Преференций стало мало Привилегированные территории ДФО призвали объединяться

Прошло около пяти лет, как в федеральном законодательстве были введены новые инструменты экономической политики на Дальнем Востоке – зоны со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями. Все это для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Этот срок уже позволяет судить, насколько востребованными и эффективными оказались преференциальные режимы, нуждаются ли они в доработке и какой именно.

Экспертов собрали на ВЭФ-2019 за круглым столом «Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций». Чиновники, депутаты и представители компаний – резидентов ТОР и СПВ делились лучшими и худшими практиками работы в новых условиях хозяйствования.

Модератор встречи – член Общественного совета при Минвостокразвития РФ Леонид Агафонов призвал выступавших определиться: стакан ожиданий инвесторов оказался наполовину полон или пуст? То есть не разочаровались ли предприниматели, вложив капитал в развитие дальневосточных территорий?

Кстати, для обсуждения проблем развития ТОР и СПВ был выделен зал весьма скромных размеров – примерно человек на 30. Народу собралось в несколько раз больше. Сидевшим за столом было явно тесно, а слушателей в помещение набилось буквально как в трамвае в час пик. И все равно все желающие не вошли. Толпились в коридоре, у раскрытых дверей. По словам модератора встречи, организаторы, скорее всего, не рассчитывали на большой интерес к данной теме. И это уже не первый раз в истории статусного форума, когда ответственные за его проведение не угадывают актуальность проблем региона.

В списках не значился. Но имя потребовал

Председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в числе докладчиков заявлен не был. Но именно он открыл заседание, представив показательные исследования: депутаты Госдумы и сотрудники Минфина РФ опросили более 250 резидентов ТОР и СПВ на предмет их удовлетворенности объемами преференций.

– Исследования показали, что за последние два года появились признаки эффективности новых инструментов. Доходы резидентов ТОР с 2016 по 2018 год выросли с 15,5 млрд до 70 млрд рублей, резидентов СПВ – с 2 млрд до 24,5 млрд рублей. Реализовано более 80 проектов с объемами инвестиций в 100 млрд рублей и создано около 10 тыс. рабочих мест, – привел данные Николай Харитонов.

Также, по его словам, в большинстве ТОР и СПВ ожидается увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Кроме того, за 2018 год увеличилась производительность труда в ряде территорий опережающего развития, в их числе и приморские ТОРы – «Большой Камень» и «Михайловский».

Однако опрос продемонстрировал не только оптимистичные показатели, но и новые вызовы и возникающие риски.

– Анализ деятельности резидентов показал: государство выполняет взятые на себя обязательства перед резидентами, а последние – не всегда. Большинству проектов потребовалось увеличение финансирования по сравнению с первоначально запланированными суммами, в том числе из федерального бюджета. ТОР и СПВ должны стать не только способом получения льгот, но и реальным стимулом для инвестирования или промышленного производства, – указал председатель комитета Госдумы.

Выступающий привел случаи недобросовестного отношения инвесторов к обязательствам, налагаемым статусом резидента привилегированных территорий. Например, по его словам, в 2017 году ПАО «Камчатэнерго» закупило оборудование стоимостью 1,2 млрд рублей, чтобы обеспечить энергоснабжение промплощадки одной из ТОР. К ней также была проведена дорога. Но заявленные восемь инвесторов отказались от реализации проекта. Энергетики понесли убытки и обратились с жалобой в Госдуму. Харитонов заявил, что намерен передать сообщение прокурору Камчатки и в Генеральную прокуратуру. Это же обращение, подчеркнул он, указывает на недостаточную координацию региональных властей и институтов, курирующих территории с преференциальными режимами.

Также Николай Харитонов привел данные исследования, которые, по его словам, являются весьма показательными. Так, 60 % опрошенных резидентов сказали, что ничего не знают про деятельность агентств по привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала. А 42 % участников опроса заявили, что главным препятствием для их развития являются административные барьеры.

– Вчера, в нулевой день ВЭФ (3 сентября. – Прим. авт.), я встречался с деловой молодежью из Приморья и Якутии. Они жаловались, что административные барьеры практически непреодолимы, – подчеркнул глава комитета Госдумы.

И добавил, что от нынешней встречи с предпринимателями, представителями ведомств и институтов, курирующих развитие зон с льготными режимами, ждет конструктивных замечаний и предложений, как преодолеть эти самые пресловутые барьеры. Напомнил, что государство называет социально-экономическое развитие Дальнего Востока приоритетным, поэтому не потерпит тех, кто чинит препятствия инвесторам, вкладывающим средства в территории ДФО. И напомнил фразу, которую приписывают Сталину: у каждой проблемы есть имя, фамилия и должность.

Неожиданно поменяли правила

Надо отметить, что представители бизнеса, пришедшие на обсуждение, отмечали, что преференции и льготы ТОР и СПВ стали решающим фактором для развития или организации с нуля своего дела на Дальнем Востоке. То есть, действительно, новые инструменты поддержки инвестора подтвердили свою эффективность.

По словам Анны Цивилевой, председателя совета директоров ООО «Колмар Груп», компания имеет статус резидентов ТОР «Южная Якутия» и СПВ, в которых реализует три больших проекта: строительство двух горно-обогатительных комплексов в Якутии и порта в Ванинском районе Хабаровского края (на территорию распространяется статус СПВ. – Прим. авт.) c мощностью перевалки 24 млн тонн в год и инвестициями на сумму 120 млрд рублей.

– Мы одни из самых крупных и успешных ТОР на территории России. Знакомы со всеми преференциями новых режимов и пользуемся ими, – заявила Анна Цивилева.

По ее словам, предприниматели рискнули на масштабные инвестиции, потому что видели реальную поддержку государства. Начали свою компанию с нуля, а сейчас это крупный холдинг: ведут геологоразведку, добычу, переработку и транспортировку угля по территории РФ и за границу.

Это из того, что «стакан наполовину полон». Но есть и проблемы.

– Они возникли и связаны с изменением налоговых преференций. На момент получения статуса резидента мы получили налоговые льготы. Рассчитывали свои бизнес-планы, инвестиционные программы и привлечение заемных средств исходя из экономии на налогах. Однако в августе 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 300, который внес изменения в законодательные нормы, ухудшающие положение налогоплательщика. Это очень опасная тенденция, которая может привести к отрицательному результату деятельности резидентов ТОР И СПВ. И даже к банкротству, учитывая, что наблюдаются кризисные явления в экономике, отмечается резкое падение цен на уголь и многие, особенно энергетические компании, работают в этом году ниже своей себестоимости, – пояснила обстоятельства «полупустого стакана» представитель «Колмар Груп».

Например, на время получения статуса резидента ТОР в числе льгот значился пониженный тариф на страховые взносы во внебюджетные фонды за работников предприятия. Чтобы получить эту преференцию, было только одно условие: стать резидентом ТОР. ФЗ № 300 корректирует эту норму: сейчас применение понижающих тарифов возможно только по вновь создаваемым рабочим местам.

Также на момент вступления в ТОР для применения понижающих тарифов страховых взносов не был предусмотрен перечень рабочих мест. Изменение в документе предполагает льготные тарифы теперь только к тем рабочим местам, которые есть в перечне.

По словам Анны Цивилевой, изменение законодательства в сторону ущемления преференций грозит не только потерями для бизнеса, но и ущербом имиджу и привлекательности налогового режима ТОР и развития территорий Дальнего Востока в целом. Она считает, что инвесторам должны быть гарантированы те льготы и условия, на которых они входили в преференциальные режимы и на основании которых строили свои бизнес-модели.

Наказали за активность

Нестабильность законов ставит под угрозу не только крупные промышленные компании. По словам генерального директора ООО «Центр детского здоровья» Александра Шуматова, изменения законодательства могут вынудить приостановить развитие крайне важного для региона социального проекта.

– Компания, став резидентом привилегированной территории, построила больницу, сейчас планируем строительство второго корпуса. Входя в проект, рассчитывали на 100 рабочих мест, по факту создали более 250. Поскольку основной актив ООО – человеческий капитал, то льготы по социальным платежам для нас – главная преференция, пользуемся ею уже четыре года. С ней мы конкурентоспособны на рынке труда не только ДФО, но и страны – пять процентов наших специалистов привлекли с западной части РФ. Мы понимаем, что идет небольшой «тюнинг» законодательства. И попали в ту же ловушку, о которой говорила представитель ООО «Колмар Груп». Так как мы были одними из первых резидентов, то ни перечня рабочих мест, ни предельного их количества наше соглашение о резидентстве не содержало. И сейчас получается, что нас могут наказать за активность: создав большее, чем планировали, количество рабочих мест, мы можем не получить на них льготу», – пояснил Александр Шуматов.

Преференции, которыми нельзя пользоваться

Юрий Тямушкин, генеральный директор АО «ВаниноТрансУголь», отметил, что в развитии компании существенную роль сыграли льготы, предоставленные государством.

– Мы были одним из первых проектов, который проходил экспертизу в Минвостокразвития РФ и получил финансирование из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры для инвестпроекта – строительство подстанции и железнодорожной ветки. Без этого проект был на грани убыточности, то есть он вокруг точки нуля ходил. А сейчас уже имеет положительную динамику, в том числе с точки зрения возможности реализации углей на премиальные рынки Юго-Восточной Азии, – отметил Юрий Тямушкин.

При этом, по его словам, есть и отрицательный опыт в попытке получить положенные законом и статусом резидента СПВ льготы.

Компания завершает строительство угольного терминала мощностью 12 млн тонн и стоимостью 37 млрд рублей в Хабаровском крае. В первом квартале планируется пуск предприятия.

– Мы купили высоэффективное, непылящее оборудование для перевалки угля за рубежом на сумму в 100 млн долларов. Это весьма существенная часть инвестиций в наш проект, поэтому надеялись на положенную льготу – нулевую ставку таможенной пошлины, – объясняет Тямушкин. – Чтобы ее получить, надо обустроить таможенную зону. И тут мы столкнулись с неожиданностями в расшифровке нормы закона, который предоставляет преференции данного режима.

В ведомственных инструкциях отмечается, что необходимо оградить площадь, на которой располагается оборудование. А оно у нас крупногабаритное – здания, терминалы, вагоноопрокидыватели и другое, смонтировано на территории почти 300 гектаров. Также надо установить видеонаблюдение, обустроить пункты для различных проверок въезда-выезда на территорию. В итоге общие затраты на обустройство территории составили бы 250–350 млн рублей. Причем эти расходы для производственного цикла бесполезны – они нужны только для получения льготы.

– Пробовали договориться с таможенными службами – обращались и в Федеральную таможенную службу, и в Дальневосточное управление таможни, надеялись, что есть возможность отрегулировать ведомственными инструкциями, различными положениями условия получения преференций, не нарушая духа закона. Например, существуют естественные ограждения нашей территории, которые преступники не одолеют и не смогут вынести наше оборудование. Это необустроенный берег моря с одной стороны и искусственная насыпь (высотой 18 метров) – с другой. Но мы ничего не добились.

Тогда мы воспользовались другой нормой существующего законодательства, которая позволяет воспользоваться нулевой ставкой на ввоз оборудования даже тем, кто не является резидентом ни ТОР, ни СПВ. Правда, затратили много времени на оформление документов, – рассказал генеральный директор АО.

Он также отметил, что в числе преференций для резидентов есть льгота по налогу на имущество. Но для многих из них она лишь декларация – не всем удастся ею воспользоваться. Льгота действует только пять лет, причем с момента получения статуса резидента, когда порой и имущества нет, его надо строить. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию уже и большая часть льготного времени пройдет.

То же самое с налогом на прибыль резидентов: его действие лимитировано. Пока предприятие, созданное с нуля, выйдет на прибыль, проходит порой не один год. Особенно это касается производственных компаний. К примеру, для АО «ВаниноТрансУголь» данное послабление, увы, также мимо кассы.

Таможня забор не городила

Исполняющий обязанности первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Глеб Кича подтвердил: действительно, в адрес ведомства поступает немало обращений от компаний-резидентов именно по вопросам ограждения таможенной зоны. Поступал запрос и от АО «ВаниноТрансУголь». Его рассматривали, но помочь не смогли: требования по ограждению устанавливает не их ведомство. В данном случае претензии к «заборам» и КПП оговорены в приказе Минфина РФ, и не таможне его изменять. Хотя, по его данным, некие корректировки уже готовятся, тестируются, и, возможно, в скором времени ситуация в этом вопросе изменится.

Глеб Кича также отметил: процедуру свободной таможенной зоны применяют с 2016 года, на сегодня создано 18 зон таможенного контроля – в основном в Приморье и Приамурье. Большинство из них организованы для ввоза основных производственных фондов, и только две – для ввоза любых товаров. Они полностью обустроены согласно требованиям закона. Правда, и. о. первого заместителя начальника ДВТУ не озвучил площади созданных зон. Зато подчеркнул возрастающий интерес к данной льготе со стороны резидентов ТОР и СВП.

По его информации, за 8 месяцев этого года оформлено порядка 5 тысяч деклараций по процедуре беспошлинных таможенных зон на товары и оборудование общим весом более 100 тысяч тонн и стоимостью чуть меньше 1 млрд долларов. Предоставлено освобождение от таможенных платежей на 13 млрд рублей. Это в несколько раз больше, чем за весь прошлый год.

Глеб Кича заверил, что в таможнях созданы отдельные рабочие группы по работе с резидентами для оперативного решения возникших вопросов.

Чем закончились разговоры

– Государству надо поддержать интерес инвестора к столь трудному для освоения региону. В Якутии три месяца в году температура держится на уровне минус 50 градусов. Страшно во двор выйти, а мы возводим объекты, да еще ударными темпами. И то, как будет развиваться нынешняя ситуация, когда правила игры меняют на ходу, станет сигнальным флагом для будущих инвесторов, – подчеркнула Анна Цивилева.

– Благодаря преференциям государства мы реализуем проекты на Дальнем Востоке. Это позитив. Но, применяя на практике механизмы поддержки ТОР и СПВ, столкнулись с рядом недостатков, с неработающими нормами, – отметил Юрий Тямушкин.

Он заявил, что о своих трудностях рассказывал год назад. По его словам, после разговоров дверь закрывается, а воз и ныне там. Но есть надежда, что он сдвинется.

В этом уверен и Денис Грозь, управляющий партнер группы компаний «ДВ Девелопмент», исполнительный директор ООО «Индустриальный парк «Авангард», один из первых резидентов ТОР «Хабаровск».

– С самого начала получения статуса резидента ТОР мы ставили вопрос о необходимости обеспечить доступность кредитных средств для инвесторов на Дальнем Востоке. На наш взгляд, этот призыв услышан. Три наших инвестпроекта на общую сумму около 2 млрд рублей будут реализованы в ближайшее время только потому, что получили льготный заем под гарантии, предоставленные АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства», – отметил Грозь.

Он также заявил: пришло время, чтобы резиденты ТОР объединились.

– Мы первые шаги в этом направлении сделали. В начале августа было проведено учредительное собрание резидентов ТОР. Сейчас документы в Минюсте РФ. Никто, кроме нас, не добьется того, чтобы наши предложения воплотились в жизнь, – подчеркнул Денис Грозь.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО