимости это можно было легко проверить.

Переговоры с Цоем и Кимом проходили в ресторане «Моранбон».

Александр поинтересовался, где товар, какова его цена и каковы условия перемещения героина через границу. Не забыл и об оценке рисков. После общения с лесопромышленником продавцы окончательно уверовали в реальность предстоящей многомиллионной сделки.

Между тем участники операции оказались правы: корейцы установили-таки слежку за Тягуновым и за его помощником Вячеславом, который для конспирации все дни проводил в офисе «шефа».

Не остался без внимания Цоя и Кима и «крутой парень» Володя Колосов.

– У корейцев были своя разведка и наружка. Было смешно наблюдать, как они ездили за нами по городу в машине, в которую набивалось до восьми человек, – вспоминает подполковник Колосов.

«Окошко» вам организуем

Цой и Ким предложили покупателям привезти доллары в северокорейский порт Наджин, где, по их словам, находился героин. После расчета за товар русский сможет вернуться с грузом на том же теплоходе, на котором прибыл в Северную Корею. Этот вариант бизнесмена Тягунова не устроил.

– Очень рискованно пронести через таможню чемодан с валютой. Я не хочу рисковать, можно остаться без денег и без товара. Кроме того, это вы взяли на себя транспортную составляющую в нашем договоре, поэтому ищите иные варианты доставки груза. Пока же складывается впечатление, что меня хотят развести на бабки, как лоха, – сказал как отрезал Александр.

Завернул он и второй план корейцев, согласно которому передача героина должна состояться в нейтральных водах с яхты на яхту. Но перед этим русский химик должен подняться на палубу к корейцам и оценить качество товара, прежде чем продавцы получат деньги.

Совершать сделку в нейтральных водах не входило в планы МВД и контрразведки ТОФ. Оперативников и чекистов устраивала только суша и только российская территория.

К счастью, Колосов вспомнил, что в это время года на море проводится комплексная операция «Путина», и покупатели вместе с продавцами запросто могут попасть под прицел пограничников, рыбоохраны и транспортной милиции. Корейцы с его доводами согласились, они тоже не хотели рисковать.

И тогда им предложили провести обмен пробной партии героина на доллары на пограничном переходе «Хасан – Туманган». Точнее, в гостевом доме, построенном в 1986 году к визиту в Советский Союз Ким Ир Сена. Это была идея сотрудников ФСБ, они же готовили легенду «своего» коррумпированного начальника заставы, который обеспечит «окно». Легенда была блестяще исполнена, и в деталях обставлена так правдоподобно, что корейцы проглотили ее, не сомневаясь.

Пробную партию чистейшего героина, 4-й степени очистки, весом в 8,5 кг оценили в 300 тысяч долларов.

По договоренности между «продавцами» и «покупателями» корейцы обязались доставить груз на территорию России на маневровом тепловозе через мост по железной дороге, соединяющей КНДР и РФ. Наркокурьера, товарища Ким Ин Сола, планировалось внедрить в локомотивную бригаду под видом помощника машиниста. На него возлагался контроль транспортировки героина.

После успешного завершения «пробной» сделки предполагался дружественный визит «представителей российской наркомафии» в Северную Корею, чтобы они лично убедились в существовании «неисчерпаемых запасов» героина. И смогли его приобрести по сходной цене столько, сколько захотят. На этом «партнеры», довольные друг другом, ударили по рукам.

– Вы обеспечите безопасность перехода с вашей стороны, а я с нашей «окошко» организую. И вам нормально, и нам нормально, – уверил корейцев Колосов.

Помогли фальшивые баксы

Операция «Корейский героин» входила в завершающую стадию. На время ее проведения из Москвы во Владивосток прилетел начальник управления по незаконному сбыту наркотиков МВД генерал-майор милиции Алексей Сергеев. Президент России Борис Ельцин был в курсе предстоящей сделки с корейцами. Оставалось дело за малым: срочно найти 300 тысяч долларов на закупку пробной партии наркотика. Валюту, 250 тысяч зеленых, лично выделил Виктор Черномырдин.

Недостающую сумму изыскали среди вещественных доказательств, хранившихся в приморском УМВД. Это были искусные подделки стодолларовых купюр, изготовленные местными фальшивомонетчиками. От настоящих «гринов» они отличались только толщиной бумаги: фальшивки были толще. Кстати, на этом липачи и спалились – их вычислили и сдали валютчики с улицы Адм. Фокина. Преступную группу фальшивомонетчиков взяли в начале 1994 года, во время обысков изъяли бумагу, краски, клише и около ста тысяч поддельных долларов.

Героин перенесем на руках

За три дня до сделки северокорейцы заменили личный состав на офицеров и отвели своих пограничников от границы с Россией, проходившей по реке Туманган (Туманной). Образовался коридор для беспрепятственного прохода на территорию нашей страны.

За день до сделки активизировалась северокорейская авиация в районе реки Туманной. Военно-транспортные самолеты прилетали на границу и улетали несколько раз в сутки. Это было не похоже на экономных корейцев, у которых горючее ценилось на вес золота. Что или кого они привозили или увозили, неизвестно.

8 июня в «домик Ким Ир Сена» скрытно, по одному заселились оперативники и технические специалисты. Нафаршировали деревянное строение жучками и установили камеру видеонаблюдения. После чего спецы так же по-тихому ушли, а группа захвата, 20 человек, устроилась на ночь в подвале, где из всех коммунальных удобств имелось только… помойное ведро. Которое нельзя было вынести, чтобы не привлекать внимание.

На другой день Цой Чен Су, Тягунов, Колосов и привлеченный «химик» (начальник лаборатории краевого УВД Сергей Стробыкин. – Прим. авт.) прибыли в «домик Ким Ир Сена» к 8 утра. Сделка была назначена на 9 часов. Между тем время шло, а тепловоз с корейской стороны не появлялся. Они еще не знали, что за два часа до времени Х локомотив сошел с рельсов – на большой скорости не вписался в поворот.

Ким Ин Сол в форме железнодорожника появился на мосту около 13 часов.

Наши пограничники пропустили его, как старого знакомого.

Кореец был растерян:

– У нас ответственное партийное задание. Нам надо отчитаться о проделанной работе. У нас приказ: деньги должны быть в столице в определенное время. Что делать?

Русские «мафиози» предложили перенести героин через границу на руках. А почему бы и нет, пока коридор свободен...

Товарищ Ким наотрез отказался:

– Это опасно! Все должно быть строго по плану.

Но потом согласился с «покупателями», только сначала попросил показать валюту, чтобы удостовериться в серьезности намерений компаньонов. Колесов для вида заартачился, мол, ты что, братан, нам не доверяешь? Затем раскрыл дипломат с аккуратно уложенными пачками стодолларовых купюр. Курьер придирчиво взлохматил несколько пачек – не куклы ли. В подлинности нескольких купюр, причем настоящих, Ким засомневался. Они показались ему слишком новыми. Он посмотрел их на просвет на наличие водяных знаков. Филигрань везде присутствовала. Гонец остался доволен, после чего отправился за товаром.

Задание выполнено

Ким вернулся примерно через час с большим и тяжелым портфелем. Поставил его на стол и с явной гордостью открыл. В портфеле лежали 24 брикета, упакованных в полиэтилен. На каждом – печать с иероглифами, фирменный знак одного из производителей опиума в зоне Золотого треугольника, расположенного в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Здесь в середине ХХ века сформировалась система производства и торговли опиумом под контролем криминальных синдикатов, связанных с местными и мировыми элитами.

– Почему героин не в порошке, а в брикетах? – удивился Колосов.

– Дробильная машина сломалась, – пояснил кореец.

– Все у вас через одно место. Гляди, партия за это накажет, – пошутил оперативник.

В это время наемный «химик» внимательно изучал содержимое взятого наугад брикета. Аккуратно надрезал, взял пробу порошка на кончик ножа, затем высыпал в пробирку и поднес к горящей спиртовке. Ким и Цой внимательно следили за его пасами.

– Товар хороший. Будем брать, – наконец произнес эксперт. Это был сигнал к задержанию.

Комнату мгновенно заполнила группа захвата. Корейцы даже не поняли, что произошло, как оказались на полу с железными браслетами на руках. Оперативники проверили вороты их рубах и галстуки, где могли быть спрятаны микрофоны. Все было чисто.

Как установит следствие, продавцами героина оказались сотрудники службы безопасности Северной Кореи. Их судили в России. Суд был открытым, на заседания специально пригласили журналистов японской телекомпании NHK, благодаря чему об этой операции узнал весь мир. Наркоторговцев приговорили к длительным срокам отбытия наказания. Впоследствии одного из них убьют в колонии.

– После завершения «сделки доверия» мы планировали приобрести еще полтонны героина. Но нам дали денег только на 8 кг и приказали свернуть операцию. Нам надо было доказать, что разведка КНДР работает против России, и мы это доказали. Дальше этим делом занималась ФСБ, – говорит Владимир Анатольевич.

За успешно проведенную операцию группа сотрудников УВД по Приморскому краю, в числе которых был и майор милиции Владимир Колосов, была награждена орденами Мужества.

Автор: Сергей КОЖИН