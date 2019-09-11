Дальневосточные горизонты кажутся все шире Рекорды пятого ВЭФ: гостей и подписанных договоров в несколько раз больше, чем год назад, инвестиции считают в триллионах рублей

Все-таки повезло многочисленным участникам и гостям юбилейного Восточного экономического форума – им удалось попасть во Владивосток аккурат между двумя жесткими тайфунами, «Кроса» и «Линлин», с их затяжными дождями, наводнениями и разрушительными для Приморья последствиями. Регион только успел затаить дыхание, словно человек, случайно оказавшийся на путях между двумя встречными поездами, а восемь с половиной тысяч приезжих ничего и не заметили…

А может, оно и хорошо, что в первую неделю сентября участникам форума во Владивостоке гостеприимно светило солнце. Значит, приедут еще раз. Что касается бытовых неудобств, выпавших приморцам, некоторые реалисты уверяют скептиков и ворчунов: именно благодаря ВЭФ уделяется максимальное внимание улучшению инфраструктуры столицы Дальневосточного федерального округа. А если бы никакого форума не было? Весьма возможно, наши дороги так и остались бы размытыми и разбитыми (о спальных районах и межквартальных проездах речи сейчас не идет)…

В предвкушении главного

Что касается международного значения форума для России, то здесь и говорить не приходится. Пленарное заседание ВЭФ стало тому подтверждением. Владивосток, столица Приморья и всего Дальнего Востока, уже в пятый раз собрал глав ведущих стран АТР. Наверняка в разных точках мира брали на вооружение озвученные здесь мысли и предложения.

Неожиданно для всех пленарку вел не заявленный ранее популярный американский телеведущий Джордж Стефанопулос, а тележурналист с российско-британским гражданством Сергей Брилев. В спортивном зале ДВФУ с российской стороны собрался весь чиновничий и политический бомонд: министры, губернаторы, бизнесмены из списка Форбс. Так, предприниматель и меценат Алишер Усманов в сторону спортзала направлялся в окружении нескольких охранников, главу ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса сопровождал всего один телохранитель, а представитель МИД России Мария Захарова шла в гордом одиночестве.

Кстати об охране. Россиянам доверили обеспечение защиты всех приглашенных из-за рубежа первых лиц. К примеру, у индийского премьер-министра Нарендры Моди не только водители или охранники внутреннего периметра были из россиян. Даже дверь в автомобиле ему открывал наш соотечественник с ярко выраженными пистолетами за поясным ремнем и под мышкой.

Сотни счастливчиков, получивших возможность присутствовать на главном мероприятии форума, 5 сентября ближе к вечеру в ожидании начала встречи обменивались мнениями по поводу предстоящих выступлений, сравнивали предыдущий и нынешний форумы. Традиционно заседание отрылось значительно позже запланированного. Россиян этим не удивить. Иностранцы из числа правительственных делегаций и бизнесменов были в замешательстве.

Форум нынче проходил под девизом «Дальний Восток – горизонты развития». Некоторые высказывания президента России и его зарубежных коллег уже стали судьбоносными или только наметили направление развития для трети территории России от Байкала до Тихого океана.

Сделано уже немало, оказывается

Это стало ясно из выступления Владимира Путина. Приводить целиком его доклад не имеет смысла, но о некоторых тезисах стоит напомнить.

Идея о постепенной и расширяющейся поддержке тихоокеанской окраины страны зародилась не пять лет назад. Долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока в Кремле определили еще в середине 2000-х. 15 лет тому назад была проработана стратегия и сделана ставка на максимальную открытость этого региона, на его тесную интеграцию в экономическое, транспортное, образовательное и гуманитарное пространство АТР, а если смотреть шире, то, безусловно, и всего мира.

За прошедшие полтора десятилетия удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста. Так, в регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В них уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 трлн рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест. Этими резидентами уже вложено 344,8 млрд рублей инвестиций и создано почти 20 тысяч рабочих мест. Это уже сделано.

Действует режим свободного порта Владивосток (СПВ), распространенный на 22 муниципальных образования от Приморья до Камчатки. Его цель – помочь интеграции данных территорий в экономическое пространство АТР, способствовать развитию высокотехнологичных предприятий.

Преимуществами СПВ воспользовались 1404 резидента, заключивших соглашения почти на 700 млрд рублей и готовых создать здесь порядка 68 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день уже сделано немало: 95,2 млрд рублей вложено, создано свыше 10 тысяч рабочих мест. И это тоже свершившийся факт.

На острове Русском формируется мощный инновационный кластер. Обустраивается комплекс космической индустрии вокруг нового российского космодрома Восточный. В регионе активно развиваются авиастроение, газовая переработка, производство газохимической и сельскохозяйственной продукции. Продолжается создание судостроительного комплекса «Звезда». Безусловно, акцент делается на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. Создается мощный научно-индустриальный центр.

Есть ли будущее у Дальнего Востока?

Основная проблема для федеральной власти – это закрепление жителей на тихоокеанской окраине. Для этого принимаются меры по нескольким направлениям.

В первую очередь делается ставка на молодежь. Из 8,2 млн жителей ДФО почти 1,5 млн – это школьники, студенты вузов и учащиеся колледжей. Для них, как следует из доклада главы государства, создаются условия для обучения и трудоустройства, бытовые условия.

К примеру, в прошлом учебном году в Дальневосточном федеральном университете занималось 20 тысяч студентов. На Русском острове планируется дальнейшее развитие исследовательской инфраструктуры, включая строительство установки класса «мегасайенс» (крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы).

Выпускникам и вообще молодым людям нужно помочь обустроиться, это понятно. Прежде всего, необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным, отмечает президент. В этой связи планируется запустить в регионе специальную ипотечную программу сроком на пять лет, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2 % годовых. На западную часть страны это не распространяется, кстати.

Что людей волнует больше всего? Правильно, здоровье. Поэтому в ДФО, полагает российский лидер, нужно создать медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом.

Плюс к этому общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» адаптируют к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно – эксклюзивно для Дальнего Востока – увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты. По сравнению с существующими сегодня по стране выплаты в целом для Дальнего Востока увеличатся в два раза.

Важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны должен стать новый культурно-образовательный и музейный комплекс федерального уровня с центром во Владивостоке. Но вместе с этим нам нужно коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования во всем регионе.

Российский Дальний Восток, уверен президент, должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций, новых индустрий и отраслей, а значит, и сосредоточением передовых, качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов.

Еще одна задача стоит в развитии тихоокеанской окраины России как мирового природно-туристического центра. Ведь удивительная красота природы дальневосточных территорий привлекает сюда сотни тысяч туристов. Так, если в 2016 году регион посетили 5,2 млн человек, в том числе 750 тысяч иностранцев, то в 2018-м – уже 7 млн, включая порядка миллиона граждан зарубежных государств. Среди настоящих природных алмазов – озеро Байкал, Кроноцкий заповедник на Камчатке, национальный парк Алханай в Забайкалье, долина реки Бикин и другие территории, их немало здесь.

Огромные территории и расстояния Дальнего Востока являются определенными препятствиями, признает Владимир Путин. Их нужно сломать. За счет чего можно улучшить доступность? Это прежде всего развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты для полетов внутри региона, в Сибирь и Центральную Россию, за рубеж. До 2024 года на Дальнем Востоке будет реконструировано 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка региональных и местных самолетов и вертолетов активно задействуют мощности дальневосточных авиационных заводов в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре и Арсеньеве.

Завершил свой доклад президент на оптимистичной ноте: «Мы верим в будущее нашего сотрудничества, в будущее Дальнего Востока России».

С миру по нитке

Но если наш лидер говорил глобальные вещи, то его зарубежные коллеги оперировали конкретными цифрами и примерами.

Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил участникам форума, что за эти дни было подписано 50 бизнес-соглашений в различных секторах – от энергетики до здравоохранения, образования, подготовки кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отраслей.

«Мы ожидаем, что в результате сможем обеспечить инвестиции в 5 млрд долларов. А для того, чтобы помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере 1 млрд долларов», – подчеркнул премьер крупнейшей южноазиатской страны.

Между прочим, Индия впервые в мировой истории открывает кредитную линию. И сразу на миллиард. Значит, чем-то зацепил главу индийского правительства наш президент. Или наш Владивосток.

Кстати, Нарендра Моди пригласил к себе на родину 11 губернаторов ДФО. А глава нашего государства подтвердил: «Пусть идут в бухгалтерию». За командировочными.

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу ведущий Сергей Брилев позвал к… подиуму. Правительство этого государства решило открыть во Владивостоке торговое представительство. Это поможет в обеспечении благоприятных условий по осуществлению транзитных перевозок на льготных условиях и по созданию энергетической суперсети в Северо-Восточной Азии.

Японский премьер Синдзо Абэ год назад блистал знанием Федора Достоевского. На сей раз он процитировал Федора Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать – в Россию можно только верить». То есть только так, по его мнению, с Россией и можно вести диалог, с Россией по-другому не получится.

Премьер Страны восходящего солнца отметил, что встретился с президентом Владимиром Путиным уже в 27-й раз. А еще вспомнил про 12 российских национальных проектов и содержание японо-российского плана сотрудничества из восьми пунктов: здравоохранение, демография, индекс качества жизни, городская среда, улучшение экологии, малый и средний бизнес, производительность труда, поддержка занятости. Что-то уже реализуется. В пример привел завод Mazda Sollers во Владивостоке. В июне нынешнего года он начал производить двигатели с годовой мощностью в 50 тысяч штук.

Синдзо Абэ признал, что сегодня в Японии растет количество людей, которые хотят посетить Владивосток. Возросло число японских туристов, которые сюда направляются, в частности, девушек, женщин. Поэтому две крупнейшие японские авиакомпании запускают сейчас прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком. Взамен сделают более доступной выдачу виз для некоторых категорий дальневосточников. В соседнем государстве сегодня создается новый образ сотруднических отношений между Японией и Россией. И следующий шаг на этом пути – заключение мирного договора, «что является нашей исторической миссией», считает глава кабинета министров Японии.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад честно признался, что большинство малазийцев мало знают о Владивостоке. «Мы знаем только в целом, что это холодная часть России, но при этом практически никто из малазийцев вообще никогда не приезжал в этот город. Владивосток как раз может предложить такие уникальные возможности для развития туризма. И я не сомневаюсь, что сможет привлекать туристов из Малайзии и других стран с тропическим климатом. А еще есть предложение создать совместный университет, который будет концентрироваться на космической отрасли, на инженерных изысканиях».

Кроме того, Махатхир Мохамад сделал заявление по поводу ситуации с расследованием трагедии Boeing-777-200 над Донбассом, следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. По словам главы Малайзии, проведенное расследование не было действительно интернациональным и нейтральным.

Новичков разноязычье

Состав участников Восточного экономического форума постоянно расширяется.

В кулуарах ВЭФ-2019 была слышна в том числе испанская речь. Гостем форума стал спецпредставитель Никарагуа по связям с Россией Лауреано Ортега. Президенту РФ он привез послание от своего отца, президента и команданте Даниэля Ортеги.

Испанский язык, впрочем, звучал на острове Русском не впервые: ранее на ВЭФ приезжали делегации из Перу, Боливии и Чили. А вот итальянская речь была здесь в диковинку – на сей раз в гостях была делегация с Апеннинского полуострова.

Но самым экзотичным, пожалуй, нынче на Русском острове оказался говор уроженцев Незалежной. К российскому лидеру сумел пробиться и пообщаться «на ногах» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», позитивно настроенный к России украинский политик, бизнесмен и инвестор Виктор Медведчук.

После этой беседы у нашего президента спросили: «Владимир Владимирович, когда обмен-то будет между Россией и Украиной?» В пятницу во Владивостоке Владимир Путин ответил так: «Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет обмен и будет полная нормализация отношений». Как в воду смотрел. Уже в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен помилованными заключенными и еще не осужденными гражданами обеих стран.

От Крыма до Курил – все актуально

На мой репортерский взгляд, в этом году на ВЭФ случилось еще много интересных и даже забавных заявлений и бесед.

Так, российский лидер Владимир Путин заявил, что ранее предлагал президенту США Дональду Трампу купить у России гиперзвуковые ракеты. Чтобы уравнять возможности в оборонной сфере. Ведь таких нет больше ни у кого в мире. «Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим и все уравновесим. Они, правда, говорят, что скоро сами все произведут. Ну, наверное, произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили и можем с них что-то получить? Не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия», – полушутя-полусерьезно отметил Путин.

Понятное дело, высокомерные американцы отказались. Мол, у самих полно такого добра. Кстати, нынешним летом официальный представитель американской администрации заявил, что это русские выкрали у них сверхновое оружие. А сами Соединенные Штаты хоть и не обладают сейчас гиперзвуковым оружием, зато обладают преимуществом по сравнению с Россией в сферах разработки и испытаний ракетных технологий. Вот такой «неожиданный» вывод.

94-летнего премьер-министра Малайзии спросили, каков, на его взгляд, предельный возраст пребывания в политике. Махатхир Мохамад ответил, что на данный момент в его стране эту возрастную планку подняли до 95 лет. На это живо отреагировал Владимир Путин: «Я пока недотягиваю».

Он же с недоумением воскликнул на заявление о том, что японцы не дают виз крымчанам: «Где Япония, а где Крым?»

По поводу претензий Токио на Южные Курилы президент РФ вспомнил про обязательства Японии перед Соединенными Штатами. «Доброе слово – это хорошо, но доброе слово и смит-вессон действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать, – заявил Путин. – Американцы собираются разместить в Японии и Южной Корее баллистические ракеты средней дальности. Эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке. Напомню, что здесь находятся две очень крупные наши военные базы: надводных кораблей – во Владивостоке, здесь, где мы находимся, и атомных подводных стратегических ракетоносцев – на Камчатке. Это серьезное дело. И, безусловно, мы не можем не обратить на это внимание. Это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей».

В общем, каждый на форуме мог услышать то, что хотел услышать.

Цифры и факты

Закрытие V Восточного экономического форума состоялось вечером 6 сентября. Его итоги на пресс-конференции подвел председатель оргкомитета, зампред правительства РФ и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

– На площадках форума в этом году работали более 8,5 тысячи человек из 65 государств мира, включая 1300 представителей СМИ. Самые многочисленные делегации (если не считать российскую) прибыли из Японии (588 человек), Китая (395), Республики Корея (285), Индии (204). Представительными стали делегации Монголии (69 человек), США (65), Сингапура (58), Вьетнама (55), Великобритании (49) и Малайзии (48). В работе форума приняли участие 440 компаний на уровне их глав.

В рамках программы ВЭФ прошло более 90 деловых мероприятий. Дискуссии шли по четырем блокам: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни». Проведено шесть страновых бизнес-диалогов между Россией и европейскими странами, Китаем, странами АСЕАН, Республикой Индия, Республикой Корея, Японией. Состоялась сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» и другие мероприятия. На полях ВЭФ прошли культурные и спортивные мероприятия.

Подписано 270 соглашений на сумму порядка 3,5 трлн рублей. Объем соглашений стал больше каждого из предыдущих форумов, – сказал в завершение Юрий Трутнев.

Автор: Николай КУТЕНКИХ