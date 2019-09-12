Кабан – не зараза, а жертва? Подтвержден вирус африканской чумы свиней (АЧС) на территории личного подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района, а также на территории хозяйства в селе Жариково Пограничного района.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, на территории хозяйств должны быть введены мероприятия, препятствующие распространению АЧС. Как уточнил руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин, единственная мера борьбы с заболеванием – это депопуляция свиней вокруг очага.

Тем временем WWF России призывает не истреблять популяцию диких кабанов при борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) в Приморье и Амурской области, так как это может нанести ущерб популяции редчайшего амурского тигра.

Напомним: Россельхознадзор назвал вероятной причиной вспышки АЧС в Приморье перемещение инфицированных диких кабанов из Китая.

«Главные распространители АЧС – домашние животные и все те материалы, которые используются при ведении фермерского или домашнего свиноводства. А дикий кабан в этой ситуации является жертвой, – приводит заявление пресс-службы Амурского филиала Всемирного фонда природы агентство «Интерфакс».

Такие выводы экологи делают исходя из того, что из 16 вспышек АЧС в Приморье и Амурской области только одна обнаружена у диких кабанов, остальные – в фермерских хозяйствах.

«К сожалению, методы борьбы с распространением заболевания, принятые, например, в европейской части России, не подходят для условий Дальнего Востока. Метод, по сути, прост, особенно на бумаге: депопуляция, то есть доведение численности дикого кабана до минимальных значений. Но мы все прекрасно понимаем, что от кабана зависят наши крупные хищники – и тигр, и в какой-то степени леопард, и оба вида медведей, и рысь... От благополучия диких свиней зависит охотничье хозяйство региона. И тотальная депопуляция в наших условиях – это не выход», – считает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

По мнению экологов, для российских регионов, где обитают крупные кошки, необходимо создать стратегию развития охотничьего хозяйства, предусматривающую риски для сохранения популяции редких животных, в том числе от эпидемий. Кроме того, они предлагают разработать методы увеличения популяции альтернативных кабану пятнистого оленя, изюбря, косули. На них в случае серьезного падения численности кабана в дикой природе смогут переключиться редкие крупные кошки – тигр и леопард.

Отметим, что на сегодня очаги АЧС в Приморье зарегистрированы на территориях Пограничного, Дальнереченского и Красноармейского районов, а также города Дальнереченска. В Амурской области АЧС зафиксирована в городах Благовещенске и Райчихинске, а также в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского и Благовещенского районов.

Автор: Отдел новостей «В»