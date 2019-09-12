Константин Хабенский: Зритель не сопереживает токарному станку Президент кинофестиваля предлагает оценивать не по намерениям, а по результатам

Можно сказать, что все уже на низком старте: организаторы, звезды кино, зрители… По звездной дорожке 17-х «Меридианов Тихого» на церемонии открытия завтра пройдут весьма известные персоны: Уильям Болдуин (его звездный фильм – «Щепка»), Майкл Мэдсен, ставший, по словам Ефима Звеняцкого, настоящим фанатом Pacific Meridian, а также актеры и кинодеятели из самых разных стран. Кстати, на закрытие фестиваля приедет Кристофер Ламберт.

Ранее отборщиками отсмотрено 1600 фильмов из 107 стран, даже из Лесото кино прислали, похвастал программный директор «Меридианов Тихого» Юрий Гончаров. Сформирована программа из 15 разделов, в которую вошла 191 картина из 53 стран.

– И фильм из Лесото, кстати, вы увидите в программе «Движение вперед», – отметил Юрий Гончаров. – Все собрано гармонично и с учетом главного нашего девиза – «Кино для всех, кино для каждого». В конкурсной программе 16 фильмов – 8 короткометражек и 8 полнометражных картин. Россию представляют две ленты: «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Большая поэзия» Александра Лунгина. Принцип отбора именно в конкурс я бы обозначил так: мы не приглашаем маститых режиссеров, только если они вдруг пробуют себя в необычном для них жанре. Ну вот если Ким Ки Дук снимет анимацию, мы это возьмем в конкурс. А вообще, нам больше интересны молодые режиссеры и особенно их вторые работы. Да, именно вторые. Потому что успех первой, дебютной картины зачастую является стечением обстоятельств. А вот второй фильм – уже заявление, уже показатель, что автор представляет собой как творческая единица. Лестно, что нам стали присылать немало дебютных и вторых работ самые разные режиссеры.

На самом деле не мы формируем программу фестиваля, он живет своей жизнью и подталкивает нас к определенным решениям. Например, в этом году мы знали, что сделаем программу к 100-летию корейского кино, но что будет столько прекрасных фильмов из Южной Кореи, даже предположить не могли.

Что же касается основной темы фильмов нынешнего фестиваля, то в них речь идет о человеческом одиночестве, об одиночках, которые или идут до конца, или пытаются вырваться из этой ситуации.

Любое хорошее кино – о людях

Уже прилетел во Владивосток нынешний президент «Меридианов Тихого» Константин Хабенский (напомним, каждый год они меняются).

– Люблю Владивосток, – признался он. – Я здесь давно не был, мы приезжали в 2006 году с гастролями МХТ, через 10 лет вместе с Валерием Гергиевым мы показывали на Приморской сцене Мариинского театра программу для детей, в которую входило произведение «Петя и волк». И вот три года спустя я снова в вашем городе. Место у вас хорошее. А начало осени – самое правильное время для фестиваля.

Я слышал о «Меридианах Тихого» и был приглашен не один раз, но не получалось. В этом году все срослось, за полгода вперед я освободил время, чтобы приехать во Владивосток. Спасибо за доверие, что пригласили быть президентом фестиваля, это большая честь.

Я не часто бываю на региональных фестивалях, но твердо уверен в одном: если на них ходит зритель, значит, они нужны.

– Как вам кажется, в чем функция президента кинофестиваля?

– Отвечу вам на этот вопрос после завершения фестиваля, пока я сам не очень это понимаю, в чем моя функция, но осознаю всю ответственность.

Я горжусь тем, что до меня президентами были весьма уважаемые и серьезные люди в цеху кинематографическом.

Полистал программу фестиваля: фильмы внушают уважение, они высокого уровня. Это хорошее кино, которое стоит посмотреть.

– Как вы будете выбирать фильмы, которые намерены у нас посмотреть?

– Хочу уточнить на всякий случай, что я не влияю на решение жюри фестиваля никоим образом и, слава богу, не вхожу в его состав. Почему слава богу? Недавно был в жюри одного фестиваля и понял, насколько это сложно. А также осознал: я не настолько люблю кино, чтобы смотреть по 4-5 фильмов в день.

Не знаю, как будет ориентировать своих коллег Анна Меликян, которая в этом году возглавит жюри вашего фестиваля, я же говорил так: давайте судить по профессиональным критериям. Не по задумкам и намерениям, а по тому, что получилось, что сделали и как отработали.

Что хочу посмотреть у вас? Я пойду в кино смотреть кино. Серьезно. Те фильмы, которые захочу. Без перебора. Кино нужно смотреть с удовольствием.

На мой взгляд, все фильмы, все кино в первую очередь должно быть о людях. О человеке. Если это не так, то фильм становится неинтересен и превращается в нечто холодное. Зритель не будет сопереживать токарному станку. А вот человеку, который его обслуживает, – конечно. Поэтому любое кино – о людях.

Деревня добавит камерного настроения

В этом году «Меридианы Тихого» возродили фестивальную деревню, которая обещает стать изюминкой кинофорума.

– Да, на фестивале главное – кино, но, когда ты выходишь из кинозала, хочется общения, обсуждения фильма, не хочется уходить, – говорит Наталья Шахназарова, курирующая проект. – Вот как раз для этого и создана фестивальная деревня: для комфортного общения о кино и с киношниками на берегу Японского моря.

На набережной Спортивной гавани и в амфитеатре пройдут творческие встречи, кинокафе, в кинозале будут нон-стопом крутиться фильмы из программы «Короче», например. Также в деревне будет работать выставка «Арт-спейс», которую мы придумали с молодыми талантливыми художниками и архитекторами, чтобы подискутировать о том, каким мы видим Владивосток сегодня и в будущем.

Все актеры, занятые в программе «Кинотуры», проведут творческие встречи в фестивальной деревне, также там будут общаться со зрителями Аркадий Инин, Борис Грачевский, Вадим Галыгин, Виктория Толстоганова... Будут открытые интервью и автограф-сессии.

А каждая вечерняя кинопрограмма в амфитеатре набережной будет начинаться со своеобразного перформанса: молодые музыканты Владивостока намерены озвучивать старое немое кино. Да, как таперы… Живая музыка на закате солнца. И такая атмосфера добавит «Меридианам Тихого» камерного настроения.

А 15 сентября участники заплыва через Берингов пролив (о них снят фильм, который вошел в одну из программ) в 10.30 именно от фестивальной деревни начнут старт заплыва до Русского острова.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ