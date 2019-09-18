Сто граммов И медицина бессильна...

...Дверь приемного покоя распахнулась от толчка ногой. Крупная полная женщина, тяжело дыша, прошла к столу дежурного врача, держа под мышкой большой сверток, и со словами «заберите вашего барана» приподняла руку. Сверток грохнулся на пол, замычал, превратившись в субтильного мужчину, начал собирать с себя нечто невидимое. Запах мочи заполнил помещение. Его грозная жена ушла, громко хлопнув дверью.

Мужчину хорошо знали в наркологии. Он был постоянным пациентом отделения неотложной наркологической помощи. Ветеран чеченских войн, последние три года регулярно на «скорой помощи» поступавший на лечение с белой горячкой.

Не адаптировался

Запил Алексей, вернувшись с войны. Ночью снились разрывы, фрагменты разорванных тел, он стал нервным. Побил во дворе водителя, «не туда» поставившего машину. По науке это называется «посттравматическое стрессовое расстройство», оно лечится. Его сослуживцы – не все, но многие – прошли реабилитацию, адаптировались к мирной жизни. Он – нет. Он начал снимать стресс водкой, как «настоящий мужик».

Первая белая горячка пришла спустя три года. Придя в себя в палате интенсивной терапии, Алексей наотрез отказался от дальнейшего лечения и вновь был доставлен «скорой» в наркологию через полгода. Ее вызвали соседи, когда Алексей в подъезде набросился на соседку, выводившую йорка на прогулку: принял ее за бородатого боевика. После палаты интенсивной терапии он под давлением жены, стиснув зубы, согласился лечиться, но позорно бежал из отделения.

Третий раз психоз был тяжелым: он кричал почти сутки, метался в постели. Позже, с его слов, выяснилось, что маленькие пауки вытягивали у него кишки через анус, плели из них паутину, а потом закутали Алексея в кокон. Он кричал от ужаса. Препараты, введенные через капельницу, подействовали к вечеру.

Натерпевшись, Алексей согласился лечиться полным курсом. Но, как в песне поется, «все не так, ребята». Кормили в больнице «не так», лекарства врач назначал «не те», психотерапевтические занятия психолог проводил «не те». Леха потребовал у него конспект занятий, но, не получив такового, отказался ходить на психотерапию. Потом отказался от еды, нагрубил лечащему врачу. И снова убежал.

Видели его в пригороде на заброшенной даче, где с темными личностями пропьянствовал он все лето. Вновь с белой горячкой был доставлен в наркологию. Сдал он сильно. Исхудал, щеки ввалились, лицо почернело. Растерял по пьянке зубы. Истощенный, как из концлагеря, Алексей лежал на чистых простынях в палате интенсивной терапии. Не только тело его изменилось. Отвечая на вопросы врача, не мог сказать, где находится, какое сейчас время года. Не мог запомнить и повторить три слова, не мог считать, с трудом находил на лице нос.

Долго лежал в палате интенсивной терапии, а когда мозги встали на место, перевели лечиться в отделение, как оказалось, не зря. Тихий, признавший себя алкоголиком, Алексей выполнял все рекомендации врача. Посещал психотерапевтические занятия, не спрашивая у психолога никаких конспектов. Жена регулярно ходила на собрания «Клуба родственников алкоголиков».

Только помянул…

Два месяца лечения пролетели быстро. Алексей набрал вес, стал справляться со счетом, правда, память уже не восстановилась.

На последнем групповом психотерапевтическом занятии он сказал, что пить больше не будет никогда, только раз в году позволит себе сто граммов – помянуть погибших сослуживцев. Мнения участников группы разделились: кто-то счел, что раз в год можно, другие сказали, что для алкоголика сто граммов даже раз в год – дорога в запой. Алексей не стал спорить, сжал зубы. Стало понятно, что его не переубедить.

На следующий день он выписался. Жена встретила его, и они пошли по больничному дворику, держась за руки. Пару раз за полгода Алексей, трезвый, заходил к лечащему врачу, рассказывал, что нашел работу, взял кредит на автомобиль. Психолог случайно встретил его в городе, постояли, поговорили. Он обещал прийти и пришел на собрание ранее лечившихся и живущих трезво пациентов. Стал посещать группу анонимных алкоголиков. Человек укрепился в трезвости, и ему понравилось.

А потом он помянул. Сто граммов. Потом еще и еще. Правило анонимных алкоголиков «одна рюмка для алкоголика всегда много, а последующее ведро всегда мало» сработало безотказно.

Вечером он ударил пришедшую с работы жену, закатившую ему скандал. Побежал в магазин за водкой. Распил ее на скамейке во дворе, переночевал в полиции. Утром пришел на работу, занял денег и исчез на просторах большого города. Видели его спящим на скамейке в сквере, без ботинок. Потом в компании бомжей. Жена искала его, нашла во дворе дома у детской площадки. Он невпопад отвечал на вопросы, снимая с себя пальцами нечто мелкое, невидимое. Она принесла его в наркологию. За месяц от здоровья не осталось и следа. Больного госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Известно: когда алкоголик начинает обираться – это плохой признак. Зачастую в таких случаях медицина оказывается бессильна. Так получилось и в этот раз. Через сутки после поступления Алексей скончался, несмотря на адекватно и своевременно проведенную терапию, от отека мозга на фоне белой горячки.

На кладбищенском памятнике он изображен в армейской полевой форме прапорщика, грудь которого украшают боевой орден и две медали.

11 сентября – Всероссийский день трезвости. 105 лет назад, в 1914 году, Святейший Синод постановил проводить Всероссийский праздник трезвости в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 2005 году в современной России День трезвости был возрожден. Он призывает объединиться, противопоставив алкоголизму здоровый образ жизни.

Автор: Александр КУБИКОВ, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств Приморского КНД