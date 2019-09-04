Леди Совершенство тоже постареют Обязательно ли климакс нападет психической атакой или можно пережить его в гармонии с миром и собой

Ну что, дорогие дамы, поговорим о своем, о девичьем? Например, о климаксе. Ничего постыдного или запретного тут нет: рано или поздно любая из нас вынуждена будет с ним столкнуться. Что там дальше, за этим столкновением? Как после него жить?

Это факт: шагнув в климактерический возрастной период, женщина теряется, особенно под гнетом общественного мнения. Немецкие врачи так и вовсе утверждают: климакс – это психологическая смерть женщины. Впрочем, подобные теории были в ходу в конце прошлого века, а что сегодня?

Забейте в поисковик «климакс», и вам тут же выпадет с десяток вариантов – от «с климаксом приходит старость» до «климакс – не старость, а радость». Каждому, как говорится, свое, но вот что действительно интересно: почему одни свое новое состояние принимают спокойно, а другие творят вокруг себя локальную катастрофу? И вообще, психические изменения у женщин во время климакса – это миф или реальность?

Ответы на эти вопросы нам помогали искать психиатр Александр Коломеец и психотерапевт Алла Чайкина.

Молодость и красота ушли. Остались ли ум и доброта?

Из заметных самой женщине симптомов наступления климакса помимо очевидного – прекращения менструального цикла многим приходится испытывать физическое недомогание: так называемые приливы, когда жар сменяется ознобом, головные боли и головокружение, перепады давления (от резкого повышения до снижения). К этому присоединяется и эмоциональная лабильность (говоря простым языком, неустойчивое настроение), когда самая пустяковая причина может стать провокатором глобальной истерики. Одна моя знакомая, например, могла разразиться слезами, когда муж, придя с работы, отказывался ужинать («уже где-то наелся, подлец!»). Схожую реакцию мог вызвать и обратный запрос («ты что, домой только пожрать ходишь?»). В этот период у многих женщин появляется постоянная раздражительность, внезапная плаксивость, склонность к тревожному состоянию, депрессиям.

Климактерические проявления могут давать себя знать ночью, в итоге женщины не высыпаются и в таком состоянии вынуждены идти на работу, из-за чего падает их работоспособность, теряются внимательность, концентрация, они быстрее устают.

По данным врачей, «яркий» климакс переживает порядка 30–60 % женщин.

– Преимущественно это дамы, которым в свое время диагностировали вегето-сосудистую дистонию, – поясняет Алла Чайкина.

В принципе, понять причину плохого настроения женщин, вступающих в период климакса, несложно. Взять одну из особенностей нашего времени: женщины стремятся (и многим это прекрасно удается) выглядеть моложе своего биологического возраста, и переход на пресловутую ступень для них сродни объявлению в транспорте: «Все, уважаемые дамы, молодость, красота, любовь и чувственность остались позади! Впереди лишь увядание, пенсия, старость и болезни…» Такое, знаете ли, кого угодно из колеи вышибет.

А резко ухудшившееся самочувствие – те самые приливы, выраженная потливость, ночная бессонница и дневная сонливость – и вовсе становится стрессом, который усугубляется осознанием необратимости происходящего. Появляется повышенная чувствительность, обидчивость, ранимость.

– Те, для кого особенно важны внешность и молодость, кто воспринимает свою красоту как самую главную ценность, переживают этот период значительно тяжелее своих сверстниц, ориентированных на семью, работу, увлеченных интересным делом, – рассказывает Алла Евгеньевна. – Гораздо проще расстаться с физической молодостью, зная, что тебя ценят не только за внешнюю привлекательность, но и за ум, профессионализм, доброту, эмоциональность в отношениях.

Еще одна особенность времени: сейчас очень много людей, ориентированных на то, чтобы окружающие ими восхищались.

– Их отличают увлеченность селфи (фотографированием самих себя), зацикленность на лайках (значки в соцсетях, демонстрирующие восхищение других людей). Вот для этой категории переход к возрасту угасания будет особенно страшен, – прогнозирует врач. – Поэтому, если вы знаете за собой такую слабость, срочно ищите и другие ориентиры в жизни.

Во всем виноват характер?

– Допустим, у женщин в период климакса портится характер. Но вот парадокс: когда они начинают принимать эстрогены, характер у них лучше не становится, – рассуждает Александр Коломеец. – Получается, дело не в гормонах? Тогда в чем? Подобные расстройства имеют множественные причины.

Начнем с того, что характер – это устойчивая сфера, очень тесно связанная со структурой мозга. Каким он нам дан при рождении, таким и остается большую часть жизни в отличие от смены установок личности, предпочтений. Изменить характер можно, грубо нарушив структуру мозга. Например, затравливанием алкоголем или наркотиками, в результате черепно-мозговой травмы. Часто это происходит в связи с тяжелыми соматическими и неврологическими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистой патологией. В ряде случаев изменения характера могут возникнуть в результате длительного или мощного стресса (катастрофа или тюремное заключение, например).

Климакс возникает в определенном возрасте (в норме это 45–55 лет), но изменения характера обязаны вовсе не самому возрасту или климаксу. Климакс – это не только изменение гормонального фона с обменно-эндокринной перестройкой организма (прекращение менструального цикла в данном случае физиологично). Очень часто к этому времени уже имеется какая-либо патология, например, сахарный диабет, гипо- или гипертиреоз, алиментарное ожирение… Осложнения этих заболеваний ведут к нарушениям питания различных частей организма, и в том числе головного мозга.

Наконец, к 50 годам часто обнаруживаются признаки атеросклероза и артериальной гипертензии – наиболее грозных и распространенных разрушителей мозга человека. Но это еще впереди, так как к началу климакса сердечно-сосудистая патология не настолько выражена, чтобы серьезно влиять на состояние кровотока и питание мозга. Поэтому, когда мы говорим о психических расстройствах в климактерическом периоде, дело не только и не столько в изменениях гормонального статуса женщины.

В этом периоде часты умеренные эмоциональные колебания и вегетативные сдвиги, которые сами по себе не являются патологическими и большей частью женщин воспринимаются как естественные и понятные временные трудности. Плохо, когда происходит патологическая фиксация на этих микросимптомах, которым по разным причинам женщины придают особое значение. Начинается бег по врачам и знахарям, прохождение бесконечных обследований в поиске причин своего «недуга», что часто только усиливает эмоциональные, вегетативные и гормональные сбои.

Повторюсь: реакции на климакс во многом связаны с особенностями характера, который дан человеку изначально. Мнительные и тревожные будут преувеличивать и психологическое значение климакса, и его проявления. Истерические черты проявятся в большей демонстративности поведения и обидчивости. Не менее важно знать, что многие подходят к периоду климакса с уже сформированным невротическим расстройством, которое может утяжеляться и осложняться в период менопаузы.

Запасайте ресурсы: впереди еще долгая жизнь

– Психические расстройства в климактерическом периоде наблюдаются у 25–30 % женщин, – утверждает Александр Андреевич. – Они разнообразны и всегда «приправлены» вегетативной гиперактивностью: повышеной потливостью, тахикардией, эпигастральным дискомфортом, головокружением, сухостью во рту и другими симптомами. – Собственно психический компонент часто носит характер ипохондрии – постоянной озабоченности возможностью заболевания несколькими или одним более тяжелым и прогрессирующим соматическим расстройством. У многих пациентов наблюдаются тревожно-фобические расстройства, при которых тревога различается по интенсивности от легкого дискомфорта до ужаса. Пациенты могут концентрироваться на отдельных симптомах, таких как сердцебиение или ощущение дурноты. Часто тревога сочетается со страхами смерти, потери самоконтроля или сумасшествия. При этом тревога не уменьшается от сознания того, что другие люди не считают данную ситуацию столь опасной или угрожающей. К сказанному следует добавить, что наряду с неврозоподобными расстройствами в климактерическом периоде довольно часто наблюдаются различные варианты депрессии.

Как известно, любое явление, как и психическое расстройство, имеет сложную причинно-следственную природу. Среди них хотелось бы выделить важную составляющую генеза (происхождения) многих невротических расстройств – экзистенциальный вакуум, то есть состояние внутренней пустоты, отсутствие смысла в жизни. В таких ситуациях ощущения, получаемые от тела, являются порой единственными, к которым приковано внимание. Недаром среди россиян распространен тост «За здоровье, а все остальное приложится». Но важно, что именно ты хочешь приложить при любом состоянии здоровья и в любом возрасте. Если этого нет, то без твоего участия будет приложена только могильная плита. Иначе говоря, важно, с каким запасом жизненных ресурсов женщина встречает этот период своей жизни…

Что же делать, чтобы сгладить проблему, если она вдруг возникла? Как можно больше узнать о ней.

– Конечно, изменение гормонального фона влияет и на наше самочувствие, но когда мы об этом знаем, мы понимаем, что происходит, – уверена Алла Чайкина. – Все эти проблемы решаются: гинекологи подбирают гормонозаместительную терапию, неврологи могут порекомендовать седативные препараты, психологи – помочь с поиском жизненных ориентиров.

Это не значит, что женщины, получившие помощь, вновь будут молоды и здоровы. Вполне возможно, что ко времени наступления климакса они уже будут иметь системные заболевания: гипертонию или сахарный диабет. Но они могут быть благополучными и активными еще долгие годы. Как известно, продолжительность жизни женщин увеличилась до 85 лет, то есть впереди еще минимум 35 лет активной жизни! За это время и новое образование можно получить, и новое дело освоить. А вот стресс и негативные эмоции в этот период могут только ухудшить переживание климакса.

Прописные истины, скажете? Может быть. Только вот многие, вступив в этот период, впадают в панику, забывая о таких правильных и рациональных решениях.

Справка «В»

Климакс – естественный этап в жизни женщины, который характеризуется обратными изменениями в репродуктивной системе – прекращением детородной и менструальной функций, что связано с гормональными изменениями. Слово «климакс» происходит от греческого klimax – «лестница», выражая символические ступени, ведущие от расцвета специфических женских функций к их постепенному угасанию.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА