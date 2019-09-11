Ждем приказа «занять форты» О том, что в столице ДФО будет создаваться Федеральный музей-заповедник, который не только возьмет под свое крыло Владивостокскую крепость, но и изменит жизнь города, наша газета рассказывала всего семь месяцев назад в материале «Задача повышенной сложности. Архиважная» (см. «В» за 23 января 2019 года). Понятно, что прошедшее время – слишком короткий срок для воплощения в жизнь столь грандиозных идей. Но все же что уже удалось сделать, как будет развиваться музейное дело в регионе? Подробности раскрывает директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

Страница перевернута

– Начнем с того, что создан визит-центр музея Владивостокской крепости. Его задача – знакомить гостей с крепостью, давать базовый набор информации, обеспечивать логистику и информационное сопровождение, – объясняет Виктор Алексеевич. – Как только у нас появятся первые объекты, они будут включены в наши туристические маршруты.

В здании на Петра Великого, 6 визит-центр расположился временно. Музей города продолжит работу в оставшихся залах, на свое место вернутся выставки проекта «Тихоокеанское время», все детские и взрослые образовательные программы будут работать.

С самого начала было ясно, что заниматься Владивостокской крепостью придется команде музея имени Арсеньева. Поэтому мы воспользовались зданием, которое принадлежит нам, мы можем принимать здесь оперативные решения. Все это на ближайшие год-два, пока идет первый этап формирования музея. Есть поручения президента, правительства, которые напрямую влияют на масштаб нашей деятельности и на сроки этого этапа. Но могу сказать точно: предыдущую страницу истории музея имени Арсеньева можно перевернуть и начать историю музея имени Арсеньева как федерального.

Когда мы стали работать с крепостью, всем федеральным органам власти стало понятно: поскольку крепость не единственная часть истории в нашем регионе, которая не включена в полноценный музейный оборот, то и ограничиваться только одной темой неправильно. Было принято судьбоносное для нас решение, подписано поручение президента о наделении нашего учреждения статусом федерального музея и переименовании в Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Но это не значит, что во Владивостоке будут два федеральных музея. Министр культуры РФ уже анонсировал свое решение: как только у него в распоряжении окажутся два документа – о существовании двух таких музеев на одной территории, Минкульт сольет их в единый организм. И мы станем работать и с темой крепости, и с темой этнографии и морской истории, и со многими другими темами, которые находились за пределами нашей досягаемости просто в силу того, что ресурсы и возможности регионального музея не подразумевали, что мы с этим справимся.

Федеральный и региональный музеи – это две разные структуры по полномочиям и обеспеченности. Федеральный же статус дает понять любому: музейное дело в Приморье вышло на самую верхнюю ступень и ответственности, и государственного внимания.

Сейчас идут процедуры имущественного и юридического характера, потому что федеральный музей – это новый устав и т.д. Точных сроков никто не назовет. Но есть срок документального оформления Музея истории Дальнего Востока, который установили все задействованные структуры: 1 декабря. Объединение же двух федеральных учреждений должно произойти в начале следующего года. Да, пока музей-заповедник живет своей жизнью, музей Арсеньева своей, но это уже неразрывно связанные организации.

Не хватаем сразу все

– Скоро грядет 130-летие Владивостокской крепости, и этому событию будет посвящен музыкальный пикник, который мы проведем 14 сентября на территории форта Поспелова. Однако пока мы даже не можем сказать, что этот форт станет первым объектом, который поступит в наше оперативное управление.

Дело в том, что объекты крепости – это набор имущественных противоречий. Часть из них принадлежит муниципалитету, часть – Минобороны или агентству по охране памятников. А любой имущественный вопрос решается только по бюрократическим правилам, играть по иным законам здесь невозможно, как невозможно учредить музей-заповедник и на следующий день уже распоряжаться всеми его объектами.

Сейчас мы ведем плотную переписку и с муниципалитетом, и с Минобороны о передаче нам объектов крепости, чтобы мы могли приступить к обследованию, разработке концепции их использования и документации. Речь идет о Поспеловском комплексе и Первом форте. Конечно, мы хотели получить в управление сначала форт Поспелова, он удачно расположен по отношению к Владивостоку с точки зрения транспорта, инфраструктуры. Но тут кто кого обгонит: или муниципалитет передаст нам объект первым, или Минобороны.

Хотя, конечно, это разные масштабы работ. Первый форт – проект 1910 года с множеством подземелий. Мы же хотели начать с Поспеловского комплекса в том числе и потому, что он не обременен большим количеством подземных коммуникаций, этот объект создан на стыке XIX и XX веков, он проще. А с адаптацией Первого форта будет сложнее: тут и подземелья, и остатки военной инфраструктуры, и дороги, которые нужно как-то приводить в порядок, а самое главное – коммуникации внутри.

Сегодня форт охраняет Минобороны. Как только мы берем его на баланс, там появится наше охранное предприятие. И тот факт, что военные не снимают охрану, говорит о том, что и они, и мы прекрасно понимаем, что значит оставить форт хотя бы на день без надзора. Это может обернуться невосполнимым уроном!

Ввязываться в работу с объектами крепости, не понимая всех возможных подводных камней, нельзя. Мы эти камни видим, поэтому и хотим начать с объекта, удобно и доступно расположенного, чтобы понять, как с такими объектами работать.

Сегодня, когда объекты крепости, бывает, просто стоят брошенными, туда могут прийти все желающие, любой экскурсовод может повести экскурсию – на свой страх и риск. Но как только объект переходит в наше управление, мы начинаем отвечать за все: за его пожарную безопасность, антитеррористическую, даже за доступ туда аудитории с ограниченными возможностями. Огромный объем работы! Поэтому мы хотим начать с малого, с одного объекта, на котором и отработать набор действий, которые превратят его в удобную безопасную музейную территорию. Нам нужно начать с малого, чтобы мы получили опыт, на основе которого уже могли бы приступать к следующему объекту.

В темпе «не спеша, со здравым смыслом»

– В перспективе речь идет о музеефикации всех фортов. Но нужно понимать, что надеяться на быстрый темп введения их в оборот не приходится. Скорость вообще может оказаться большой угрозой качеству. Поэтому по договоренности с Минкультом и другими вовлеченными в процесс органами исполнительной власти мы будем работать постепенно: некоторые объекты можно будет законсервировать и оставить на потом, некоторые поставить в очередь с точки зрения срочности реставрации. Это все сейчас является предметом внутренней работы, экспертиз, консультаций.

Мы себе наметили такие сроки и темпы – десятилетний план. Учитывая, что по паспорту объектов крепости 122, получается примерно 10 объектов в год. Нормальный темп для работы, где качество важнее, чем количество. Особенно с учетом того, что некоторые укрепления были бесхозными по 25 лет, а то и дольше.

Работы по реставрации и музеефикации будут вестись на деньги из разных источников. Федеральные средства поступят туда, где есть полномочия федерального ведомства. Там, где они заканчиваются и начинаются полномочия муниципалитета, будут идти переговоры с муниципалитетом. И так далее.

Не питайте иллюзий, мол, федеральный бюджет оплатит все, подведет воду и свет. Такого просто не может быть. Даже с точки зрения здравого смысла: некоторые объекты крепости стоят так высоко и так далеко, что тянуть к ним ту же ветку канализации или еще что-то просто невозможно. Проще сделать нечто автономное, но тут тоже нужны проект и поиски оригинального решения.

Простой пример. Тянуть водопровод на 12-й форт? Да вы посмотрите на карту, где находится ближайший коллектор!

То же и с дорогами. Если дорога не в ведении музея, мы не можем потратить деньги на ее асфальтирование, это может делать тот, кто владеет ею по закону. И тут уже все переходит в область договоренностей, общей заинтересованности. Ведь, что бы мы ни сделали хорошего на объекте на федеральные деньги, к нему не пойдут туристы и не поедут автобусы, если дорога будет в ямах по колено и не будет парковки, например. Так что все наши усилия пойдут прахом.

Поэтому, повторюсь, важны переговоры, договоренности. Так и работаем, так и будем работать. Это тысячи нюансов, которые должны учитывать все: музей-заповедник, муниципалитет, целый ряд ведомств. Выходить на проектирование и реализацию проекта мы будем только тогда, когда появится возможность делать работу под ключ: и дорогу, и коммуникации, и внутреннее наполнение объекта, и его внешний вид, и все остальное.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ