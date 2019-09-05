В переводе с языка Малоя… Выставка живописи и инсталляций новозеландского художника Ричарда Малоя «Найдено в переводе» начала работу в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».

– Ричард Малой принадлежит к поколению художников, которые после выпуска в конце 1990-х были вынуждены искать новый художественный язык, находить себя в борьбе минимализма, перформанса и концептуализма, – рассказывает Александр Городний, директор «Артэтажа». – Подобно этим художественным движениям практика Малоя соотносится с категориями пространства и времени. В своей работе он исследует условия создания искусства, будь то мастерская художника, музейное пространство, коллекционеры, художественное образование или сама механика становления и существования в качестве художника.

«Найдено в переводе» – первая выставка Малоя в России. На ней представлены пять направлений его художественной практики, некоторые старые, некоторые новые, некоторые в процессе создания. Здесь «искусство» заключается не в различных объектах и сопутствующих деталях, а в контекстуальном значении и в том, как взаимодействие каждого зрителя с работами присутствует в памяти. Название «Найдено в переводе» заимствовано из эссе, посвященного работе Малоя, опубликованного галереей Youkobo Art Space Tokyo в 2017. Автор эссе Зара Стэнхоуп написала: «Будучи зацикленными между оригиналом и копией, предметы, сделанные в студии, выглядят инородно, что говорит о неловкости перевода, ускользающем характере визуального языка и разобщенности культурной интерпретации. Подобным образом устроен и лингвистический процесс перевода».

Автор: Отдел новостей «В»