Китайский ответ лавандовым полям Европы Нам, пожалуй, стоит поучиться у соседей восхищению своей родной землей и своей историей

Сегодня, уважаемые читатели, мы продолжаем рассказ об интереснейшем фототуре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, в котором побывал наш фотокорреспондент Алексей Воронин.

Напомним, что маршрут фототура пролегал по провинции Цзилинь и Яньбянь-Корейскому автономному округу. Принимающая сторона постаралась не только показать журналистам живописность и достопримечательности своей малой родины, но и продемонстрировать, насколько хорошо живется здесь этническим корейцам и как оберегаются и сохраняются их традиции.

Тумэнь, как же ты вырос, как похорошел!

– Сильное впечатление произвел на меня город Тумэнь, – рассказывает Алексей Воронин. – Он стоит на самом берегу реки Туманган и в буквальном смысле является пограничным – на другом берегу уже Северная Корея. На набережной Тумэня даже специальная фотозона для туристов организована: рамка, на которой прикреплены муляжи флагов КНДР и КНР, а за рамкой – вид прямиком на северокорейскую деревню. В видоискатель фотоаппарата хорошо видно, как там люди своими делами занимаются, шебуршат по хозяйству, в общем.

Но главное в этом «показе» то, какой контраст это селение составляет Тумэню! Там – скромная бедность и ветхость, унылые пятиэтажки (а-ля наши хрущевки) далеко не в лучшем состоянии, бараки какие-то. А тем временем в Тумэне строительство идет постоянно, новые кварталы, многоэтажки растут буквально на глазах. Из некогда глухой провинции (такой же, как та деревня напротив) он превратился в современный, с интересной архитектурой город. В котором, кстати, работает большой музей корейской национальной культуры – весьма продвинутый, весь на цифровых технологиях.

А еще Тумэнь в летний сезон, с середины июня до сентября, привлекает туристов огромными цветочными полями. Вот могут же люди позволить себе такое: засадили огромные площади космеей, цинниями разных цветов и оттенков и наслаждаются притоком ценителей красоты (тут китайские цветоводы явно вдохновлялись примерами лавандовых полей французского Прованса и английского Сомерсета)! Их же, туристов, хлебом не корми – дай запечатлеть цветочное разноцветье и так и эдак, и с одного ракурса, и с другого. Мы, участники фототура, народ бывалый, много чего видавший, и сами по тем полям бродили, ахая от восторга…

«Красное чувство»

– А на окраине города Хуньчуня есть очень интересный музей, – продолжает рассказ Алексей. – Его официальное название – Национальный музей красной (революционной) культуры Хуньчуня, наш гид называл его «Красным музеем», но в моей памяти он останется «музеем Мао Цзэдуна»: уж очень многое там посвящено именно ему.

В трехэтажном здании посетителей (их, кстати, здесь немало) встречает огромный бюст самого Великого кормчего, собирателя земель китайских. Из экспонатов мне запомнилось огромное количество значков с изображением Мао, собранных в виде его мавзолея в Пекине, батальные полотна, живописующие сражения, в коих блистал полководческий гений председателя Мао, и целый зал со свитками, на которых напечатаны изречения и стихи Мао. Все, разумеется, на китайском, но как же это впечатляет! Равно как и то, с каким пиететом ходят по залам музея посетители из числа граждан КНР: видно, что Мао Цзэдун в родной стране по-прежнему глубокоуважаемая историческая личность вселенского масштаба…

Продолжение следует

Справка «В»

Национальный музей красной (революционной) культуры Хуньчуня – самый большой частный музей в провинции Цзилинь. Открылся в августе 2017 года, занимает площадь 31200 квадратных метров, имеет 12 залов и более 140 тысяч коллекций. Тематика музея, по определению его создателей, – «красное чувство и национальные обычаи». Здесь есть залы председателя Мао, военачальников Народно-освободительной армии Китая, национальных традиций, редких искусств Китая, истории Хуньчуня, китайских монет, фарфора и другие. Все это вместе взятое, по словам тех же создателей музея, «помогает народу Китая не забывать историю, с уверенностью смотреть в будущее».

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ