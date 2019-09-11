Российских школьников будут учить беречь свое здоровье. На каждом уроке Школьный учебник по охране здоровья разработал Минздрав России. С вопросами здоровья также связаны изменения практически во все школьных дисциплинах, которые готовит ведомство к 2020 году вместе с Минпросвещения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях V Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

«Учебник уже готов, он написан, и сейчас дорабатываются нюансы. В нем будут все необходимые разделы: и здоровый образ жизни, и методы первой помощи, и мониторинг своего здоровья – много интересных аспектов», – рассказала министр. Также она отметила, что весь материал на тему здоровья в учебнике будет адаптирован для детей разных возрастов. «Главное, материал будет психологически правильно подаваться, в том числе правильной лексикой с учетом возраста ребенка», – уточнила Скворцова.

Помимо этой работы Минздрав России прорабатывает изменения в различные школьные дисциплины в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».

«Мы отдали свои предложения об изменении самой программы по этому информационному блоку, она будет не монопредметной, а будет включена во многие школьные предметы, по которым будет проходить рефреном. Идеология культуры заботы о своем здоровье, надеемся мы, с трехлетнего возраста будет идти красной линией через все возрастные группы. Тогда это будет восприниматься как естественная часть жизни», – пояснила глава Минздрава.

Информационные блоки по теме здоровья должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие дисциплины – это тоже прорабатывается совместно с Минпросвещения. «Это должно касаться не только теоретических предметов, но и, например, физкультуры. Тема заботы о здоровье должна звучать и на уроках, и на внеклассных занятиях, включена в классные часы в качестве воспитательного элемента и в летний отдых, смены в детских лагерях тоже это должны использовать», – добавила Скворцова.

Тема охраны здоровья и заботы о собственном здоровье должна пронизывать все сферы жизни, а окружающая человека среда должна помогать школьнику сохранять здоровье. «Важно, чтобы школьная реальность не очень сильно отличалась от того, к чему мы будем призывать. Чтобы не получилось так, что мы рассказываем детям, как правильно питаться, а при этом в школе продаются газировка и чипсы. Должна формироваться здоровая среда, которая сама будет подталкивать к заботе о здоровье. Вот если не будет двойной морали, тогда мы добьемся результатов», – убеждена министр.

Обучение по этой программе начнется уже в 2020 году. Минпросвещения, по словам Вероники Скворцовой, к этому тоже уже готово.

Автор: Отдел новостей «В»