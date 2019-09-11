Разгром чимкентского наркотрафика Европа признала приморских оперов лучшими, а Юлиан Семенов хотел написать о них книгу

В предыдущих номерах «В» уже рассказывал о работе специализированного подразделения приморской милиции, сформированного в середине 80-х годов для борьбы с наркопреступностью. Сегодня кавалер ордена Мужества подполковник милиции в отставке Владимир Колосов, стоявший у истоков создания этого спецподразделения, вспоминает еще об одной успешно проведенной операции.

Курьера никто не знал

В 1988 году объединенными силами советской милиции была разгромлена крупная межрегиональная наркобанда, организовавшая разветвленную сеть распространения наркосодержащих препаратов, похищенных с Чимкентского химико-фармацевтического завода Казахской ССР. Предприятие было ведущим в Советском Союзе производителем опиоидных анальгетиков: морфина, кодеина, промедола. Оказавшись в руках торговцев белой смертью, эти лекарственные субстанции распространялись по налаженным каналам по всем регионам страны.

– У приморских травокуров в те годы была популярной химка, получаемая из местной маньчжурской конопли. Иногда они баловались эфедрином, изготовленным из китайских таблеток. Поэтому когда на рынке сбыта сначала во Владивостоке, затем в Находке появились наркотики морфиновой группы, мы сразу же взяли под контроль эту тему. Надо было выяснить их происхождение и источник поступления, – рассказывает подполковник Колосов.

Однажды у задержанного любителя кайфа оперативники изъяли пакетик с белым порошком, похожим на ванилин. Опытный эксперт-криминалист экспертно-криминалистической службы краевого УВД Сергей Стробыкин, изучив неизвестное вещество, установил: это морфин, или опий лекарственной формы. Через несколько дней был задержан с поличным еще один наркоман. У него нашли кодеин – наркотикосодержащий препарат промышленного производства. Опера выяснили, что эти наркотики поступают из Средней Азии. Но откуда точно, неизвестно. Чтобы перекрыть наркотрафик, необходимо выявить курьера. И как можно быстрее.

В рамках проводимой операции во Владивостоке задержали несколько человек с этими препаратами. Но это были посредники, мелкая рыбешка в мутном наркотическом водоеме. Их можно было привлечь только за незаконное приобретение либо хранение наркотиков. Кроме того, они не знали источник распространения кодеина и морфина в столице Приморья.

Карась молчать не стал

Дело начало потихоньку продвигаться, когда в разработку оперов попали таксисты из таксопарка в Первомайском районе, едва ли не открыто реализующие наркотики. Самым активным продавцом был Леша Киевский – авторитет средней руки, координирующий розницу и мелких пушеров-таксистов (продавцов наркотиков. – Прим. авт).

– Можно было, конечно, организовать наружку за таксистом, чтобы выявить его клиентуру и поставщика. Но таксист постоянно перемещался по городу, и у нас не хватило бы сотрудников вести за ним наблюдение. Было принято решение взять во Владивостоке под контроль одновременно восемь точек, где скрытно велась торговля наркотиками. И эта схема сработала. На одной из них мы сначала приняли покупателя, а затем по горячим следам и Лешу Киевского. Но он оказался пустым. Однако во время обыска его квартиры под линолеумом нашли пакет с морфином, – вспоминает Владимир Анатольевич.

Таксист сразу понял, какой срок ему грозит за задержание с поличным. И согласился сотрудничать с оперативниками, быстро сдав находкинского барыгу по прозвищу Карась, заряжавшего его товаром.

Так в уголовном деле появился новый фигурант, а в СИЗО-1 – еще один арестованный. Оказавшись в камере следственного изолятора, Карась назвал имя наркокурьера из Казахстана – им оказался некий Равшан. Как позже выяснилось, именно он поставлял в Приморье похищенные с Чимкентского завода морфин и кодеин.

С этого момента операция по ликвидации банды наркоторговцев вышла на следующий этап.

К ее проведению подключились КГБ СССР, организовав слежку за курьером, и подразделение МВД СССР, специализирующееся на борьбе с наркобизнесом, которое возглавлял генерал-лейтенант милиции Александр Сергеев. Но основную роль в операции доверили нашим операм.

– Без участия «главка» данная операция была бы не возможна. МВД возглавило организацию оперативно-поисковых мероприятий и координацию действий между нами, МВД СССР и республиканскими министерствами. Мы получили возможность использовать местные спецслужбы республиканского уровня, благодаря чему избежали расшифровку операции на первоначальной этапе. Особую роль в организации взаимодействия сыграл сотрудник МВД полковник милиции Виктор Матвеев, который в конце 80-х возглавлял подразделение по борьбе с распространением наркотиков в УВД Приморского края. В 1992 году он вернется в Приморье и создаст Межрегиональный отдел по борьбе с наркобизнесом.

Вынести можно все… за деньги

В командировку с санкцией на арест Равшана из Владивостока в Чимкент вылетели пять оперативников вместе со следователем краевого УМВ Константином Буряком.

Парни планировали взять дальневосточного курьера с товаром тихо и без шума, после чего незаметно вывезти из города и этапировать во Владивосток. Они понимали, что сделать это будет непросто. Когда началась раскрутка чимкентского дела, организованная наркопреступность сильно разволновалась. Во Владивостоке даже была предпринята попытка отбить при конвоировании из следственного изолятора одного из членов этой группировки, который много знал…

В Казахстан добирались окружным путем. Сначала до Узбекистана и только затем в Алма-Ату, где наших оперов встретил замначальника Управления уголовного розыска Казахской ССР Артеменко.

В Чимкенте парни не светились и на местных коллег не выходили. Хотя знали, что у казахских ментов есть информация по фактам хищения наркотиков с завода, но они не давали ей хода.

В те годы Чимкентский химико-фармацевтический завод был единственным предприятием в Союзе, перерабатывающим опий-сырец, поступающий из Пакистана и Индии. Будучи режимным объектом, завод был окружен высоким забором с наблюдательными вышками и контрольно-следовой полосой – для фиксации и предотвращения нелегального проникновения на его территорию. Охраняли предприятие вооруженные милиционеры. Чтобы не допустить тайный вынос наркотикосодержащих препаратов, работники завода, прежде чем заступить на смену, проходили через душевую, где производился полный осмотр не только личных вещей, но и интимных частей тела. И только после этого люди переодевались в спецодежду. Еще более тщательно работники проверялись при выходе с завода…

Но все эти меры безопасности оказались бессильны: кодеин и морфин регулярно уходили с завода и попадали к наркодельцам.

Как установит следствие, в преступное сообщество входили работники, имеющие доступ к лекарственным препаратам. При этом фотографии нескольких из них даже украшали Доску почета предприятия. А также сотрудники вневедомственной охраны, с помощью которых товар беспрепятственно покидал территорию режимного объекта. Подкупленные милиционеры из охраны, боясь потерять левый заработок, даже не уходили в отпуска по 3-4 года.

Премия от «Совершенно секретно»

Освоившись в Чимкенте, приморские оперативники приступили к реализации плана «арест Равшана». Прежде всего задействовали местных коллег для наружного наблюдения за наркокурьером. Но бандиты тоже не дремали: они вычислили приезжих оперов и следили за каждым их шагом.

– Вскоре чимкентские оперативники, негласно сопровождавшие Равшана, выяснили, что наркокурьер после похорон возвращается на автомобиле в город один. Это был для нас подарок. Взяли его так быстро, что он даже не понял, что произошло. В машине изъяли партию подготовленных к продаже наркотиков. Понимая, что задержанного перевозить днем нельзя – по дороге в аэропорт могут отбить, ночью скрытно вывезли его в соседнюю республику, – рассказывает Владимир Колосов.

Усыпил бдительность наркодельцов следователь Константин Буряк, за которым бандиты установили слежку. Они видели, как утром он встал (Буряк демонстративно подошел к окну, стал делать зарядку), но из гостиничного номера никуда не выходил. Поэтому решили, что вся опергруппа тоже отдыхает. А в это время Равшан с железными браслетами на руках уже сидел в салоне самолета, вылетающего во Владивосток.

Через день после его задержания в квартире и гараже Равшана, а также у его подельников были произведены обыски с привлечением местной милиции. Обескураженные происходящим бандиты начали выяснять между собой, кто их сдал, кто слил информацию. Начались разборки, вплоть до убийств.

Разработка специализированного подразделения приморской милиции по чимкентскому делу дала мощный толчок к активным действиям правоохранительных органов всей страны. К расследованию хищений на химфармзаводе подключились МВД Грузии, Армении и других союзных республик. Свои следственно-оперативные группы в Казахстан направили органы внутренних дел Новосибирска, Ленинграда, Москвы и Подмосковья, так как сбыт наркотиков лекарственной формы велся по всей стране.

– Обыски и аресты продолжались на протяжении нескольких месяцев, были возбуждены сотни уголовных дел. Очень помогли нам сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД СССР. В одиночку, работая далеко за пределами Приморья, мы бы вряд ли справились, – резонно рассуждает подполковник милиции в отставке Колосов.

Это была первая серьезная операция по пресечению наркотрафика на межрегиональном уровне. В разных городах Советского Союза было арестовано более 120 человек. Так называемое чимкентское дело стало боевым крещением молодого подразделения по борьбе с наркотиками. Напомним, что оно было создано по инициативе генерал-майора Виктора Гаврилова, заместителя начальника краевого управления уголовного розыска.

За успешное проведение операции приказом министра внутренних дел СССР были отмечены наградами сотрудники уголовного розыска Владимир Колосов, Сергей Акулов, Сергей Кулиговский, Александр Руднев и Владимир Олех.

На совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Европы разработка по пресечению наркотрафика в Чимкенте, проведенная приморскими милиционерами, была признана лучшей в Европе.

Остается добавить, что общественно-политическое издание «Совершенно секретно» в 1989 году наградило денежной премией особо отличившихся сотрудников МВД разных регионов страны, участвовавших в ликвидации банды расхитителей и сбытчиков наркотиков из ПО «Чимкентбиофарм». Среди пяти награжденных был и старший оперуполномоченный уголовного розыска Владимир Колосов.

Кстати, известный писатель Юлиан Семенов планировал написать книгу о чимкентском деле, но не успел…

– Мы в Среднюю Азию ездили постоянно. Только в Ташкенте были шесть раз. Привозили местным милиционерам раскрываемость преступлений. И они от этого были счастливы, – рассказывает Владимир Колосов. – Но это были не просто «палки» для отчета. Как правило, во всех среднеазиатских республиках все, что касалось серьезного сбыта наркотиков, крышевалось милицией. И руководство было заинтересовано в том, чтобы очистить свои ряды. Причем не своими руками. Например, так работали мы в Чимкенте – не с местным аппаратом, а с республиканским управлением в Алма-Ате. Они давали нам своих людей, транспортные средства. Разумеется, все было в тайне. И для оборотней в погонах задержания стали настоящим шоком. Столько лет они чувствовали себя безнаказанными, а тут оказались в наручниках. А начальству местных правоохранительных органов, где каждый друг другу кум и брат, было чем прикрыться: мол, это не мы, это операция Москвы с Владивостоком, мы бы вас не тронули.

Автор выражает признательность за помощь в подготовке публикации подполковнику внутренней службы в отставке Федору Асалханову

Автор: Сергей КОЖИН