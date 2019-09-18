Вид на Яньцзи с вершины Шляпы Как уживаются современный мегаполис и традиционная деревня? Легко!

Сегодня, уважаемые читатели, мы продолжаем рассказ об интереснейшем фототуре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, в котором побывал наш фотокорреспондент Алексей Воронин.

Продолжение. Начало в номере за 4 и 11 сентября

Напомним, что маршрут фототура пролегал по провинции Цзилинь и Яньбянь-Корейскому автономному округу. Принимающая сторона постаралась не только показать журналистам живописность и достопримечательности своей малой родины, но и продемонстрировать, насколько хорошо живется здесь этническим корейцам и как оберегаются и сохраняются их традиции.

В ритме большого города

– Следующим пунктом нашей поездки была столица Яньбянь-Корейского национального округа, – рассказывает Алексей Воронин. – Город Яньцзи. Самый настоящий мегаполис, население которого за последние годы стремительно увеличилось и уже перевалило за миллион.

Это действительно мегаполис, причем со своей изюминкой, особицей. В Яньцзи, конечно, суеты, спешки, мопедов, мотоциклов, велосипедов еще больше, чем в том же Хуньчуне, и жизнь тут такой же бурлящий муравейник, но в целом ощущается все же этот самый ритм большого города. В Яньцзи есть аэропорт и огромный стадион, громадный университет, большой музей, который совмещает в себе и краеведческие, и идеологические экспозиции. А про такие само собой разумеющиеся вещи, как высотные дома, исполинские торговые центры, кинотеатры, рестораны, и говорить не приходится. Рядом с городом – горячие источники и аквапарк, и туристы из Приморья катаются сюда на выходные в огромном количестве…

Наше пребывание в Яньцзи было не столь длительным, как хотелось бы. Запомнился ночной город, весь в огнях, яркий, отражающийся в спокойно катящей свои воды реке. Запомнилась набережная, где тысячи китайцев танцевали вечером. Каждый день ближе к закату они приходят в скверы, парки и на набережную, чтобы встать в ряд за аниматором и под бодрую попсу повторять немудреные движения. И стар и млад!

Свет и тени мегаполиса

Незабываемой оказалась поездка на гору Маоэршань – ее еще называют Шляпа, потому что она и правда похожа на этот головной убор. Яньцзи – город ровный, как стол, он расположен в долине, и Маоэршань – самый приметный объект, гору видно, когда въезжаешь в город на автобусе, издалека. Кстати, автодорога до Яньцзи весьма впечатляет: идет по тоннелям в сопках, по эстакадам через весьма живописные ущелья…

Со Шляпы весь Яньцзи как на ладони. Вот он перед тобой: особая, с ходу узнаваемая, такая китайская архитектура – ни с чем не спутаешь. Почти нет трущоб – большинство зданий, построенных всего-то 30–40 лет назад, благополучно снесены, на их месте взметнулись в небо высотки. Четкое деление на районы, точнее, я бы сказал, кварталы. Вот аэропорт, самолет взлетает…

А обернешься в другую сторону – словно в другую страну: к городу подступают, окружают его леса, а главное, бесконечные сельхозугодья, обработанные поля, поля, поля… На этой горе мы, фотографы, оторвались – столько панорам наснимали! Уж больно погода была подходящая: солнце, но и облака, тени, переливы света. Великолепно!

Здесь же, в Яньцзи, нам показали корейскую национальную деревню, расположенную прямо в городе. Точнее, это был этномузей. Дома в традиционном стиле, пруд, площади для проведения праздников или каких-то мероприятий, даже языческие изваяния – все налицо. Но, поскольку никто в этих домах не живет, немного похоже на аттракцион для туристов, даже подсветка LED-лампами по стрехе пущена…

Впрочем, отмечу, что в Яньцзи я встречал немало людей в национальных корейских нарядах, видел их в витринах магазинов, кстати, даже кукол в национальных платьях видел. Традиции и корейский дух здесь действительно бережно хранят. А национальных деревень мы видели еще немало. Но об этом – в следующем репортаже.

Продолжение следует

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ