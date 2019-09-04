Время высоких отношений ВЭФ-2019 максимально загружен актуальной международной и экономический тематикой и большими надеждами

Сегодня на Русском острове официально стартует V Восточный экономический форум. И за этим юбилеем все как-то просмотрели другую круглую дату. Ровно 20 лет назад Владимир Путин впервые посетил Владивосток. Был он в ту пору премьер-министром.

Осенью 1999 года председатель правительства России вышел в залив Петра Великого на борту флагманского крейсера «Варяг» вместе с его экипажем и командованием ТОФ. Это была внезапная проверка готовности сил и войск флота. Тихоокеанцы продемонстрировали будущему президенту и Верховному главнокомандующему свое мастерство, поразив зенитными ракетами и артиллерийскими снарядами все выставленные в воздухе и на поверхности моря цели. Путин похвалил моряков, отметив, что в трудное для страны время они честно и профессионально защищают Родину. А военморы в ответ подарили ему тельняшку, бескозырку и офицерский кортик. Владимир Владимирович обнажил клинок и поцеловал холодную сталь…

На маневры корабль шел по бухте Золотой Рог и проливу Босфор-Восточный, спустя 13 лет над ними поднялись красавцы мосты – Золотой и Русский. Далее путь «Варяга» пролегал мимо Русского острова, там, на берегу бухты Аякс, построили кампус Дальневосточного федерального университета. В нем теперь учатся тысячи студентов. И проводятся международные встречи.

Итак, ВЭФ приветствует гостей со всего мира уже в пятый раз.

Историческая память у нас общая

Российский президент уже в пути по направлению к Владивостоку.

2 сентября Владимир Путин заехал в Иркутскую область, где ознакомился с ходом восстановительных работ после паводка и провел совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения в Прибайкалье и на Дальнем Востоке.

3 сентября российский лидер сделал остановку в Монголии. На ее восточной границе он принял участие в праздновании 80-й годовщины победы объединенных советско-монгольских войск под командованием комкора Георгия Жукова и маршала Хорлогийна Чойбалсана над развязавшими в 1939-м очередную агрессию японскими милитаристами. На месте боев у реки Халхин-Гол прославленному советскому полководцу открыли памятник. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга возложили венки и цветы к основанию монумента Георгию Жукову, который по собственной инициативе возвели и подарили братскому монгольскому народу жители Иркутска.

Кроме того, главы государств провели переговоры о путях дальнейшего развития обеих стран, а также поделились мнениями о международной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обе темы крайне важны и напрямую затрагивают вопросы безопасности России. Все дело в том, что в последние годы Вашингтон активно обхаживает Улан-Батор, дабы вывести его из-под влияния Москвы и Пекина. Американцы обещают монголам много «зеленых банкнот», а взамен просят куски степной территории для размещения там баллистических ракет средней дальности, нацеленных на Россию и Китай.

Пообщавшись со своим монгольским коллегой в долине Халхин-Гола, Владимир Путин сэкономил драгоценное президентское время для других переговоров уже во Владивостоке. О том, что на острове Русском у него состоятся встречи с премьер-министрами Японии, Индии и Малайзии Синдзо Абэ, Нарендрой Моди и Махатхиром Мохамадом, «В» подробно рассказывал в толстушке за 28 августа. Кроме того, советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что не исключены и переговоры с главами делегаций ряда других стран.

Старые связи + новые векторы

Команда Китайской Народной Республики на нынешнем форуме будет одной из самых представительных.

В этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Как было подчеркнуто на состоявшейся накануне встрече Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, обе стороны вывели российско-китайские отношения на самый высокий уровень, демонстрируя пример мирного, добрососедского сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Товарооборот между нашими странами в 2018 году достиг $107 млрд, а на недавней встрече в Москве Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили цель увеличить его в два раза. Поэтому используется любая возможность для определения новых векторов сотрудничества.

Возглавляет представительную китайскую делегацию на ВЭФ вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Официальная делегация Республики Индонезия приехала на Русский остров впервые, возглавляет ее министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро.

70-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и этим крупнейшим островным государством Океании выпадает на 2020 год. Отмечаться юбилей будет на высшем уровне. К этой памятной дате планируются торжественные мероприятия. Их подкрепят деловые связи, которые будут обсуждаться на этой неделе во Владивостоке.

В середине прошлого века Индонезия была военным союзником СССР, а ее военно-морские силы были созданы из переданных в подарок надводных и подводных кораблей Тихоокеанского флота. Пришло время восстановить полноценные отношения.

Корейская Народно-Демократи-ческая Республика направила на ВЭФ делегацию во главе с заместителем главы кабинета министров Ри Рен Намом.

В прошлом году на ВЭФ-2018 представители Пхеньяна присутствовали в рамках наблюдателей. Однако нынешней весной Владивосток впервые посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе с российским президентом они дали старт новым отношениям двух соседних государств. Поэтому сейчас будут обсуждаться уже вполне конкретные проекты. На полях форума запланированы рабочие встречи с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьером Юрием Трутневым и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Об итогах этих переговоров «В» сообщит дополнительно.

Деловая повестка дня очень деловая

А пока представим вашему вниманию самые интересные и наиболее злободневные мероприятия деловой программы ВЭФ-2019. Всего заявлено 174 ключевые темы для обсуждений. В них примет участие не менее 7 тысяч человек – рекорд для встреч на Русском.

Вчера, 3 сентября, в так называемый нулевой день форума, работа кипела уже на всех площадках. Открывали его международная научная конференция «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР», пленарные заседания «Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики» и «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство», а также трехсторонняя встреча «Россия, Юг и Север Корейского полуострова: новые возможности».

Начиная со вторника проходят бизнес-диалоги. Их открывали встречи Россия – Европа и Россия – Китай. Выездная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» собрала участников со всего мира.

Еще несколько тем для дискуссий – «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» и «Логистика России и Индии – цифровой путь объединения Азии и Европы» – перекликаются между собой.

Больше всего заседаний и круглых столов касаются вопросов бизнеса. Его проблематика обсуждается на протяжении всего форума. К примеру, 3 и 4 сентября темы диалогов звучат так: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста», «Создавая условия для бизнеса», «Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке», «Новые решения для ускорения экономического роста», «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения», «Новые решения для повышения качества жизни», «Институт независимых директоров: лучшие практики корпоративного управления».

Кроме общих вопросов запланированы встречи по интересам. В их числе «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые цели», «Добыча твердых полезных ископаемых: как наиболее эффективно реализовать инвестиционный потенциал отрасли?», «Перевалка угля: экологические особенности в Дальневосточном регионе», «Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше».

Много иностранцев записалось на обсуждение заинтересовавшего их вопроса «Специальные административные районы (САР. – Прим. ред.): год спустя» (напомним, что в настоящее время резидентами САР являются 12 международных компаний, две из них зарегистрированы на острове Русском, а 10 – на острове Октябрьском близ Калининграда).

Нефтяники и газовики обсуждали близкую им тему «Восточный вектор развития нефтехимии: проекты, меры поддержки, драйверы развития».

Интересом у гостей форума пользуются общедоступные лекции. Они расписаны на каждый из четырех дней ВЭФ. Вот лишь некоторые темы. Об «Экономике замкнутого цикла и химических технологиях» расскажет председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Тему «Периодическая таблица элементов: универсальный язык науки от космоса до новых материалов» представит президент Российской академии наук Александр Сергеев. «Функциональные питательные вещества и химические вещества из продовольственных ресурсов: где встречаются наука и рынок» – это тема выступления директора исследовательского института Токийского сельскохозяйственного университета профессора Юдзи Ямамото. Тему «Наука, технологии и капитал как единая движущая сила: мировые тенденции и опыт реализации в Китае» озвучит соучредитель и председатель компании «Хонгтай Кэпитал Холдингс» Шэн Ситай.

Несколько тем касаются непосредственно нашего региона. В их числе – «Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для бизнеса в сфере туризма», «От сырья к глубокой переработке: как будет развиваться лесная отрасль Дальнего Востока», «Инфраструктура для экономики данных: новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и АТР», «Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций», «Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке».

На площадке «Олимпизм и АТР: взаимное влияние» своими мнениями поделятся министр спорта РФ Павел Колобков, помощник президента России Игорь Левитин, Герой России трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

Завтра, 5 сентября, продолжатся бизнес-диалоги: Россия – Япония, Россия – Республика Корея, Россия – Индия и Россия – АСЕАН.

От частного к глобальному: важно все

4 и 5 сентября приоритет в дискуссиях отдан нашей малой родине. В числе заявленных региональных тем – «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока», «Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития», «Освоение дальневосточных гектаров: новые меры государственной поддержки», «Туристско-рекреационные зоны Дальнего Востока. Smart-подход в комплексном освоении территорий», «Житница АТР: как экспортировать больше продовольствия с Дальнего Востока», «Законодательное обеспечение развития Арктики», «Участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной стоимости. Эффективные стратегии», «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока», «Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток: международный опыт и российские реалии».

В четверг вечером состоится также пленарное заседание. В его программу включены выступления президентов и премьер-министров России, Индии, Монголии, Малайзии и Японии – Владимира Путина, Нарендры Моди, Халтмаагийна Баттулги, Махатхира Мохамада и Синдзо Абэ.

Кроме того, на 5 и 6 сентября запланировано несколько дискуссий на темы экономики. В их числе «Малое и среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста», «Digital Age: жизнь и бизнес в цифровую эпоху», «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?», «Создание городов будущего: с чего начать?», «Новые кадры для новой экономики: как кардинально повысить качество образования?».

В завершающий день ВЭФ состоятся заседание межправительственной Российско-Сингапурской комиссии и Российско-Корейский межрегиональный форум «Путь новых возможностей».

На излете ВЭФ-2019 запланированы сессии «Восток – дело доброе. Как люди меняют Дальний Восток», «Инфраструктура будущего: создавая новые центры притяжения на Дальнем Востоке» и «Как обеспечить доступность медицинской помощи на удаленных территориях».

Таким образом, со вторника по пятницу должно пройти около 100 деловых мероприятий – пленарных и обычных заседаний, панельных дискуссий, круглых столов, лекций и бизнес-диалогов. Они охватят множество направлений с учетом основных тенденций развития глобальной экономики, ключевых экономических, технологических и социальных вопросов по четырем тематическим блокам: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» и «Новые решения для повышения качества жизни».

Участие ведущих экспертов и разнообразные форматы обсуждений позволят участникам ВЭФ выработать новые решения для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока России.

Приобщиться к искусству и энергии спорта

Как уже сообщал «В», организаторы приготовили для участников форума насыщенную культурную и спортивную программы. Гостей ждут многочисленные выставки, концерты и фестивали, запланированы также соревнования по дзюдо, бадминтону, уличному баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию и шахматам. Кстати, посетить эти мероприятия сможет любой житель и гость города.

Напомним коротко о главном. Выставка одного шедевра – знаменитой картины Федора Решетникова «Опять двойка» – будет работать в Приморской государственной картинной галерее. Картину 1952 года из собрания Третьяковской галереи впервые привезли во Владивосток. Также впервые, причем в России, покажут картину выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа».

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра 4 сентября представит премьеру балета «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. С 4 по 6 сентября впервые во Владивостоке пройдет фестиваль якутского кино. 5 сентября на набережной Спортгавани откроется II Фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока». Свои концертные программы, посвященные окончанию Второй мировой войны, представят лучшие коллективы 11 субъектов ДФО. Также на фестивале выступит Ансамбль песни и пляски ТОФ.

В четверг представится редкая возможность насладиться выступлением джазовых музыкантов из Японии и услышать певицу Мики Миямото. Концерт пройдет на сцене приморской Мариинки. На следующий день там же Псковский академический театр драмы имени Пушкина покажет спектакль «Река Потудань». А в субботу можно будет послушать оперу Джузеппе Верди «Аида».

Центральным спортивным событием ВЭФ станет ежегодный международный юношеский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В нем примут участие сборные России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи. Схватки дзюдоистов проходят уже прямо сейчас в «Фетисов-арене».

Сегодняшнее утро начнется с забега в поддержку редких животных Дальнего Востока. В этом году дистанции в 1 и 5 км проложены в живописных окрестностях Приморского океанариума. 4 сентября пройдут гала-матч по хоккею и турнир по керлингу c участием сборных России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

5 сентября в ВДЦ «Океан» состоится торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран АТР, проходящих под патронатом ЮНЕСКО. Более 300 юношей и девушек из Индии, Китая, Японии, Южной и Северной Кореи, Лаоса, Таиланда и России примут участие в состязания по девяти видам спорта.

В четвертый раз в бухте Аякс пройдет регата Roscongress Cup в классе Platu 25. Дистанция устроена достаточно близко к берегу, чтобы зрители могли наблюдать за борьбой участников.

Спортсмены из России, Китая, Кореи, Японии и Индии примут также участие в международном турнире по игре го на Кубок V Восточного экономического форума.

Прямая речь

Вот что написал на своей странице в соцсетях уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов:

«Чтобы выполнить KPI (ключевые показатели эффективности. – Прим. ред.) из указа президента и перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, нам надо расти темпами 5–5,6% в год до 2024 года. Нужна проактивная политика, в противном случае к 2023 году мы станем седьмой экономикой мира – нас обойдет Индонезия. Задача экономического роста разделяется как экономическими властями, так и обществом в целом».

Автор: Николай КУТЕНКИХ