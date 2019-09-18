«Смартфон» – украшение настоящей принцессы. Даже до нашей эры Необычный предмет, поразительно напоминающий современный смартфон, обнаружили археологи в древнем захоронении молодой женщины, жившей в эпоху хунну, то есть более двух тысяч лет назад, на территории Сибири.

Раскопки в некрополе Ала-Тей в Саянском море в Республике Тыва ведет группа ученых из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). Найденный ими артефакт возрастом более 2100 лет на самом деле представляет собой большую пряжку от пояса из полудрагоценного камня гагата, инкрустированную бирюзой, сердоликом и жемчугом.

Как уточняет издание The Siberian Times, находка была сделана еще в 2016 году, но обнародовать данные ученые решили только сейчас.

Черная пряжка прямоугольной формы размером 18 на 9 сантиметров находилась в женском захоронении. Археологи в шутку назвали обнаруженную там молодую женщину Наташей, а ее аксессуар – «айфоном». Пояс девушки также украшен китайскими монетами учжу, которые помогли ученым датировать находки. Они полагают, что захоронение состоялось не менее 2137 лет назад, потому что именно тогда такие монеты были впервые отчеканены. Они были в ходу и у народа хунну (сюнну по-китайски), обитавшего в этих местах в период со II века до нашей эры по I век нашей эры.

Ранее неподалеку археологи раскопали еще два частично мумифицированных захоронения женщин. Одна из них, названная «спящей красавицей», была одета в шелковый наряд. Второй, видимо, была служанка или ткачиха, так как в могильнике найдено орудие ее ремесла – деревянное веретено, упакованное в сумку для шитья.

– Это место – настоящая научная сенсация, – говорит кандидат исторических наук Марина Килуновская, возглавляющая Тувинскую археологическую экспедицию. – Нам невероятно повезло, что мы нашли эти захоронения богатых кочевников, которые не были потревожены древними грабителями могил.

Как объясняет Килуновская, найденная владелица пряжки из гагата, украшенной драгоценными камнями, была одета в богатую шелковую юбку с расшитым бисером поясом, и это может означать, что она была принцессой во времена гуннов (европейское наименование хунну). А еще, по словам археолога, это свидетельствует об удивительно высоком отношении гуннов Центральной Азии к своим женщинам.

– Гунны обожали женщин. Это не был матриархат, но к женщинам – матерям и искусным ремесленникам – они относились с большим уважением. Для кочевников пояс был чрезвычайно важной частью их одежды, указывая на богатство и общественное положение. Они не использовали карманов. Поэтому все ключевые элементы повседневной жизни должны были висеть на поясах, которые в случае гуннов были замысловато украшены, – рассказала Марина Килуновская.

Другие артефакты из этих могильников – зеркала, шелк, монеты, керамика – родом из Китая и датируются династией Хань от 206 года до нашей эры до 220 года нашей эры. Также там найдены бронзовые пряжки ремней, каменное оружие и металлические ножи.

Некрополь Ала-Тей расположен в Саянском море в горной Республике Тыва, что находится на самом юге Западной Сибири и граничит с Монголией. Это захоронение известно как «русская Атлантида», поскольку появляется из-под воды только на несколько недель в году. Саянское море – гигантское искусственное водохранилище на реке Енисей выше по течению от плотины Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей в России электростанции. Вода из водохранилища стекает в мае и июне каждый год, обнажая обширное пустынное дно, и в это время здесь начинают спешно работать археологи. На территории некрополя Ала-Тей были найдены захоронения древнейших цивилизаций, датируемые от бронзового века до времен Чингисхана.

Автор: Отдел новостей «В»