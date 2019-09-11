На Тихом океане стоим прочно Накануне 130-летнего юбилея Владивостокская крепость открывает новую страницу своей истории

В дни Восточного экономического форума в Приморье произошло еще одно знаковое событие: открылся визит-центр федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость». Одновременно начала работу и посвященная последней морской твердыне Российской империи экспозиция «Владивосток. Время крепости».

Визит-центр расположился в залах Музея города на улице Петра Великого, 6, который распахнул двери для посетителей после длительного ремонта.

И собственный герб имеется

– Создание крепости Владивосток было способом удержания тихоокеанской границы, укрепления большой страны, – отметил в официальной речи директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. – И сегодня в форме улиц, рельефе дворов, морских пейзажей, в языке жителей города сохранились следы, приметы этой истории. Ведь что такое Владивосток? Город, задуманный как крепость. Военная крепость, живущая как обычный город…

Экспозиция занимает несколько залов. Внимание зрителей сразу привлекает объемная карта крепости Владивосток, выполненная на начало 1914 года. Почему? Потому что, когда началась Первая мировая, строительство крепости было приостановлено, а затем так и не возобновилось – революция, знаете ли, интервенция, Гражданская война. А потом пришла советская власть, и объекты крепости заняли подразделения Красной армии.

В этом же зале можно увидеть поистине уникальные экспонаты – кружки, сделанные на фарфоровом заводе Дмитрия Старцева к визиту во Владивосток цесаревича Николая. На кружках – герб Владивостокской крепости. По неизвестным причинам вся партия этих сувениров была забракована и разбита. Как рассказывают в музее, долгое время вообще был спорным вопрос о том, есть ли у крепости свой герб. Эти кружки, обнаруженные не так давно на месте бывшего завода Старцева, доказали факт его существования.

Зал «Крепость в истории» представляет значимые события в истории России, которые так или иначе отражались на самой идее сооружения Владивостокской крепости или на темпах работ. Например, Крымская война и Авачинское сражение, когда Петропавловск противостоял нападению англо-французской армады.

Еще один зал посвящен людям – инженерам, военным, создававшим город-крепость, благодаря которому страна смогла сохранить свои земли в трудный период. Здесь тоже интереснейшие экспонаты: оружие, знаки отличия и нагрудные знаки, гильзы и патроны, бинокли. Многое можно потрогать. А уж как интересно читать копии приказов коменданта крепости!

«29 мая 1910 года. По случаю еврейского праздника Пятидесятницы комендант крепости приказал нижних чинов войск крепостного гарнизона иудейского вероисповедания освободить от занятий 31 мая и 1 июня и уволить в синагогу для проведения богослужения».

«Июль 1910 года. Ввиду наступления жаркого времени и предупреждения желудочных заболеваний по приказанию коменданта крепости подтверждается по точному и неуклонному исполнению приказание о том, чтобы во всех караульных помещениях имелась во всякое время остуженная кипяченая вода и чтобы нижние чины, заступающие на караулы, имели с собой такую же воду во флягах».

Со всей Россией вместе

– Жизнь Владивостокской крепости никогда не была жизнью локального укрепления на окраине империи. Причины ее создания, планы и сроки строительства, численность гарнизона, мощность вооружения, даже повседневность напрямую зависели от событий, происходивших в мире – и поблизости, и за много тысяч верст отсюда. Понять движение города-крепости – это понять движение самой истории, – подчеркнул Виктор Шалай.

Уникальное фортификационное сооружение, про которое, казалось бы, знает каждый житель Владивостока и в то же время толком не знает ничего, предстает здесь зримо, ярко.

– Впечатление от увиденного очень приятное, – сказал посетивший визит-центр замминистра культуры РФ Павел Степанов. – За столь короткое время (а поручение президента было подписано чуть больше года назад) сделано много, мы открываем федеральный музей во Владивостоке! Экспозиция отвечает современным требованиям, представлены очень интересные экспонаты, связанные с жизнью, деятельностью, судьбой Владивостокской крепости. Присутствуют элементы интерактивности: можно подержать в руках некоторые экспонаты, почитать личные дела инженеров крепости. Думаю, это должно увлечь молодую аудиторию, а самое главное, создать необходимые условия, тот импульс в умах посетителей музея, который подвигнет их изучать историю крепости и Владивостока в целом.

Особенно я обратил бы внимание на инфографику, рассказывающую о связи Владивостокской крепости с другими крепостями России и укрепленными населенными пунктами. Это говорит не только о том, как интересна экспозиция сама по себе, но и вписывает ее в насыщенную событиями историю России.

Павел Степанов еще раз подчеркнул: первый федеральный музей за Уралом крайне важен, поскольку такой статус открывает дополнительные возможности, например, обмена с другими музеями, в том числе федеральными, дополнительный потенциал в плане выставок, выход на международный уровень…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ