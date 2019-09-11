Право на неправильность Как одна из самых скромных картин из советского прошлого изменила взгляд людей на саму советскую жизнь

В комнате за партой – старомодной, с пюпитрами, глядя на большую черную доску, задумчиво сидел Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа. На доске была закреплена картина, с которой знаком, пожалуй, каждый, кто учился в советской школе. Все (поголовно!) писали по ней сочинение. Наверное, и Михаил Борисович тоже, когда был школьником. Интересно, о чем он думал, глядя спустя много лет после того сочинения на картину Федора Решетникова «Опять двойка»?

Именно эта знаменитая работа представлена в Приморской картинной галерее на выставке одного шедевра из фондов Государственной Третьяковской галереи. Во Владивосток Михаил Пиотровский прибыл для работы в рамках ВЭФ, но не заглянуть на такую выставку он просто не мог!

Окунул кисть в мелкотемье

С предложением показать эту картину во Владивостоке, как уже писал «В», к Приморской галерее обратились коллеги из Третьяковки, и, разумеется, их предложение с восторгом поддержали.

– Совсем, казалось бы, непритязательная, даже скромная картина Федора Решетникова «Опять двойка» оказалась произведением, этапным для советской живописи, одной из первых ласточек, возвестивших грядущую оттепель, – объясняет директор Приморской картинной галереи Алена Даценко. – Представьте: столичный мэтр, лауреат Сталинской премии, которую он получил за создание парадного портрета вождя народов еще при жизни Сталина, вдруг погрузил высокую кисть в мелкотемье домашней сцены, возродив тем самым до того изведенный под корень и похороненный сталинским парадным искусством бытовой жанр. А заодно сообщил широкой аудитории, что некоторые советские дети, к сожалению, плохо учатся, но при этом могут быть запечатлены на холсте, потому что они существуют!

Кто главный герой на картине? Двоечник, плутовато скосивший глаза под расстроенными взглядами домашних, – идейный антипод созданного, кстати, тем же Решетниковым подтянутого суворовца, красавца и отличника, который прибыл на каникулы (картину с таким названием художник написал в 1948 году) и рапортует гордому деду о своих успехах. И вот у этого во всех отношениях положительного персонажа моментально отобрал симпатии обаятельный лоботряс с картины «Опять двойка». Потому что он, в отличие от идеального суворовца, оказался совсем неидеальным. Зато узнаваемым и живым. Как и другие персонажи картины: ответственная и строгая старшая сестра, злорадствующий и, видимо, довольно противный младший брат, огорченная и усталая мать, дурашливый пес.

Кстати, о матери. Всенародная любовь, которую обрела «Опять двойка», объяснялась еще и тем, что художник обратился к драмам послевоенного времени. На картине мать, поднявшая в войну и разруху детей, горюет не от того, что пришла похоронка или что детей кормить нечем. А от того, что непутевый сын предпочитает урокам собаку и каток. Вторжение в послевоенное искусство простых, но искренних горестей и радостей обыденной жизни обозначило начавшееся высвобождение подлинного реализма из-под гнета соцреализма.

Отличники вышли из моды

По воспоминаниям Федора Решетникова, в 1952 году он задумал работу под названием «Экзамены в школе» и предполагал изобразить канонического отличника. В поисках натурных наблюдений художник-реалист отправился в школу, где и увидел ученика, завалившего домашнее задание. Печальное событие у школьной доски, разнообразие эмоций вдохновили художника на крутой разворот темы – от отличника к двоечнику. Вот так и получилось, что официальный живописец, который в жанровых картинах умел интерпретировать тему детства на героике соцреализма, написал обыкновенного ребенка, который не подает пример всем ребятам.

Знал ли автор, что его персонаж вызовет сочувствие и симпатию, а не гнев и осуждение? Можно только догадываться. Но вот что интересно: два года спустя художник Николай Заболоцкий предпринял попытку реанимировать тему отличников в картине с названием «Опять пятерка», и она не удалась. Эта работа осталась незамеченной не только зрителями, но и специалистами, как если бы отличники внезапно вышли из моды…

И вот что еще важно: репродукция картины «Прибыл на каникулы» висит в комнате, на пороге которой стоит виновник всеобщего огорчения в картине «Опять двойка»! Художник нарочно столкнул этих двух героев, эти разные миры в одном пространстве, противопоставляя идеальную открыточную картинку подлинной картине жизни. Неудивительно, что страна, которая еще вчера с гордостью любовалась маленьким отличником-суворовцем, массово отдала приз зрительских симпатий бесшабашному двоечнику с его коньками, драным портфелем и веселой дворнягой.

– В 1951 году журнал «Новый мир» опубликовал повесть Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома», заказанную министерством просвещения, обеспокоенным проблемой неуспеваемости, – рассказывает Алена Даценко. – Несмотря на идеологический заказ, Носов сумел создать смешную и назидательную повесть о приключениях и проказах двух друзей-шалопаев. Явление в детской теме Вити Малеева и его друга Кости Шишкина обозначило формирование нового образа ребенка, разительно отличавшегося от довоенной и ранней военной литературы для детей, в которой царили идеально правильные отроки, причесанные и приглаженные борцы за правое дело. И вдруг появились герои Носова, а затем и Решетникова: лопоухие, курносые, вихрастые, непослушные, но самостоятельные и независимые. Самим фактом своего появления в искусстве давшие советским детям право на неправильность, право на ошибку, на двойку, право быть детьми, а не уменьшенными копиями благоразумных взрослых.

Новые образы возникли не сами собой, а потому что подросли дети, на чью жизнь выпала война. Дети, знавшие, что такое страшно, а потому бесстрашные. Дети, не знавшие спокойной и сытной жизни, а потому жизнестойкие. Они подросли и стали заметны, и художники показали их такими, какими увидели. Сегодня это поколение называют шестидесятниками...

Интересно, что первая цветная репродукция картины «Опять двойка» появилась в мартовском выпуске журнала «Советский Союз» за 1953 год. В нем же был опубликован некролог Сталину.

Детали

Из воспоминаний Федора Решетникова:

«Первое время мой юный помощник придерживал руками передние лапы собаки, заставляя ее насильно позировать. Но скоро животному надоело быть в таком положении, и собака стала вырываться из рук своего хозяина. Держать ее дальше было бесполезно. Освободившись, она тут же стала нюхать воздух, направляясь к столу, на котором лежал бутерброд с ветчиной. Это навело меня на мысль, что при помощи бутерброда я могу заставить собаку постоять на задних лапах. Затея оказалась реальной. Здесь большую услугу мне оказал владелец собаки. Он держал в зубах кусок ветчины, а руками придерживал у себя на животе передние лапы животного. Собака жадно смотрела на лакомый кусочек. Через определенный промежуток времени мальчик разжимал зубы, и кусок мгновенно исчезал в собачьей пасти. Так повторялось до тех пор, пока не кончился весь бутерброд. На другой день я снова приготовил колбасу. Собака сообразила, что к чему, и спокойно сохраняла свою позу, дожидаясь лакомого кусочка и позируя мне. Таким образом я смог продолжительное время наблюдать ее в одинаковом положении и делать зарисовки».

Прямая речь

Лариса Котрелева, директор филиала Третьяковской галереи во Владивостоке:

– Выставкой «Сочинение по картине. «Опять двойка» мы отмечаем появление филиала Третьяковки во Владивостоке. И хотя сейчас мы представляем только одну картину, важно то, что она знаковая для XX века, очень знаменитая, популярная, искренне любимая.

Картина приехала к вам прямо из основной экспозиции Третьяковки. Во Владивосток она прилетела в сильнейший дождь, мы очень волновались по этому поводу, но все обошлось.

Мне кажется, что, несмотря на то что эта картина многократно растиражирована, знакома едва ли не каждому, рассмотреть именно оригинал, увидеть первоисточник вблизи будет очень интересно. Ведь так много значат детали: репродукция на стене, часы на руке у мамы, веревка, стягивающая портфель…

В рамках выставки мы готовим большой образовательный проект как для детей, так и для взрослых. В середине сентября во Владивосток приедет методист из Третьяковки, которая работает там с педагогами. Она поможет владивостокским учителям правильно спланировать занятия в музее, научиться использовать музейное пространство, проводить урок в галерее.

Мы намерены и дальше представлять во Владивостоке искусство XX века из фондов Третьяковской галереи, и первая большая выставка в нашем филиале, который разместится в музейном центре, будет именно из работ этого периода. Может быть, в 2021 году, юбилейном для Приморской картинной галереи, мы привезем также большую выставку живописи XX века.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ