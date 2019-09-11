Урожай собрал, можно и на бал Праздник, на котором гости не только веселятся, но и чужой опыт на ус мотают

У Дня садовода с его выразительными осенними красками, урожаем помидоров и пузатой тыквы, притягательным ароматом поздних яблок и груш особая магия. Он появился в календаре ради того, чтобы отдать дань уважения нашим трудолюбивым дачникам, восхититься их творчеством, распространить лучший опыт. Во Владивостоке праздник отмечается уже который год и стал доброй традицией.

Праздник пришлось спасать

Но на этот раз была реальная угроза, что городское торжество, запланированное на субботу, 7 сентября, на площадке перед Домом молодежи, не состоится. Лило с неба так, что впору было перемещаться на лодках.

Стихия разгулялась, но все-таки не смогла отнять праздник у тех, кто его заслужил. Присутствующие искренне поддерживали победителей садоводческого конкурса, которых чествовали в этот день, приглашая на сцену получить грамоты и сертификаты на покупку садовой техники. Очень тепло принимали приглашенных организаторами мероприятия артистов. А когда наконец выглянуло солнце и появилась возможность потанцевать, то уговаривать никого не пришлось – под веселую музыку ноги сами пускались в пляс.

Знаете, что спасло праздник? Коллективистский дух! Надо было видеть, с каким энтузиазмом дачники защищали честь своих СНТ – садоводческих некоммерческих товариществ. Некоторые просто-напросто всю ночь не ложились спать, чтобы подготовить насыщенную программу и красивую экспозицию.

Героями дня стали патриоты «Дальневосточного садовода», у которых, помимо всего прочего, был достойный повод себя показать – 40-летие товарищества. Юбиляры под руководством заводного председателя СНТ Елены Лушиной стойко держались на островке в центре потопа и даже угощали всех чаем с пирогами, поддерживая боевой дух тех, кто не сдался во власть стихии.

У «Дальневосточного садовода» есть теперь свой талисман – потешная Степанида, дачная дама с характером.

– А нас объединил вокруг себя дельфин – чем не красавец? Нам даже придумывать ничего не пришлось, – пригласил оценить свою выставку председатель товарищества «Дельфин» Валерий Турковский.

Дельфин действительно получился чудесным. На него ушло несколько десятков цветков белой хризантемы, выращенной одной из дачниц товарищества.

«Варяг» тоже обыграл свое название, «записавшись» в члены экипажа не-безызвестного корабля. «Моряки» привезли с собой корзину цветущей гортензии и по-джентльменски одаривали участников торжества ее нарядными ветками.

Свой вклад в программу праздника внесли также садоводческие товарищества «Дружба-1», «Светофор», «Дубки», «Прометей», «Ритм» и другие. А Союз садоводов Владивостока накануне мероприятия провел мастер-классы по изготовлению фруктовых букетов и малых архитектурных форм из цемента, что тоже было сделано с умыслом.

– Большущее спасибо хочу сказать Елене Константиновой («Дубки») и Ирине Герасименко («Прометей»), которые пригласили к себе наших дачников, приобщили их к интересному творчеству, а заодно вместе со своими новоявленными учениками приготовили экспонаты для праздничной выставки, – приоткрыла один из секретов подготовки к торжеству председатель Союза садоводов Владивостока Ольга Ярикова. – Главная цель нашего конкурса как раз в обмене опытом, возможности научиться чему-то новому. Как видите, речь не идет только об агротехнике помидоров или арбузов (хотя это тоже важно). А практичные уроки по строительству, ландшафтному дизайну, обустройству дачного пространства? Такую учебу мы только начинаем, но, думаю, она будет востребована.

Петушиная правда

Отнюдь не только в качестве украшения появился на празднике громкоголосый петух по кличке Рыжий. Председатель садоводческого товарищества «Светофор» Евгения Пасынкова привезла его с собой в качестве выразителя интересов той части дачников, которых, по большому счету, и дачниками-то уже не назовешь.

– Говорю о тех, кто постоянно живет в дачных поселках и зачастую даже не имеет жилья в городе, – поделилась Евгения. – Наша семья как раз из их числа. Почему бы не завести кур, если ты постоянно находишься на даче? Мы попробовали и решили, что идея хорошая. Правда, Рыжий?

Понятно, что проблем по налаживанию новой, оседлой жизни в границах садоводческих товариществ возникает много. Практика эта хоть и новая, но уже активно расширяется. Появилась даже идея в рамках городского Союза садоводов создать клуб для тех, кто переехал на дачу или только собирается это сделать. Он мог бы стать хорошим подспорьем по решению правовых, организационных, строительных и других вопросов.

– Рыжий, председателем клуба будешь? – поинтересовались мы у петуха, который уже сейчас с удовольствием выходит в люди.

– Кукареку! – согласился с заинтересовавшим его предложением подопечный Евгении Пасынковой.

Что же касается своих, птичьих, забот, то Рыжий не считает их слишком трудоемкими и затратными. В ходе объезда членами комиссии претендентов на победу в конкурсе довелось увидеть немало вполне оправдывающих себя примеров обустройства птичников на дачах. Многие хозяева органично вписывают их в стиль своих участков, выбирают проекты, которые не только не портят современный вид фазенды, но и, наоборот, становятся ее изюминкой. Семейное же меню пополняется свежей качественной продукцией собственного производства.

А про утренние петушиные кукареку забыли? Романтика!

Раз ступенька, два ступенька…

Владимир Козубин (садоводческое товарищество «Аметист») хоть и не стал победителем конкурса, но его опыт заслуживает внимания тех, кто только обустраивает свои новые участки. В нынешнее дождливое лето с его хлябями и грязью, мощными потоками воды, смывающими плодородный слой земли, превращающими грядки в болото, где ни один овощ не хочет расти, стало очевидным: начинать надо с предотвращения таких последствий.

– Наш участок имеет довольно большой уклон, и первые годы даже в небольшой дождь потоки воды неслись сверху вниз, причиняя урон и саду, и огороду, и дому, – поделился собеседник. – Пока наконец я не заказал машину камня (этого оказалось, конечно же, мало) и не стал в верхней части участка делать вот такой каменный замок. Правда, сначала переоценил свои силы. Ведь надо было освободить дорогу для проезда, убрать камни. Пришлось всю ночь, как Сизиф, катать их вниз. Сейчас с юмором вспоминаю об этом, а тогда чуть было не остался без рук и без ног.

На участке Козубиных теперь действительно практически образцовый порядок. Надежная подпорная стена, каменные ступеньки, мощение – все это делает участок неуязвимым даже перед лицом такой стихии, как нынешняя. Можно использовать другие технологии – выбор большой, вариантов масса. Посоветуйтесь с участниками и победителями конкурса. Многие из них готовы помочь, дать полезные подсказки из своего опыта, поскольку все вопросы по обустройству дачных участков решают собственными силами.

Это относится, например, к Николаю Николаевичу Стецу (садоводческое товарищество «Строитель ТОФ»), участок которого не случайно принес владельцу первое место в одной из основных номинаций. Хозяева собственными руками создали здесь уют и комфорт и считают, что при большом желании эту науку можно освоить.

Есть кому подсказать, как сделать террасирование участка, проложить коммуникации, какую технологию строительства дорожек выбрать. А какой богатый опыт у наших овощеводов, садоводов, цветоводов! Садоводческий конкурс среди владивостокских дачников – это целая школа не только для новичков, но и для тех, кто не намерен останавливаться на достигнутом, а хочет идти дальше.

Предлагаем читателям поближе познакомиться с победителями конкурса и с их участками. Свои вопросы для них просим высылать в редакцию.

Е-mail: Brajina@yandex.ru

Представляем победителей городского садоводческого конкурса и их дачные участки. Места в конкурсе распределились следующим образом

В номинации «Лучший садовый участок» признаны:

1. Стец Николай Николаевич, СНТ «Строитель ТОФ»;

2. Черванев Владимир Васильевич, СНТ «ДЭПСС»;

3. Демченко Оксана Михайловна, СНТ «Искра».

В номинации «Лучший овощевод» победителями стали:

1. Седова Лариса Владимировна, СНТ «Искра-1»;

2. Стерлядева Ольга Николаевна, СНТ «Голубая нива»;

3. Красильникова Галина Алексеевна, СНТ «Варяг».

В номинации «Лучший плодовод» призовые места завоевали:

1. Герасименко Борис Алексеевич, СНТ «Прометей»;

2. Платонова Наталия Александровна, СНТ «Серебряный ключ»;

3. Безматерных Светлана Витальевна, СНТ «Аметист».

В номинации «Лучший цветовод» победили:

1. Винник Людмила Ивановна, СНТ «Прометей»;

2. Белайчук Наталия Николаевна, СНТ «Мотор»;

3. Ковтун Таисия Дмитриевна, СНТ «Дубки».

Лучшими садоводческими товариществами признаны:

1. «Дельфин», председатель Турковский Валерий Михайлович;

2. «Альбатрос-1», председатель Дудник Елена Анатольевна;

3. «Ритм», председатель Рымарь Николай Анатольевич.

Поздравляем победителей и желаем им покорения новых высот во всех делах!

Автор: Надежда БРАЖИНА