Как живые, как настоящие… Истина в деталях. Красота в мелочах. Мастерство – в ДНК. Все вместе – японское чудо

Это надо видеть собственными глазами. Тончайшая роспись на фарфоровых вазах или изысканная вышитая ширма, где проработана каждая деталь, каждый мазок или стежок. Удивительные фигурки дзидзай Окимоно, их еще называют «живым железом». Авторские, ручной работы ткани, созданные великим мастером Такэси Китамурой, которого в Японии при жизни называют национальным сокровищем…

Думаете, на выставке «Филигранное мастерство Японии», что работает в музейно-выставочном ВГУЭС, вас ждет экспозиция классических работ эпохи Мэйдзи и середины прошлого века? А вот и нет! Эти уникальные работы соседствуют здесь с удивительными творениями современных художников, которые спустя практически век увлечены проработкой нюансов, деталей и мелочей так же, как их предшественники.

Филигранная непрерывность

В большой старинной миске лениво, почти не шевеля плавниками, красуются золотые рыбки. Кажется, что они живые, хотя перед нами – удивительная картина-инсталляция художника Руисуки Фукахори. И нарисована она – нет, создана! – по удивительной технологии: мастер рисует эпоксидным клеем и акриловыми красками. Послойно. Нарисует один слой, дает ему высохнуть и рисует второй. И так постепенно создается уникальная объемная картина, в данном случае – внутри старинной, еще прошлого века, миски.

Если вы сумеете оторвать взгляд от этой работы, не пропустите восхитительный рисунок Наоки Нишиваки «Полно котов». Верьте или не верьте, но он создан от центра работы одной непрерывной линией! Да-да, все эти сотни котиков мастер создавал, не отрывая руки, ведя шариковую ручку по листу бумаги…

А вот диорама Сатоши Араки – задний двор какого-то промышленного (а может, и жилого) здания. Мешки с мусором, лестница, уныло и серо… Трудно поверить, что такой детализации, такой кропотливой выверенности деталей можно достичь в таком откровенно небольшом формате. Поверить сложно, а прекратить рассматривать еще сложнее. В каждую мелочь хочется вглядеться! Вот уж поистине филигранная работа…

– На выставке «Филигранное мастерство Японии», которую во Владивосток привезли по линии Японского фонда, представлены работы как всемирно известных художников, так и еще не слишком раскрученных, а также тех, чье имя в принципе неизвестно. Потому что в экспозицию входят не произведения искусства, а самый настоящий масс-маркет, который, с одной стороны, действительно выполнен филигранно, а с другой – имеет самое что ни на есть утилитарное предназначение, – объясняет искусствовед Надежда Сухарева. – Что это такое? Это муляжи еды, которые были изобретены в Японии, и еще 10 лет назад их можно было найти фактически перед каждым кафе или рестораном в этой стране. Сегодня такие муляжи используются все реже, и, может быть, лет через 50 мы будем говорить о них как о предметах искусства…

Гены не исчезают

Выставку «Филигранное мастерство Японии» собирал в Стране восходящего солнца знаменитый куратор Юдзи Ямасита. Вот что он написал в сопроводительном тексте:

«Ремесленники, создававшие предметы декоративно-прикладного искусства в эпоху Мэйдзи, просто посвящали свои жизни производству вещей, вкладывая в него удивительные техники и тонкий вкус, совершенно не думая о том, чтобы оставить свое имя в истории.

Именно потому, что все это было «продукцией», век декоративно-прикладного искусства эпохи Мэйдзи оказался коротким. Унаследовала ли Япония, испепеленная в ходе Второй мировой войны, гены «филигранного мастерства», мерцавшие, как свеча на ветру? Я думаю, что эта ДНК была унаследована не «традиционными ремеслами», которые к тому времени утеряли весь авторитет, а перешла в производство часов и фотоаппаратов, ставших украшением послевоенного экспорта. Я считаю, что эта ДНК живет в предприятиях, которые не расширяют без необходимости масштабы производства, а продолжают выпускать «продукцию», храня преданность своему делу. Мне хотелось бы, чтобы эта выставка показала зарубежным зрителям, как японцы в основе своей посвящают себя безымянному производству вещей – монодзукури. Я буду счастлив, если предложенный мной термин «филигранное мастерство» эффективно послужит этой цели».

Именно поэтому в экспозицию Юдзи Ямасита включил и такие интересные экспонаты, которые, по сути, являются переходными от пусть и филигранного, но масс-маркета к предметам искусства, – коллекционные фигурки фирмы «Кайедо». Она была основана в 1964 году как маленький магазин пластиковых моделей и выпускала игрушки, которые становились содержимым шоколадных яиц, всем известных сладостей с игрушкой внутри. Игрушки «Кайедо» были настолько филигранно выполнены, что яйца с ними стали собирать взрослые – для коллекций. Тогда руководство фирмы приняло решение выпускать серии коллекционных мини-игрушек – именно для вполне солидных собирателей. Так «Кайедо» превратилась в крупную компанию, специализирующуюся на производстве всех видов миниатюрных фигурок. И они действительно уже почти предметы искусства.

Наклониться и понюхать

Примерно о том же – как промышленное изделие может стать искусством – рассказывают посетителям выставки и удивительные фигурки дзидзай окимоно – краб и рак-отшельник.

– В период Эдо (его еще называют периодом замирения) оружейники, мастера, создающие боевое оружие, столкнулись с проблемой падения спроса, – рассказывает Надежда Сухарева. – И тогда они стали создавать вот это «живое железо» – фигурки животных, морских обитателей. В них все, что должно двигаться, вплоть до глаз у краба, движется. Каждая деталь – филигранное чудо. Такие фигурки дарили потенциальным заказчикам, чтобы те оценили и качество стали, и тонкость работы, которая доступна мастерам. Уникальный маркетинговый ход, сказали бы сегодня. А мы добавим, что в итоге оружие тех времен тоже высоко ценится, но вот дзидзай окимоно – это коллекционные предметы искусства.

«Филигранное мастерство Японии» – выставка, которую быстро не обойдешь. Можно застрять у вазы с росписью, до деталей воспроизводящую, как знатные дамы любуются цветами в саду. А можно взять лупу и долго рассматривать картины Акира Ямагути, которого можно назвать самым популярным сейчас в Японии. Он соединил европейскую технику акварели с чисто японскими сюжетами, и каждая его картина – как множество мизансцен в одном своеобразном театре. Словом, можно удивляться бесконечно…

– Но я бы советовала нашим гостям посетить выставку еще и в середине сентября, – говорит Надежда Сухарева, – когда нашу экспозицию пополнит фантастическая работа мастера-резчика Йошихиро Суда «Магнолия». Выполненная из дерева, она настолько похожа на цветок магнолии, что хочется наклониться и понюхать. Работа была на реставрации и в России (а выставка проехала несколько городов) еще не выставлялась.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ