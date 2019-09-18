Новый вид: человек культурный Какие граждане нужны будущей России, и откуда им взяться

Ответы на эти вопросы искали участники дискуссионной панели «Культурные люди», проведенной в рамках V Восточного экономического форума.

Сегодня в России реализуется нацпроект, направленный на повышение всеобщего интереса к национальному культурному достоянию. Перед страной стоит задача не просто сохранить и приумножить его, а сделать доступным всему российскому обществу и отвечать растущему спросу на российскую культуру на международной арене.

Создание региональных культурных центров и внедрение цифровых технологий способствуют вовлечению в культурное пространство все большего числа людей. Важным является развитие и воспитание интереса к искусству среди граждан, ведь культурное образование не только способствует воспитанию эстетического чувства, но и воздействует на процессы социализации и формирования личности, считают участники дискуссии. Какие инициативы проводятся в системе воспитания и просвещения в сфере культуры? Каковы перспективы сотрудничества институтов, государства и бизнес-сообщества в сфере культурного воспитания?

Не потерять гениев в глубинке

Открыв дискуссию, Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ, подчеркнула, что Россия – одна из стран, занимающих лидирующие позиции в области образования в искусстве. Наши консерватории и художественные академии устойчиво входят в число лучших в мире.

– К сожалению, долгое время это направление развивалось только в Москве и Санкт-Петербурге, – отметила она. – Наша задача – изменить географию культурных центров. То, что сегодня такие центры возникают во Владивостоке, Севастополе, Калининграде, Кемерово, замечательно. Это новые точки роста. Почему мы должны двигаться в новые города? Потому что у нас есть потенциал. Мы видим, что создание образовательного центра для культуры в Приморье даст новое содержание жизни этого региона.

Вице-премьер вспомнила, с каким скепсисом столкнулись первые обсуждения идеи создания во Владивостоке филиала Мариинского театра.

– Мало кто верил, что это будет востребовано, – пояснила она. – Но это свершилось, и сегодня все социологические и культурологические замеры показывают, что это изменило жизнь в городе. Появились новые слушатели и новые зрители. Полностью изменилась программа культурного образования детей, стали читаться специальные циклы лекций, создаваться специальные спектакли. Ребенок, который ходит в театр, в своем развитии отличается от ребенка, который в театр не ходит. Исследования ученых показывают, что есть навыки, которые могут быть усвоены только в раннем возрасте. И очень важно впервые привести ребенка в театр, на выставку и на понятном для него языке дать необходимые разъяснения. Для этого мы стремимся изменить систему общего культурологического образования и просвещения.

Скепсис, по словам Ольги Голодец, был у экспертов и при обсуждении открытия во Владивостоке филиала Центральной музыкальной школы (ЦМШ).

– Директор ЦМШ изначально считал, что на потоке будет учиться человек восемь, не больше, – рассказала она. – Потом педагоги ЦМШ объехали регион и заявили, что нашли 72 ребенка, упустить которых будет просто преступлением. Это дети выдающихся способностей! Приморская земля богата талантами, и теперь здесь есть серьезная школа, готовая подхватить их, дать им образование, которое сделает их мировыми лидерами. Наша пианистическая школа, скрипичная школа и другие направления – это путь к абсолютному успеху. Дети будут на пике мастерства. Прием в ЦМШ очень конкурентный, на курс набирается не так много детей. Но все они потом становятся звездами.

Что мешает детям креативить

– Ключевая задача нацпроекта «Культура» – воспитание людей, – подтвердил Павел Степанов, замминистра культуры. – Система образования в России сохраняется трехуровневой. В нее входят более 5 тысяч школ искусств, 264 училища и 62 вуза (47 из них – в ведении Минкульта). Что мы в этих условиях делаем? Во-первых, мы должны поддерживать стандарты высокого уровня образования в сфере культуры, сложившиеся еще в советское время. Во-вторых, поддерживать материально-техническое обеспечение культурных учреждений.

В современном обществе мы говорим об экономике впечатлений, о креативной среде, о том, что самое главное – это развитие творческого потенциала детей. Действительно, у нас некоторые дети начинают мультфильмы рисовать в 4-5 лет с помощью программ, которые сами скачивают в Интернете. Это все превосходно. Но при этом есть удаленные населенные пункты, в которых совсем другая ситуация и другие возможности. В глубинке есть культурные учреждения, где оборудование не менялось с 80-х годов! На модернизацию этих объектов в нацпроекте заложено 9 млрд рублей. Надеемся, что к 2024 году переоснащение будет произведено. И тогда ничто не будет мешать развитию экономики впечатлений и креативу детей.

Третий тезис: образование должно войти в нашу жизнь на постоянной основе. Оно должно стать имманентно присущей составной частью развития любой личности. Особенно творческой. Какое-то время назад наши известные преподаватели ездили в Голливуд учить иностранцев системе Станиславского. К ним на лекции приходили звезды первой величины: Мэрил Стрип, Аль Пачино, другие. Все они, уже достигшие успеха, не считали зазорным для себя сесть за парту… До 2024 года мы планируем создать 15 центров непрерывного образования, в которых квалификацию повысят 200 тысяч работников отрасли из всех субъектов РФ.

Музей – не башня из слоновой кости

Зельфира Трегулова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи, подхватила тему образования.

– Музейное дело в нашей стране, как и во всем мире, движется вперед, – отметила она. – Людям сегодня уже недостаточно прийти в музей, чтобы там на что-то посмотреть. Они не просто хотят получить новую информацию, для них не менее важна интерпретация, точное и правильное донесение того, что составляет суть того или иного художественного явления. И чтобы это было сделано нескучным, ярким, образным языком. Наша задача – делать сложные вещи ясными и понятными. Поэтому образовательная деятельность начинает выходить на первый план. Мы не можем быть успешным музеем, если наши программы неинтересны и не обращены к самому широкому кругу людей. Музей перестает быть башней из слоновой кости, он выходит к людям, становится общественной площадкой, в том числе площадкой для дискуссий.

Зельфира Трегулова напомнила, что во Владивостоке сегодня создается мощнейший музейный центр, где объединят свои усилия Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей Востока и Приморская картинная галерея. И при нем будет существовать образовательный центр.

– Мы прекрасно понимали, что надо обучить людей, которые будут работать в этом музейном центре, – подчеркнула она. – Поэтому для подготовки специалистов заключили договор с ДВФУ о специальной программе дополнительного образования, которая рассчитана на два семестра. Начиная с этой осени сотрудники Третьяковки будут читать будущим сотрудникам центра лекции по истории русского искусства, а также по маркетингу, продвижению музейных проектов и фандрайзингу. Ведь сейчас очень важна экономика. Например, только треть бюджета Третьяковской галереи – это государственное финансирование. Еще одна треть – то, что мы зарабатываем на билетах. И последняя треть – это фандрайзинг, то есть спонсорские средства и помощь меценатов.

Экономические формулы культуры

Илья Авербух, известный фигурист, заслуженный мастер спорта и гендиректор продюсерской компании, занимающейся ледовыми постановками, осветил экономический сегмент реализации культурных проектов.

– 15 лет я делаю ледовую историю, – заметил он. – Были в ней золотые времена крупных телепроектов, которые толкали ледовые представления вперед, популяризировали шоу среди зрителей. Потом эффект от телевизора испарился и мы переформатировались, стали выпускать уже спектакли на льду.

Жанр, который родился у нас, особый: спорт и театр в одном. И что касается его финансовой стороны, здесь надо искать золотую середину. Исключительно на коммерческой основе работать сложно. То есть физически возможно, но тогда надо работать очень точечно. Сливки снимаются в столичных городах, где люди могут себе позволить купить экономически обоснованный, а значит, дорогой билет на наше шоу. Если мы говорим о какой-то широте, о масштабном охвате аудитории, то, чтобы устраивать подобные шоу в городах с небольшим населением, требуется уже помощь государственных и спонсорских структур.

Я лично очень много над этим работаю. Но здесь есть другая крайность. Важно, чтобы такая работа не превращалась в бесконечное прошение денег на мероприятие. В таком случае теряется мотивация заполучить зрителя. Мы начинаем отчитываться представлениями, а не их качеством, и это неправильно. Шоу все равно должно быть востребовано, жители должны голосовать билетами. Я стараюсь, чтобы была устойчивая экономическая формула. Если ее нет, то приходится что-то урезать, менять, чтобы мы сами себя окупали.

«Дети» гранта

Культурному просвещению общества способствуют также небольшие проекты, которые получают помощь от Фонда президентских грантов. Зельфира Трегулова поделилась впечатлением от одного из реализованных недавно.

– Фонд президентских грантов выделил финансирование для потрясающего проекта в подмосковном Одинцово, – рассказала она. – В городе есть район с депрессивной застройкой: серые дома в 12 и 16 этажей. И вот художники со всего мира расписали здесь 52 брандмауэра (огнеупорные глухие стены домов и между домами). Это было то самое искусство, которое жители района воспринимали когда-то как нечто чуждое, далекое, непонятное, как нечто «для богатеньких». Этот проект – яркий пример того, что даже самое сложное и интеллектуально закрученное искусство может стать доступно простым людям, может преобразить их жизнь. Видели бы вы лица жителей района на празднике в честь завершения проекта!

Иннокентий Дементьев, заместитель гендиректора Фонда президентских грантов, отметил, что таких проектов в портфеле фонда много.

– Сегмент в сфере культуры и искусства – один из ключевых в нашей работе, – подтвердил он. – За два года мы поддержали тысячу культурных проектов общей стоимостью порядка 3 млрд рублей.

Кто побеждает в грантовой борьбе? Наш базовый мандат – поддержка социальных проектов, направленных на развитие гражданского общества. Проект, с которым приходит к нам некоммерческая организация, должен решать конкретную проблему, и эта проблема должна иметь значимость, а ее решение – привести к какому-то положительному результату на территории, в регионе и в стране в целом. Также организация должна показать, что способна эту проблему решить, что у нее есть сильная команда.

У нас огромное количество успешных кейсов. Мы покрываем те сегменты образования, которые отсутствуют в традиционной сетке училищ и вузов. Все нестандартное – это к нам: проекты по краеведению, сохранению народных культурных традиций и промыслов. Многие грантополучатели идут потом с этими проектами в школы. В Архангельске, например, одна организация внедрила в школах час по поморской культуре. В Бурятии молодежная команда устраивает кружки для детей, вообще отрезанных от культурной жизни в связи с отдаленностью сел. Что это дает? Это дает возможность дотянуться до каждого. Образование в сфере культуры должно быть не элитарным – оно должно дотягиваться до каждого человека.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ