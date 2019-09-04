Нет дорожки – нет цивилизации Дождь проверяет нас на прочность

Хляби нынешнего лета заставили многих по-иному расставить акценты по благоустройству своих дачных участков. Стало понятно: нет дорожек на даче – о комфорте нечего даже мечтать. Именно с них надо начинать.

Рассмотрите фотографии, сделанные во время летнего садоводческого конкурса. Немало подсказок могут тут найти для себя те, кто только планирует благоустраивать свою фазенду. Итак, давайте вспомним свод золотых правил.

Первое правило: на дорожках нельзя экономить! Имеется в виду и место на участке, которое они отнимают у цветников и грядок, и затраты на строительство.

Второе правило: планирование схемы дорожек не откладывают на потом. Этим следует заняться сразу же после зонирования участка и определения места под дом, хозблок, баню, беседку и другие постройки.

Третье правило: одновременно определяется как практическое, так и декоративное предназначение дорожек. Они обеспечивают безопасность движения, доступ в любую часть участка, связывают входы (калитки, ворота, двери) с постройками и функциональными зонами, соединяя их в единое целое. С точки зрения практичности делаем выбор в пользу того или иного материала (к примеру, сыпучие материалы не подойдут для отделки дорожек, по которым надо возить грузы, перемещать тачку или газонокосилку). Если между постройками и важными пунктами участка выбирают самый короткий маршрут, то прогулочная дорожка, наоборот, пусть будет длиннее и шире, и обязательно с комфортным покрытием.

С точки зрения эстетической дорожки должны вписываться в общий стиль дачи.

Четвертое правило: не приводите все дорожки к единому знаменателю. Основная дорожка на участке (от калитки к дому и к наиболее посещаемым местам) должна быть не менее метра в ширину.

Классическая ширина тропинок второстепенного значения (к подсобным помещениям, бане, хозяйственным постройкам, зонам отдыха) – 60-90 см. Вглубь сада можно сделать дорожки шириной 35-50 см.

На главных маршрутах лучше уложить сплошное твердое покрытие из бетона, плитки или камня. Для маршрутов второстепенного значения используют кирпичную крошку, гравий или гальку. Центральные дорожки и подъезды мостят материалом одного типа, чтобы придать всему пространству стилевое единство. Если площадь участка большая, можно скомбинировать несколько видов покрытий (но не более 2-3).

Перед укладкой покрытия необходимо сделать основание дорожки. Для этого выкапывают траншею, предварительно рассчитав ее глубину по формуле: высота слоя основания плюс высота поверхностного покрытия. Обычно для создания основания используют 30-сантиметровый слой мелкозернистого песка и гравия или щебня. При этом составляющая песка не должна быть более 50%. Основание выкладывается в 4-5 приблизительно равных слоя, каждый тщательно проливается водой для осадки и утрамбовывается.

Древесина – это не самый долговечный материал, но выглядят деревянные дорожки очень эстетично и оригинально. Чтобы покрытие служило как можно дольше, его перед укладкой обрабатывают специальными пропитками, защищающими от влаги и грибков: «Древотекс-Антиплесень», «Dali», «Woodmaster Prof Биосепт», «Экодом Биопроф». Устанавливают такие тропинки только на возвышенных местах, где нет заболачивания почвы и застоя воды.

Кстати

Наиболее популярными материалами для отделки дорожек являются тротуарная плитка, натуральный камень, гранитная крошка, брусчатка, галька, клинкерный кирпич, штампованный бетон, бетонные плиты, бруски и спилы деревьев, террасная доска.

Автор: Надежда БРАЖИНА