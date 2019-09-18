Закинем удочку на перспективу В России началось строительство промыслового флота при господдержке. Поможет ли это решить проблемы отрасли?

Самой вкусной и изысканной продукцией был наполнен до отказа «Русский рыбный дом» на V Восточном экономическом форуме. В павильоне перед кампусом университета можно было не только познакомиться с вылавливаемыми в тихоокеанских морях видами рыб и морепродуктов, объемами промысла, но и полакомиться деликатесами от приморских компаний.

Свою продукцию на Русском острове выставляли Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР), холдинги «Доброфлот» и «Русская рыбопромышленная компания», другие местные производители.

В 2018 году, напомним, «Русский рыбный дом» посетили и угостились там президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В этот раз в ресторан Russian Fish при павильоне заходили только крупные российские бизнесмены из других сфер хозяйственной деятельности со своими молодыми помощницами и советницами. Впрочем, то, что глава нашего государства этой осенью не заглянул с кем-нибудь из зарубежных коллег в Russian Fish, вовсе не означает его невнимания к рыбной отрасли.

Акцент – на глубокую переработку

На нынешнем форуме Владимир Путин дал символичный старт работе современного рыбоперерабатывающего завода компании «Гидрострой» на острове Шикотан. Это уникальный по масштабу проект для российских рыбопромышленников по переработке лососевых пород, тихоокеанской скумбрии и дальневосточной сардины (иваси), сайры, кальмара, белорыбицы. Поставку оборудования и его наладку осуществили специалисты исландской компании.

По видеотрансляции работники предприятия рассказали главе государства, что мощности позволяют выпускать до одной тысячи тонн готовой продукции в сутки. Перерабатывающий комплекс находится в перспективной промысловой зоне, где в изобилии водятся различные водные биоресурсы. Так, при запуске линии началась обработка сардины и скумбрии.

Однако рыбопереработчиков волнует вопрос реализации. Основатель компании Александр Верховский рассказал, что готовая продукция в основном ориентирована на отечественного покупателя. Но купят ли ее в западных регионах России из-за высоких транспортных расходов? Может получиться так, что ее придется реализовывать за рубежом.

Однако президент заверил, что нисколько не сомневается: спрос опередит предложение. Что касается поставок за границу, то и это необходимо делать.

– Безусловно, акцент мы намерены сделать на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. Это наша принципиальная позиция, на которую я хотел бы обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. По такой же логике – преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку морских ресурсов, – заявил Владимир Путин.

Кстати, открытие этого завода на Шикотане чуть не привело к международному политическому скандалу. Пока японский премьер Синдзо Абэ встречался с российским лидером на острове Русском, его МИД выступил с провокационным заявлением по поводу нового рыбзавода на Южных Курилах. Но, видимо, главы государств нашли точки соприкосновения в ходе переговоров в рамках ВЭФ, так что эта тема больше нигде не фигурировала. Хотя нерешенных вопросов в двухсторонних отношениях, как известно, хватает.

Проблемы федерального уровня

Так же как хватает проблем и в самой рыбопромышленной сфере. О них шел разговор на панельной сессии ВЭФ-2019. В дискуссии «Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше» приняли участие замминистра сельского хозяйства и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, представители крупных рыбопромышленных компаний ДФО и отраслевых общественных организаций.

– В целом по региону квоты в размере 450 тысяч тонн биоресурсов получат дополнительно рыбаки-инвесторы, – напомнил Леонид Петухов. – Из них 75 % выделено под строительство флота – от сейнеров до крупнотоннажных судов, оставшуюся четверть делят между собой новые береговые предприятия. На строительство заявлено всего 18 судов, при этом желающих построить средний и малый флот оказалось немного. Зато заявок на прибрежную переработку оказалось больше возможно допустимых лимитов в три раза. Без квот остались предприятия, допустившие различные процедурные или технологические нарушения. Но если эти проблемы можно решить на уровне отрасли или правительства, то в вопросах продвижения готовой рыбной продукции на зарубежные рынки – Китая, Кореи, Японии, США – без единого механизма государственной поддержки не обойтись. И она будет, в этом можно не сомневаться.

– Рыбацкая отрасль, как никакая другая, зависит от внешних обстоятельств. И это не только погодные условия или рыбопромысловая обстановка в районе лова. К примеру, у нас сдача в строй нового перерабатывающего комплекса сдвинулась на несколько дней от заявленного срока из-за неожиданного форс-мажора – отсутствия в этот момент на рынке… цемента. И если мы не успеем к сроку, можем остаться без ожидаемых лимитов на добычу биоресурсов, – пожаловался управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. – Рыбопереработка является очень трудоемким процессом, в который вовлечено большое количество людей. Поэтому любой сбой может оставить их без работы и зарплаты, а бюджеты – без налогов. В то же время на азиатских рынках покупка сырья, его переработка и дальнейшая реализация дотируется государством. В таких условиях дальневосточным рубакам трудно конкурировать на рынках АТР. Я уже не говорю про рынки Европы и Америки, где нашу продукцию вообще не ждут. Поэтому местным рыбакам остаются только внутренние прилавки.

О негативном влиянии нестабильности говорили и другие участники сессии.

– Неопределенность в нашей отрасли и на мировом рынке сбыта, банковско-кредитные риски остаются, – отметил президент ПАО «ТИГР», экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. – Что касается нашего внутреннего рынка, то здесь ситуация далека от идеальной. Новая дополнительная продукция должна как-то перевозиться и где-то храниться. Однако рефпоездов и холодильников в местах реализации элементарно нет. Дополнительные расходы на транспортировку и хранение сводят к нулю всю прибыль рыбаков. Поэтому необходимо принять меры неотложного характера, а в идеале перейти к электронным торгам.

Что касается нового флота, то мы под дополнительные квоты в этом году отправили в море три судна. Нас нацелили на выпуск филе минтая. Но в мире это уже вчерашний день. Поэтому мы на ходу перестраиваемся на выпуск не полуфабрикатов, а абсолютно новых видов рыбопродукции в небольшой фасовке. Они могут быть востребованы на мировых рынках сбыта. Но туда надо пробиться. Без помощи государства здесь не обойтись. А пока нет поддержки, нас выдавливают даже оттуда, где давным-давно был налажен сбыт российских даров моря. Поэтому нужно предлагать потребителям самую вкусную и экологически чистую продукцию. Впрочем, приморцы умеют это делать, что подтверждает наш многолетний опыт.

Опасения Сергея Дарькина поддержали и руководители рыбацких предприятий с Камчатки, Сахалина, Чукотки и из Хабаровского края.

Риски создаются на берегу

– Перед отраслевым сообществом сейчас стоят определенные риски, которые препятствуют росту инвестиций в рыбной отрасли страны, – подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. – Один из них напрямую связан со строительством судов по программе инвестиционных квот. Компании должны построить за собственный счет суда на российских верфях и после введения их в эксплуатацию в установленные соглашениями сроки получить прибавку к промысловым лимитам. Но из-за корабелов они в большинстве своем выбиваются из графиков.

В этом нет большой трагедии, если будут внесены необходимые изменения в постановление правительства России. Конечно, такой документ должен быть подготовлен. А если федеральные чиновники его не сделают? Значит, рыбаки недополучат квоты. И для чего тогда будут нужны добывающие суда?

Второе беспокойство вызвано постановлением правительства РФ № 719: с лета следующего года полностью отечественным будет считаться то судно, на которое установят еще и главный двигатель российского производства. Никто и не отказывается от них. Но в России их делают только для нужд военно-промышленного комплекса. Для рыбацкого флота двигатели покупают только за границей. Поэтому возникает риск непризнания такого судна построенным на российской верфи. Есть необходимость уже сейчас подумать, как избежать такого развития ситуации.

Ряд рыбохозяйственных предприятий построил береговые производства по программе инвестиционных квот. К сожалению, дополнительных лимитов они не получили из-за определенных бюрократических формальностей и чрезмерно жесткой и не учитывающей экономических реалий нормативной базы. Пока такие примеры не являются системными. В такую ситуацию попали два новых береговых завода на Дальнем Востоке и один в Мурманске. И если по этим предприятиям в октябре не будет принято решение о предоставлении инвестиционных квот, инвесторы окажутся в трудном положении.

Самый же главный риск, тормозящий рост инвестиций в отрасли, по словам Германа Зверева, – это перспектива изъятия квот из-за нестабильного регулирования в отрасли.

– Ближайшие годы вполне могут стать пятилеткой изъятия квот. Эти изъятия могут пройти, по шахматной терминологии, в три хода. В 2021 году правительство планирует выставить на аукцион вторую половину квот по крабу. В 2023-м по предложению Федеральной антимонопольной службы выставляется половина квот на минтай, сельдь, треску, пикшу. И в 2024-м по окончании срока действия нынешних договоров на рыболовные участки для промысла лососевых все новые договоры заключаются путем аукционов. На аукционах победит тот, кто предложит больше денег. Практика показывает, что такими становятся фирмы-однодневки без собственного флота и переработки. И наживаются они на перепродажах. В проигравших остаются рыбацкие коллективы.

Поэтому уже сейчас нужно обратиться к представителям госорганов с предложением по обеспечению стабильных условий хозяйствования, включая закрепление долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, для рыбопромышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты с 2016 года и по настоящее время, – подытожил свое выступление глава ВАРПЭ.

Дело за корабелами

В рамках программы «Квоты в обмен на инвестиции» Россия сама начала строить свой рыболовецкий флот (ранее заказывали новые или покупали подержанные суда в Финляндии, Польше, Японии, Норвегии, Испании. – Прим. авт.). Процесс уже необратим. Может, и запоздалый (средний возраст судов – 30 лет), но необходимый.

На стапелях сейчас находится свыше 40 судов. Нынешней осенью вступил в строй БМРТ «Виктор Гаврилов», поднят флаг на сейнере-траулере «Ленинец». Оба построены для дальневосточных промысловиков на калининградской верфи «Янтарь», к добыче рыбы они приступят уже до конца этого года. Ввод их в эксплуатацию кардинально поменяет весь облик будущего промыслового флота страны.

Приморье не окажется в стороне от масштабной судостроительной программы. Собственный краболовный флот будет построен непосредственно в крае. На эти цели рыбаки направят более 10 млрд рублей инвестиций. Суда заложат на стапелях Находкинского судостроительного завода, что даст верфи дополнительно более 300 новых высококвалифицированных рабочих мест и десятки миллионов рублей налогов в год.

Сразу несколько десятков новых рыбоперерабатывающих фабрик или цехов в рамках действующих предприятий возводят по всему побережью страны, причем на долю тихоокеанцев приходится две трети таких новостроек.

Принудительного перераспределения квот не будет

– Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн вошел в новый 15-летний период закрепления прав пользования водными биологическими ресурсами, – подвел итог дискуссии глава Росрыболовства Илья Шестаков. – Начата реализация инвестиционных проектов, которые призваны обновить отрасль. Запуск 15 новых рыбоперерабатывающих заводов и строительство почти двух десятков современных судов позволят увеличить долю готовой продукции в два раза. С учетом роста добычи биоресурсов прогнозируется увеличение грузооборота рыбопродукции в портах Дальнего Востока с текущих 850 тысяч тонн до 1,5 млн тонн к 2025 году. Это потребует принятия инвестиционных решений в области портовой логистики, строительства распределительных и холодильных мощностей.

Сейчас перед отраслью стоят новые задачи. Как изменить сложившуюся модель производства? Как увеличить выход готовой рыбопродукции из сырья? Какие новые продукты развивать и на какие рынки сбыта выходить? Как гарантировать обязательства по строительству флота на Дальнем Востоке? Ведомство готово к открытому обсуждению с инвесторами возникающих вопросов.

Проект постановления, предусматривающего изменения в механизме инвестиционных квот, находится в высокой степени готовности, в ближайшее время его внесут в правительство. При этом риски в программе существуют не только у инвестора, но и у регулятора, то есть государства.

Механизм инвестиционных квот вводился, чтобы изменить структуру производства, стимулировать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционные квоты – это мера господдержки. Мы, вообще-то, субсидируем по определенным направлениям до 40-50 % стоимости инвестпроектов. Поэтому, мне кажется, государство имеет полное право требовать реализации тех проектов, которые были заявлены.

Понятно, что от федерального агентства не все зависит, но позиция ведомства остается жесткой: там, где начали реализовываться инвестиционные проекты, никакого другого регулирования быть не должно.

Более того, возможно расширение программы инвестиционных квот на другие объекты промысла – помимо тех, что уже предусмотрены в распоряжении правительства. Звучали предложения по креветке, трубачу, кукумарии. Однако подходить к этому вопросу нужно разумно. В целом политика регулируемой поддержки отрасли себя оправдала. Рыбаки в ближайшие пять лет вложат инвестициями 300 млрд рублей. Модернизация флота и береговой переработки за последние четыре года служат тому подтверждением. А также тот факт, что наши рыбаки возвращают судоремонт с заводов Китая и Кореи на приморские предприятия.

Чем сердце успокоится?

По итогам сессии подготовлено обращение к вице-премьеру – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, который все предложения рыбацкого сообщества отправит главе государства.

Более детальный и предметный разговор о перспективах рыбной индустрии пойдет на XIV Международном конгрессе рыбаков. Он пройдет во Владивостоке уже через две недели, с 3 по 4 октября. Отдельными вопросами для обсуждения выносятся темы технической модернизации добывающего флота – строительства и ремонта, возможностей экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и развития аквакультуры.

Рыбаки надеются получить ответы на большинство из них на предстоящей встрече.

Автор: Николай КУТЕНКИХ