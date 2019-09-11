Резиновая 159-я, бандитская 210-я Проверок бизнеса стало меньше, но кошмарят по-прежнему

Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из приоритетных задач развития экономики Дальнего Востока. Сегодня в этом секторе занято около 20 % дальневосточников. И для них создаются более выгодные условия привлечения финансовых ресурсов, чем в среднем по стране.

Подобный оптимизм с завидным постоянством декларируется на совещаниях всех уровней, где обсуждается развитие ДФО. Но в то же время количество новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса неуклонно снижается, а уже существующие сворачивают свою деятельность.

Тому причины – сложности, зачастую надуманные, при оформлении разрешающих документов, оформлении аренды производственных площадей и земельных участков. Трудности в сбыте продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынке. Плюс чрезмерное внимание к предпринимателям со стороны всевозможных проверяющих и контролирующих организаций, а также налоговых и правоохранительных органов. Эти и другие проблемы, мешающие работать малому и среднему бизнесу на территории региона, рассматривались на V Восточном экономическом форуме.

Прокурорский фильтр в действии

По данным Генеральной прокуратуры РФ, ежегодно региональные подразделения этого надзирающего органа рассматривают более 6 млн обращений граждан. Среди них весомая часть – жалобы от предпринимателей. При этом каждая вторая жалоба удовлетворяется, а в некоторых регионах – до 70 процентов. Согласно заявлению генпрокурора РФ Юрия Чайки на одной из сессий V ВЭФ, посвященной защите прав инвесторов, эта статистика свидетельствует о непрекращающемся административном и уголовном давлении на бизнес. А также об эффективности работы прокуратуры, защищающей и восстанавливающей права предпринимателей без судебных процедур. Только за первое полугодие 2019 года в ДФО по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов.

– Выявлялись и устранялись нарушения, связанные с оформлением земельно-правовых отношений, неудовлетворительной организацией строительных работ, несвоевременным отбором подрядных организаций и иные. Из-за этих проблем затягивались сроки реализации инвестпроектов. Всего за полтора года в сфере защиты прав предпринимателей выявлено более 23 тыс. нарушений. Продолжаются надзорные проверки по фактам несвоевременной оплаты работ по государственным и муниципальным контрактам. В результате принятых прокурорами мер с начала текущего года сумма задолженности в Дальневосточном регионе сократилась с 2,4 до 1,3 млрд рублей, то есть почти вдвое, – отметил Юрий Чайка.

По его словам, прокуратура традиционно уделяет внимание контролирующим органам, в первую очередь при проведении ими плановых и внеплановых мероприятий в отношении резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. В результате применения прокурорского фильтра в ДВ-регионе ежегодно исключаются десятки тысяч(!) плановых проверок, пресекаются сотни внеплановых контрольных мероприятий. По данным уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в 2018 году ни один из субъектов ДФО не отметился как неблагополучный из-за чрезмерного вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность малого и среднего бизнеса.

Проверки только после санкции

Но не все так благостно, как хотелось бы. По-прежнему остро обстоит дело с административным давлением на бизнес, хотя плановых проверок начиная с 2010 года стало в четыре раза меньше, внеплановых – в два раза. То есть общее количество проверок снизилось с 1,1 млн до 676 тысяч. Тому способствовало введение реестра проверок и контроль прокуратуры за его соблюдением.

– К сожалению, контрольно-надзорные органы нашли пути обхода контроля прокуратуры. Сегодня они проводят мониторинги, рейтинги, рейды, административные расследования, проверки по соблюдению КоАП. И все это не вносится в реестр проверок и проводится вне контроля прокуратуры. Точной цифры нет, но, по косвенным данным, Роспотребнадзор проводит до 25 % проверок без согласования с прокуратурой. И выписывает порядка 20 % штрафов. Россельхознадзор – до 50 % несанкционированных проверок с итогом до 50 % штрафов. Более 60 % несогласованных проверок проводит Росприроднадзор, выписывая до 50 % штрафов. В этом списке лидирует Федеральная антимонопольная служба России, которая проводит до 70 % проверок без разрешения надзорных органов и накладывает 97 % штрафов. Причем ФАС не вносит свои проверки в реестр. По факту сегодня сформировалась система проверок в обход 294-го закона РФ, в котором говорится о необходимости контроля прокуратуры за контрольно-надзорной деятельностью, – резюмировал Борис Титов.

Чтобы эту неконтролируемую систему разрушить, по его мнению, необходимо запретить возбуждать административные дела по квазипроверкам. А для этого нужна поддержка Генпрокуратуры и Минюста. То есть можно вести проверочную деятельность, но нельзя наказывать предпринимателя без согласования с прокуратурой. Борис Титов убежден: административные проверки проводятся не для того, чтобы помочь бизнесу развиваться в правильном направлении, а для того, чтобы ревизор, знающий слабые стороны проверяемого объекта, смог договориться с предпринимателем в своих корыстных интересах.

Сначала доказать умысел

Не секрет, что одна из причин, толкающая малый и средний бизнес на различные нарушения, в том числе и на уход в тень, это нестабильность нашей налоговой системы, постоянно меняющиеся законы, правила, нормы и требования. По словам Бориса Титова, сегодня в России теневая экономика составляет 47 %, в ДВ-регионе – чуть больше. Но это проблема не предпринимателей, это проблема государства. Оно должно сделать так, чтобы бизнесу было выгодно и безопасно работать в белую. Чаще всего предприниматели недоплачивают или скрывают налоги, потому как не могут конкурировать, быть доходными и окупаемыми, если станут полностью работать легально. Отсюда неизбежные конфликты бизнесменов с законом.

По данным Генпрокуратуры, из 157297 уголовных дел, возбужденных по экономическим преступлениям в отношении предпринимателей, 85 % – по статье 159-й УК РФ «Мошенничество». При этом только за первое полугодие нынешнего года количество уголовных дел, возбужденных по этой статье, увеличилось на 5,32 %.

– Мы 159-ю статью называем резиновой, потому что ее всегда можно применить, если хочется кого-то в чем-то обвинить. Под понятие «мошенничество» подпадает все что угодно. К примеру, под эту статью можно загнать неправильное распоряжение имуществом или невыполнение контрактов по какой-либо причине на фоне кризиса. Или невозврат кредита, хотя он гасился в течение длительного времени и погашен больше чем на 70 %. Но 30 % непогашенных оказываются уже мошенничеством. Наше главное предложение: чтобы следствие, прокуроры и, конечно, судьи понимали, что если они хотят обвинить кого-то по 159-й статье, то сначала должны доказать умысел. Ведь мошенничество отличается от различных экономических нарушений тем, что умысел на него был изначально. Это заранее продуманное нарушение закона и прав своего контрагента, – говорит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей на сессии V ВЭФ.

По мнению Бориса Титова, чтобы ликвидировать эту проблему, необходимо в ближайшее время внести изменения в законодательство. Иначе преследования предпринимателей по резиновой статье продолжатся. К сожалению, в России еще в силе циничная поговорка из сталинских времен: был бы человек, а уголовное дело на него найдется.

Показания любой ценой

Такая же печальная история с пресловутой 210-й статьей УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», которую очень часто следователи вешают на предпринимателей, если по уголовному делу проходят несколько человек. Наказание по ней жесткое – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти млн рублей.

Буквально на днях при участии краевой прокуратуры и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной было изменено обвинение бизнесмену из Дальнереченска. Из его уголовного дела исключили 210-ю статью, которая ему вменялась, потому как по делу проходят он, как директор малого предприятия, бухгалтер и еще несколько его сотрудников. Следователь усмотрел в коллективе фирмы организованную преступную группу, якобы намеренно совершившую экономическое преступление в особо крупном размере, и упорно не желал менять своего решения.

Между тем 210-я статья вводилась в УК РФ не против предпринимателей, а как мера противодействия криминальным группировкам, бандитизму и терроризму, совершающим тяжкие и особо тяжкие преступления. Что касается людей бизнеса, то в отношении них данная статья применяется следствием в качестве страшилки, чтобы получить нужные показания. При этом следователь сам себе царь и бог, и никто ему не указ, не исключая прокуратуру. Даже если в ходе следствия будут выявлены нарушения.

– Это ненормальное явление, – убеждена омбудсмен Марина Шемилина.

И с ней невозможно не согласиться. Поскольку на выводах следствия строятся обвинительное заключение, позиция гособвинителя и приговор суда. Между тем не секрет, что не все следователи семи пядей во лбу для грамотного расследования уголовных дел, где требуются знания экономики, бухгалтерии, математики, маркетинга и вообще основ ведения бизнеса. Отсюда скоропалительные и надуманные обвинительные заключения, потому как на серьезную и вдумчивую работу у следователя нет времени, поджимают сроки, отведенные на расследование.

К примеру, сегодня во Фрунзенском суде Владивостока слушается уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского, обвиняемого в растрате и присвоении части имущества во время строительства Приморского океанариума. Дело находится в производстве суда с февраля 2016 года и когда закончится, неизвестно. При этом суд и представитель гособвинения категорически отказывают стороне защиты в рассмотрении ее обращений, где указаны грубейшие ошибки следствия, совершенные в период расследования данного уголовного дела. Потому как признать их, по мнению адвоката господина Поплавского, значит развалить доказательную базу, собранную следственной группой под руководством старшего следователя по особо важным делам СКР генерал-майора юстиции Рустама Габдуллина.

Подобных примеров в ДВ-регионе множество. Поэтому, как глоток свежего воздуха, на V ВЭФ прозвучало предложение вернуть следствие под контроль прокуратуры, чтобы надзирающий орган мог своевременно вмешаться в ход расследования, если будут выявлены нарушения и ошибки. Генеральный прокурор РФ и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей поддержали эту инициативу. Остается дело за малым – ее узаконить.

Автор: Сергей КОЖИН