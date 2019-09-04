Ичи-го ичи-е, как говорят японцы Чем удивляет Страна восходящего солнца помимо высоких технологий и не менее высоких цен

Многие наши соотечественники, имея российское гражданство, живут и работают за границей. Юлия Дишура как раз из таких. Ее родина – Владивосток, но уже больше десяти лет она живет и трудится в Японии – стране, где высокие технологии уживаются с древними традициями и где гайдзинам (так японцы называют иностранцев) приходится сталкиваться с культурными, деловыми и бытовыми особенностями островного государства.

Об этом и многом другом Юлия Дишура рассказала в гостях у Александры Смолиной в шоу «Экватор», выходящем на радио VBC.

Наше почтение, иностранец-сан

– Наш разговор пришелся на конец лета, которое не радовало нынче хорошей погодой. Многие тайфуны и циклоны приходят к нам из Японии. Если здесь так штормит, то что же происходит на Японских островах?

– Сильнее всего в последние годы достается региону Кюсю – это большой остров на юге Японии. Его топит больше всех. Токио тоже достается, но в силу его географического расположения стихийные бедствия проходят там намного легче. К тому же в Токио замечательные ливневки. Прошел сильный ливень – и через полчаса на улицах уже сухо. Как будто и не было ничего.

– Ты помнишь свой первый визит в Японию?

– Это была студенческая стажировка, которая случилась сразу после первого курса университета. Шел 1994 год. Я попала в маленький городок Фукуя. Он находится на западном побережье страны. Тогда Фукуя показался мне чем-то несравненным, произвел неизгладимое впечатление. Во многом на контрасте с Владивостоком начала 90-х. Это был другой мир.

– Как к тебе японцы обращаются. Юлия-сан?

– Да, «сан» – это обязательная уважительная приставка к имени или фамилии, как у нас «господин» или «госпожа». Обычно в Японии добавляют «сан» к фамилии. По крайней мере, так называют друг друга сами японцы. Что касается иностранцев, то им более привычно называть друг друга по имени. Японцы это понимают, поэтому приставляют «сан» к именам. Меня, например, называют Юрия-сан. «Юрия» – потому что у них в языке нет звука «л». Вместо него произносят «р».

– Япония по-прежнему закрытая страна, в которую сложно попасть без приглашения?

– С начала 2017 года наши страны договорились об упрощении визового режима, и теперь, чтобы посетить Японию, вам не требуется получать приглашение с японской стороны. За счет этого упрощения в Японии вырос туристический поток из России. Каждый год число туристов увеличивается.

Такси как крайняя мера

– Говорят, Япония очень дорогая страна...

– Это правда. Особенно Токио. Если сравнить цены 2011 года – до истории с цунами и Фукусимой – и нынешние, то они подросли где-то на 50 процентов. К сожалению, в Японии сейчас непростая экономическая ситуация, кризис. Цены растут, увы, ежегодно. Повышается НДС. В Японии он был 5 процентов, теперь 8. А скоро вырастет до 15 процентов (для сравнения: в России НДС 20 процентов. – Прим. авт.). Туристы находятся в более выигрышном положении, потому что освобождены от части налогов.

Дороже всего в Японии обходится транспорт. Как общественный, так и личный. Наличие собственного авто имеет смысл (и, пожалуй, даже необходимо) в условиях маленького города. В больших городах, таких как Токио, иметь личный автомобиль крайне невыгодно. Он считается роскошью, дорогой игрушкой.

В будние дни даже владеющие машинами люди перемещаются на общественном транспорте. При этом вы платите за парковку возле дома, и платите немало. Вы платите дорогие страховки, платите за бензин, который в Японии стоит очень дорого.

Что касается такси – оно в Японии одно из самых дорогих в мире. Такси мы с мужем вызываем в самом крайнем случае, когда уже другого выхода нет.

Также в Японии большие затраты на аренду и содержание квартиры. Газ, вода, электричество – все это стоит больших денег.

Русские жены уже не в моде

– У меня есть подруга, которая выучила японский на слух. Когда японцы поняли, что она их понимает, стали, скажем так, очень осторожны в выражениях.

– Они относятся к любому иностранцу как к чужаку, без разницы, говорит он на японском или нет. Мы всегда будем в Японии чужими. Там очень закрытое общество. Дело даже не в цвете кожи или разрезе глаз. Китаец или кореец тоже будет чужим для японцев, тоже будет гайдзином. Для японца свои – это только японцы.

– Но ведь было время, когда японцы подбирали себе специально русских жен. Сейчас это уже немодно?

– На заре 2000-х там действительно было модно иметь жену-иностранку. Пошел бум смешанных браков. Я об этом знаю не понаслышке, потому что первым моим местом работы в Токио было международное брачное агентство. Имела возможность наблюдать процесс очень близко.

Японские девушки приходили к нам в поисках мужей – американцев, европейцев. Японские мужчины приходили, чтобы найти русскую жену. Джентльмены предпочитали блондинок. И это понятно. Если идешь за иностранной женой, хочешь, чтобы она отличалась нездешней красотой. Иначе какой смысл? Русская жена – это элемент престижа. Если рядом с тобой красивая голубоглазая блондинка, да еще и с шикарным бюстом – жизнь удалась.

К сожалению, за полгода работы при мне не сложилось ни одного брака. Ожидания брачующихся сильно различались. То, чего они хотели друг от друга, не совпадало даже по касательной.

На работе положено гореть

– Ты собираешься оставаться гражданином России или все-таки будешь подавать на японское гражданство?

– Я буду подавать на ПМЖ – постоянное место жительства. У меня есть друзья, которые претендовали на японское гражданство и получили его. Для этого им пришлось отказаться от российского. Это их выбор. Они посчитали, что им так будет удобнее. Как правило, этих людей с Россией уже ничего не связывает. Здесь у них не осталось ни близких, ни друзей – никого. Нет необходимости сюда приезжать. Японский паспорт удобен тем, что дает право поехать практически в любую страну без визы.

Но это не мой выбор. Я не представляю себе ситуацию, когда мне, чтобы вернуться на родину, во Владивосток, нужно сначала получить визу. А ПМЖ дает все привилегии гражданина, кроме одной – нельзя голосовать. Меня отсутствие этой возможности не расстраивает.

– Японцы такие трудоголики, как о них везде пишут? Печальная статистика «сгоревших» на работе актуальна?

– Да, все это правда. Если вы работаете на японскую компанию, на вас распространяются те же правила, что и на остальных сотрудников. И ненормированный рабочий день, и отсутствие отпусков, и работа в выходные дни. Конечно, если вы экспат (иностранный специалист, которого пригласили специально на определенную должность), то это другая история. Но если вы нанимались самостоятельно, будьте добры соблюдать принятые в фирме правила.

– Трудовые мигранты в Японии наконец-то появились?

– Официально трудовые мигранты разрешены только с этого года. В январе парламент Японии принял решение по вопросу, который обсуждал последние несколько лет: быть ли гастарбайтерам в стране или нет. Решили – быть. До прошлого года Япония ввозила иностранную рабочую силу только в виде специалистов. Но сейчас там кризис. К сожалению, Япония не в том положении, чтобы привередничать. На низкооплачиваемых работах сейчас стараются задействовать людей из Юго-Восточной Азии. Но, если вы готовы наняться на завод, встать у станка, работать в поле, на кассах в магазинах, можете уже сейчас подать в японское консульство заявку на участие в программе по привлечению трудовых мигрантов.

Между сакурой и кленом

– Цветение сакуры в Японии – пик туристического сезона?

– Конечно. И оно совпадает по времени с нашими майскими праздниками. Поэтому, если у вас есть какое-то другое время в году для посещения Японии, я бы советовала в мае туда не ездить.

В мае маленькая Япония превращается в какой-то ад. Везде километровые очереди: на поезд, на автобус, в музеи, галереи, театры, магазины. Где бы вы ни были, обязательно будете перемещаться в очень тесном людском потоке. Особенно тяжело по утрам. Если вечером японцы задерживаются на работе кто насколько захочет и вечерний час пик растягивается, то утром все спешат на работу к девяти. Утренний час пик – не для слабонервных.

В Японию я бы посоветовала приезжать осенью, в конце ноября, во время сезона красных кленов.

– Япония считается самой технологически продвинутой страной. Это правда?

– Туристы, которые едут в Японию, чтобы увидеть фантастические технологии будущего, остаются, как правило, разочарованными. Япония – не самая высокотехнологичная страна. Когда-то, в 80-х, она действительно сделала сумасшедший рывок, оставив позади всех конкурентов. Потом японцы остановили этот бег и стали почивать на лаврах. Остальной мир спохватился, отряхнулся, собрался и побежал догонять. И многим удалось не только догнать, но и перегнать Японию.

Приехав в Японию, вы не увидите там роботов, ходящих по улицам, летающих тарелок и прочее. В чем японцы самые продвинутые – это в сантехнике. Японский умный унитаз – это то, что потрясает всех: людей с разными доходами и познаниями о мире. Все, кто заходит в японский туалет, выходят несколько шокированными.

– Как обстоят там дела с безопасностью?

– Полицейских на улицах Японии вы, наверное, даже не заметите. На каждой станции метро есть будка с надписью «Coban» – это полицейские участки, где сидят несколько полицейских. По большей части они занимаются тем, что объясняют дорогу заблудившимся туристам. Даже за руку могут вас взять и отвести. При этом в Японии высочайший уровень безопасности – почти стопроцентная раскрываемость преступлений. Везде стоят камеры наблюдения. Люди понимают неотвратимость наказания и не совершают преступлений.

Ловите кайф от жизни

– Есть у тебя любимое место в Японии?

– Любимых мест много. Дам банальный, но абсолютно искренний совет: посетите Киото. Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он умудряется заново меня удивить и восхитить. Понимаю, что это равносильно тому, как в России посоветовать туристу посетить Санкт-Петербург. Но от того, что совет нехитрый, он не перестает быть полезным и справедливым.

– А любимая японская мудрость?

– У них есть выражение, состоящее из четырех иероглифов. Звучит как «ичи-го ичи-е». Буквальный перевод – «один момент, одна встреча». И в этой короткой фразе лежит целая философская концепция. Смысл в том, что каждое мгновение этой жизни неповторимо и его надо за эту неповторимость ценить. Не забывайте ловить кайф от жизни. От таких трудоголиков, как японцы, совет очень мудрый и актуальный.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ