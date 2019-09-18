IT-акцент нужно делать на школах С какими вызовами сталкиваются высокотехнологичные производства на Дальнем Востоке

Технологическое предпринимательство – ключевой двигатель экономического прогресса. Дальний Восток уже сейчас располагает базой для запуска инновационных проектов: работают научно-технологический центр и технопарк «Русский» при Дальневосточном федеральном университете, открываются инжиниринговые подразделения промышленных корпораций, открыт первый в ДФО IT-парк в Якутии, успешно действует новый механизм финансирования высокотехнологичных компаний – Дальневосточный фонд высоких технологий, уже профинансировавший первые проекты.

Актуальным остается вопрос превращения перспективных проектов в действующий высокотехнологичный бизнес. Как ускорить этот процесс и привлечь крупный и средний бизнес к внедрению передовых технологических решений? Какие решения необходимы для снятия нормативно-правовых ограничений при внедрении перспективных технологий? Этим темам была посвящена первая панельная встреча на ВЭФ-2019.

Рано утром эксперты, чиновники, предприниматели встретились в кампусе ДВФУ, чтобы внести некоторую ясность в вопрос, каково это – развивать высокотехнологичные бизнесы на Дальнем Востоке. Корреспондент «В» внимательно выслушал участников дискуссии. За технократичной витиеватостью и шаблонностью некоторых речей были различимы основные проблемы региона.

Четыре фактора

Первым выступил гендиректор ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» Руслан Саркисов. По его словам, за два года работы фонд рассмотрел более 200 стартап-проектов, в три из них уже инвестировал порядка 400 млн рублей, а до конца года эта сумма увеличится до 2 млрд.

– На примере действующих компаний расскажу о том, с какими вызовами приходится сталкиваться в сфере развития высокотехнологичной экосистемы. Вызовы, наверное, одинаковы для всех, – подчеркнул докладчик.

По его словам, для высокотехнологичного предпринимательства необходимо наличие четырех факторов: высококвалифицированных кадров, рынков сбыта, финансирования и инфраструктуры.

– Для развития IT-бизнеса нужна критическая масса научного потенциала, технических специалистов, которые будут выступать драйверами роста и генераторами идей, – отметил Руслан Саркисов. – Мы видим, что наши компании сталкиваются с тем, что при желании развить здесь центр компетенции в сфере RnD (Research and Development, аналог российской аббревиатуры НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. – Здесь и далее прим. авт.) наблюдается дефицит узкопрофильных кадров. Даже с точки зрения софтвэрдевелоперов (разработчиков программного обеспечения). Будем проводить хакатоны (форумы разработчиков). Выбирать талантливых ребят, которые могут заниматься этим направлением. Конечно, есть ряд эффективных мер, которые сейчас реализуются, и федеральных, и региональных. Это и гранты, и чемпионаты по стандартам WorldSkills (опыт мирового уровня). В Якутии есть предпринимательская олимпиада среди школьников. Это все эффективные меры, но без критического изменения ситуации в научном сообществе фундаментальный сдвиг высокотехнологичной индустрии сделать сложно. Наш фонд готов сотрудничать с университетами в создании профессиональных сообществ, центров компетенции.

Затем Саркисов перешел ко второму фактору – рынкам сбыта.

– Есть пример хабаровской компании «Хотлид», – рассказал он. – Ребята сделали виртуальную АТС (автоматическую телефонную станцию), совмещенную с CRM (Customer Relationship Management – система взаимодействия с клиентами). Достаточно востребованный малым и средним бизнесом продукт. Мы привели их в одну из крупных коммуникационных компаний для возможного сотрудничества, но там сначала отнеслись критически: у нас таких ребят в очереди стоит много. Мы зашли второй раз, уже сверху, используя свой ресурс. Тогда компания посмотрела более предметно, погрузилась в тему и ответила: да, действительно, проект интересный. Сейчас они работают над созданием White label (концепция, предусматривающая производство немарочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом).

К чему я это рассказываю? Есть определенный разрыв между внедрением инноваций внутри крупного корпоративного бизнеса и предложением IT-предпринимателей. Ликвидация этого разрыва – создание совместных пилотных полигонов для апробации технологии крупными компаниями, чтобы снизить традиционные циклы внедрения с двух лет до трех-шести месяцев, как на Западе.

Также Руслан Саркисов отметил недостаточность остальных факторов – финансовых и инфраструктурных. Завершая свое выступление, он все же внес немного позитивных нот.

– Два года назад, когда мы начинали работу, у коллег был скепсис: какие новации на Дальнем Востоке? Мы понимаем, что Дальний Восток – не инновационное эльдорадо, но сейчас регион уже и не terra incognito для российских инвесторов.

При этом фонд, которым руководит Саркисов, как раз является финансовым и инфраструктурным фактором развития современных проектов. До конца года он планирует расширить портфель проектов до шести с общим объемом финансирования до 1 млрд рублей. Туда войдут компании в сфере альтернативной энергетики, робототехники, хранения энергии.

– Объем нашего фонда – 5 млрд рублей, – подчеркнул он. – Наша задача – в течение трех лет их разумно проинвестировать.

Вести с технологичных полей

Если Руслан Саркисов озвучил точку зрения финансового донора, то Рустам Миланов, гендиректор компании «Визитек» из Южно-Сахалинска, резидента фонда «Сколково», выступил с обратной стороны этого процесса – с точки зрения успешного стартапа, в который, собственно, вкладывались средства государственных фондов.

– Развитие высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке сопряжено с множеством ограничений, – отметил он. – Это и отсутствие экономических центров: почти все решения принимаются в Москве, из-за этого мы, как резиденты фонда, много времени проводим в столице. Кстати, расширяли и масштабировали бизнес мы именно оттуда. Это и инфраструктура. Это и, наверное, главное: кадры, недостаток талантов. Как руководитель IT-компании, которая занимается внедрением систем для промышленной безопасности, могу сказать, что для нас одним из факторов, влияющих на выбор территории, где будет работать наш филиал, было наличие специалистов.

Как можно решить эти проблемы? На мой взгляд, это льготы высокотехнологичным компаниям. Особенно пониженные ставки на страховые взносы. Если мы будем применять их в ядерной, космической сфере, в нанотехнологиях, IT-индустрии и так далее, это будет востребовано и полезно. Второе – это социальные лифты. Чтобы сохранить и наращивать человеческий капитал, надо создавать для молодых ребят понятную картину мира – карьерный путь от А до Я.

Третье: должны появиться реальные примеры успеха, которые могут тиражироваться на Дальний Восток как образ действий. Четвертое – выстроенные коллаборации бизнеса и университетов. В США, например, 40 % инновационных компаний создавались при институтах. Для поддержания контактной среды при вузах работают комитеты, в которые входят представители бизнеса, образования, студенты. В итоге бизнес может получить на льготных условиях креативный персонал, который в будущем может быть трудоустроен. Институты получают востребованные профессии. А молодые специалисты – необходимые навыки и старт карьеры.

Все высокое – в школы

Основной проблемой в развитии IT-бизнеса на Дальнем Востоке участники дискуссии так или иначе называли нехватку кадров, высококвалифицированного персонала. И решение проблемы, по мнению большинства выступавших, должно начинаться даже не в университетах, а в средней школе. Некоторые регионы уже начали предуниверситетскую подготовку IT-кадров. В частности, Республика Саха (Якутия).

– По поводу Якутии до сих пор существуют не самые радостные стереотипы, – заметил Айсен Николаев, глава республики. – Еще пару лет назад, когда я, также находясь на форуме во Владивостоке, употреблял рядом слова «Якутия» и «IT», люди в зале смеялись. Сейчас уже никто не смеется. Мы лидеры высокотехнологичной индустрии на Дальнем Востоке – 75 % экспорта IT-услуг в ДФО приходится на Якутию. И этот процент будет только расти.

Глава региона поделился тем, что сейчас делает местное правительство в части развития высокотехнологичного бизнеса. Так, в прошлом году на территории Якутии был введен IT-парк площадью 10 тысяч кв. метров – самый большой на Дальнем Востоке. В него входит 51 резидент. Также в регионе открыт инжиниринговый центр.

– Мы все помним, что до кризиса 400 крупнейших российских компаний тратили на НИОКР 0,5 % своего валового оборота, – подчеркнул Айсен Николаев. – После кризиса цифра упала до 0,2 %. Международная же практика говорит: если компания тратит на НИОКР меньше 0,9 % от валового оборота, такую компанию нельзя даже называть высокотехнологичной.

Что касается кадров, мы понимаем, что половина компаний, действующих в регионе, испытывает проблемы с поиском специалистов в области IT. Сегодня в этой сфере у нас трудится около 1,5-2 тысяч человек. Это недостаточная критическая масса для технологического взрыва. Поэтому с этого года мы вводим спецобучение на всех уровнях: школы, колледжи, вузы, курсы повышения квалификации. За год тысяча детей и сто педагогов пройдут курсы по специальностям «компьютерная графика» и «программирование».

С главой Якутии согласился ректор ДВФУ Никита Анисимов.

– Мы должны понимать, что именно состояние человеческого капитала вызывает риски для развития высоких технологий в перспективе, – считает он. – Приведу три цифры – результаты ЕГЭ в Приморском крае по информатике, физике и химии. По информатике на баллы от 60 и выше сдало всего 362 человека. По физике на баллы от 80 и выше – 28 человек. По химии на баллы от 80 и выше – 42 человека. Это та база, те ребята, которые придут в университеты и будут дальше формировать высокотехнологичные бизнесы. База весьма скромная.

Также на воспитание юных талантов негативное влияние оказывает излишняя бюрократизация в части предоставления им государственной поддержки. Например, ДВФУ два года потратил на то, чтобы выделить и согласовать помещения под собственный технопарк.

– Цифры, которые вы назвали, заставляют задумываться об очень многом, – отметил модератор встречи, председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. – А делать-то что, чтобы проблему решить?

– Мне стыдно быть неоригинальным в своем ответе, – сказал ректор ДВФУ, – но сейчас очень важно прийти в каждую школу.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ