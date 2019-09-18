День сурка: создание медицинского кластера на Русском обсуждают третий ВЭФ подряд

«Медицинский кластер: быть или не быть?» Именно с такой вопросительной коннотацией была обозначена тема очередной сессии ВЭФ-2019, посвященной созданию медицинского центра на острове Русском. Похоже, даже власти пока еще не решили, быть у нас кластеру или нет.

Инициатива создания многопрофильного международного медицинского центра во Владивостоке принадлежит Владимиру Путину. И, похоже, это единственная причина, почему идея до сих пор существует, хотя бы даже на уровне концепции.

Тема обсуждается уже не первый год. Причем с участием практически одних и тех же спикеров, с одними и теми же комментариями.

Самое удобное место

Предпосылок для создания в Приморье кластера более чем достаточно. Во-первых, в регионе наблюдается очень высокий спрос на высокотехнологичную медицинскую помощь. Да и вообще спрос на качественную медицину. Не случайно продолжительность жизни дальневосточников ниже средней по стране. Во-вторых, в России растет объем платных медуслуг, в том числе и на Дальнем Востоке, так что появление крупного кластера, работающего лишь на платной основе, шоком для населения не будет. В-третьих, около миллиона россиян ежегодно выезжают за медицинской помощью за рубеж. Из них 30 тысяч – жители Дальнего Востока.

Хотя и иностранцы к нам едут. Так, за первое полугодие 2019 года в страну за медицинской помощью въехало порядка 5000 иностранцев из стран АТР – японцев, корейцев, но преимущественно все-таки китайцев. Приблизительно четверть из них стали пациентами дальневосточных клиник. Основная сфера их интересов – ЭКО, суррогатное материнство.

Наши же дальневосточники, а особенно приморцы, едут лечиться преимущественно в Южную Корею.

– Хотя, – признается президент госпиталя при Пусанском национальном университете Ли Чжон Чжу, – в последние годы поток россиян постепенно сокращается.

По его мнению, причина этого исключительно экономическая. С ним согласны и представители местных туристических агентств, организующие медицинские туры в Южную Корею.

Впрочем, у заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая другое объяснение. Он уверен: то, что россиян все меньше привлекает зарубежное лечение, – заслуга развития нашей медицины. В частности, многие высокотехнологичные медуслуги пациенты наконец могут получить, не выезжая из страны.

И тем не менее Россия по-прежнему занимает ведущее место в медицинском туризме в Южную Корею. Наши граждане едут в первую очередь лечить онкологию, гинекологические заболевания, болезни сосудов, головного мозга, в частности, последствия инсультов. Если брать возрастной и гендерный срез туристов, то это преимущественно женщины старше 30 лет.

Ли Чжон Чжу озвучил, что так привлекает россиян в южнокорейских клиниках: качество услуг, продолжительные и подробные врачебные консультации, возможность организации удаленного врачебного консилиума по возвращении. И с этим трудно спорить…

Дело в законе

– Что мешает организовать лечение подобного уровня у нас с привлечением корейских и японских клиник? – задается вопросом модератор сессии старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

– По сути, для работы медицинского кластера нужны четыре составляющие: развитая медицина, клиники с высокотехнологичным оборудованием, доступные цены и развитая туристическая инфраструктура. Все это в Южной Корее есть, отсюда и популярность страны среди ваших соотечественников, – перечислил прописные истины управляющий директор азиатского региона Массачусетского университета инноваций Вуджинг Хванг.

По его заверению, и россияне могут добиться успеха, создав все вышеперечисленное у себя, в том числе и с помощью соседей по региону. Тем более что географический потенциал Владивостока позволяет выйти городу на мировой уровень.

И все же основной барьер для деятельности иностранных операторов на территории нашей страны, по мнению представителей зарубежной медицины, это российское законодательство.

– Самая большая проблема – получение лицензий и разрешений, – отметил Вуджинг Хванг. – Иностранным специалистам запрещено заниматься медицинской деятельностью в вашей стране. Поэтому южнокорейские компании неохотно идут на создание клиник на территории России. Схожие сложности и у ведущих производителей медицинского оборудования, которые также не решаются вести бизнес у вас.

По словам Хванга, у иностранных операторов очень мало сведений о работе медицинской системы в России, что вызывает необоснованный страх перед местным рынком медуслуг.

В 2015 году вышел 160-ФЗ, который регламентирует работу международных медицинских кластеров на территории нашей страны. Однако небогатый опыт МК «Сколково» уже выявил основные зазоры между обновленным законодательством и медицинской практикой иностранцев на нашей территории. Так, например, зарубежные участники кластера не могут закупать лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ, у российских оптовиков.

Впрочем, в июле этого года в 160-ФЗ были внесены изменения. Согласно последней редакции документ дает право иностранному оператору привлекать к работе на территории РФ врачей своей страны без дополнительной сертификации и подтверждения их квалификации у нас, использовать незарегистрированные на территории нашей страны медицинские технологии, медицинские препараты в том случае, если они зарегистрированы в стране происхождения оператора. Иностранные клиники, вошедшие в кластер, имеют право работать на территории нашей страны по тем стандартам, по которым они работают у себя на родине. Так что вопрос лицензирования уже не так остро будет стоять перед иностранными врачами, во всяком случае, теми, кто станет участником кластера.

Дешевле, чем в Корее?

– Возможно ли местную медицину сделать такой же качественной, как в Южной Корее, но дешевле? И за счет чего ее можно удешевить? – задает провокационный вопрос модератор Кирилл Каем. Провокационный, потому что в ответах спикеров речь идет о чем угодно, но не о дешевизне услуг.

По словам Сунила Сачдевы, представителя сети индийских клиник Medanta, работающих в том числе и на территории России, лечение обойдется дешевле, если человек будет получать медпомощь у зарубежных врачей, но у себя дома, не тратясь на переезды и аренду жилья. Даже если цены в клиниках кластера будут на уровне цен клиник в той же Южной Корее.

Тем не менее опасение российских коллег, что более сложных пациентов иностранные клиники будут отправлять к себе, чтобы там проводить самые дорогостоящие и самые высокотехнологичные манипуляции, представители зарубежных операторов подтвердили:

– Да, экономически это более выгодно. Тем более что стоимость авиабилетов не столь уж и высока.

– Можно снизить стоимость лечения и за счет привлечения в клиники кластера отечественного среднего медперсонала – везти медсестер из Южной Кореи, Японии слишком сложно и дорого, – считает начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

– Все верно, – подтверждает мнение коллег Кирилл Каем. – Задача кластера – передача не только врачебных компетенций, но и сестринских. В частности, медицинский кластер в Сколково уже столкнулся с тем, что иностранные клиники, вошедшие в объединение, страдают от отсутствия персонала соответствующей квалификации. Врачей привезти еще можно, а вот везти своих медсестер дорого и невыгодно.

Наука все же в приоритете

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи – далеко не единственная и даже не самая главная задача клиник кластера.

– К нам часто обращаются частные медорганизации, в том числе и иностранные, с предложением организовать на нашей территории клинику и оказывать медицинские услуги, – заметил директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко. – Честно скажу, меня это не интересует. И если на нашем острове появятся еще три или пять клиник, занимающихся лишь оказанием медицинской помощи, это ничего не изменит. Мы здесь должны строить не просто бизнес или лечебницы, а центр новых медицинских технологий, центр-трансфер, который должен и импортировать технологии к нам, и экспортировать от нас. И первая задача, которая должна быть решена, это налаживание тесных связей между клиниками кластера и нашими высшими школами. А мы, в свою очередь, можем предложить много интересных и перспективных направлений для сотрудничества. В первую очередь это поиск противоопухолевых препаратов в рамках программы «Мировой океан», сотрудничество в разработке новых антибиотиков, а также в противодействии нейродегенеративным процессам, например болезни Альцгеймера.

– Если опять же брать в качестве примера МК «Сколково», то в его концепции также прописаны обязательства иностранных операторов передавать опыт российским врачам, организовывать образовательные программы для наших специалистов. Это важно, поскольку государство тратит немало средств, вывозя российских врачей учиться за рубеж.

Вместе с тем специалистов, работающих в российских клиниках, будущее соседство с кластером скорее пугает.

– Приход на российский рынок иностранных клиник с технологиями, которых у нас просто нет, спровоцирует нездоровую конкуренцию, – высказал опасения один из местных врачей, присутствующих на сессии. – Было бы правильно сразу выравнять шансы, разрешив и российским клиникам (хотя бы тем, что войдут в кластер) пользоваться теми же технологиями, что и их иностранные коллеги.

Вряд ли надежды российских специалистов оправдаются и в вопросах равных технологий. Их даже обсуждать не будут. Как справедливо заметил модератор сессии, федеральный закон о кластерах действует точечно – в границах конкретной клиники, входящей в объединение. Тогда как Уголовный кодекс действует на территории всей страны: руководителям российских клиник, работающих в том же кластере, за использование незарегистрированных у нас технологий грозит уголовная ответственность.

Зато есть другие вопросы, которые открыты и требуют обсуждения. В частности, каким образом государство будет контролировать деятельность медицинских операторов, действующих по стандартам страны происхождения. Или как контролировать качество оказания медицинской помощи клиники, которая исключена из стандартов федерального регулирования. И что делать, если иностранная клиника изъявит желание получать деньги из Фонда ОМС. Ведь для этого она должна работать строго по российским стандартам.

Возможно, эти темы будут подняты и на V ВЭФ. Хотя для большинства дальневосточников более актуальный вопрос, когда же качественная медицина станет для них доступнее.

Медицинский кластер. Что это такое?

Если в качестве прообраза брать медицинский кластер на базе инновационного центра «Сколково» (пока единственный в стране), то мы, по всей вероятности, получим «комплекс филиалов ведущих зарубежных клиник, образовательных и научно-исследовательских организаций, где российские пациенты смогут получать медицинскую помощь по мировым стандартам, российские и зарубежные эксперты – обмениваться опытом». Именно так позиционируется объединение на официальном сайте.

Автор: Анжелина ШИЛАН