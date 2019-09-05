Понаехали. Нам радоваться или насторожиться? Недавно семьей совершили культпоход – на балет. И в храме Тепсихоры стали свидетелями некрасивой сцены. Да что там – безобразной.

В зале было много иностранных гостей. Они пришли задолго до начала спектакля и много фотографировали – и в фойе, и в зрительском зале. Через проход места заняла большая группа иностранцев. Севшие на крайние кресла девушки, сложив зонтики под сиденье, чтоб не мешали, тут же принялись снимать с разных ракурсов себя на фоне зала. Потом ушли фотать музыкантов в оркестровой яме, затем вообще куда-то убежали, видимо, в поисках лучших видов...

В это время к их местам подошла дама весьма почтенного возраста с красивой театральной сумочкой и программкой в руках. Достав билет, долго сравнивала места, видимо, одно из них и значилось в ее билете. Но ее смущали зонтики под креслами. Она пыталась узнать о занявших ее место у соседей – граждан соседнего государства. Но те, как и убежавшие девушки, ничего не могли понять, только плечами пожимали. Дама рассердилась на непонятливость иностранок. Громко крикнув «понаехали тут, никаких правил для них нет», почтенная театралка стала с силой выпинывать зонтики из-под кресел. Зарубежные гости с недоумением, почти с испугом, но молча наблюдали за происходящим. Дама успокоилась, только когда зонтики удалось выпнуть в проход. Чинно присела в кресло и развернула программку…

Подошедших вскоре девушек билетеры усадили на соседние кресла, те, как выяснилось, действительно перепутали места.

Вся эта безобразная сцена с криками и злобными пинками длилась буквально несколько минут. Капельдинеры, занятые рассаживанием зрителей, даже не заметили в суматохе и хлопотах минутного скандала. А нам было неудобно перед иностранцами за возникшую на пустом месте агрессию местной жительницы.

Но на пустом ли месте? В Приморье, точнее даже во Владивостоке, тема иностранного туризма далеко не так однозначна. Разговоров о том, что эта отрасль способна вытянуть экономику, много. Нам с гордостью приводят статистику о росте въездного туризма и внушают, что необходимо его и дальше наращивать. А так же рекламировать, в том числе и на многочисленных выставках за рубежом, наши ландшафты, архитектурные, культурные и исторические достопримечательности, чтобы еще больше привлечь иностранцев в наш город.

Но подробные расчеты, сколько государственных средств вкладывается в эту сферу и сколько вернулось в виде прибыли от деятельности гостеприимного бизнеса в бюджет, не спешат обнародовать. В итоге рядовой горожанин видит только негатив от увеличения въездного потока: кураторы отрасли сообщают о немалых тратах из бюджета на пиар приморских красот для привлечения гостей. Но жители столицы ДФО практически ежедневно сталкиваются не с плюсами развития отрасли, а, скорее, с ее минусами: малочисленные парковочные места в центре города забиты туристическими автобусами. Да если бы только это. Двухэтажные туристические автобусы, стоящие в неположенных местах, затрудняют движение транспорта на и без того не особо широких дорогах краевого центра и мешают обзору. Горожан раздражают толпы иностранцев на набережных, центральных улицах, в супермаркетах и универмагах. Дело не только в суете и толкотне, но и в экономике – где уж при таком раскладе надеяться на стабилизацию цен, должную случиться при спаде покупательной способности. У нас спала, а у граждан Поднебесной, коих большинство среди гостей, нет.

Необходимость создавать специальную инфраструктуру для туристов, чтобы им комфортно гостилось в приморской столице, давно обсуждается, но переход от слов к делу неочевиден. Правда, в ряде мест запретили парковаться легковушкам горожан – эти места только для туристических автобусов. Разве так надо решать проблему? Разве на запрещающие знаки должно тратить доходы от гостеприимного сервиса? А как же создание комфортной городской среды для местных жителей и тех же туристов? Или превратим Владивосток в музей – хорош для экскурсий, но не для жизни в нем?

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО