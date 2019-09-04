Закон один – и для бизнесменов, и для правоохранителей Резидент ТОР полтора года сидит в СИЗО. Что мешает следствию поставить в деле точку?

Китайские бизнесмены везут деньги в Россию и попадают...на скамью подсудимых

О том, что для Дальнего Востока китайский бизнес должен стать основным инвестором, за последние два-три года не единожды декларировалось в Кремле, а также на российско-китайских встречах на высшем уровне. Не исключая IV Восточный экономический форум, состоявшийся во Владивостоке в сентябре 2018 года. Особенно этот лозунг актуален сегодня, в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой.

Согласно данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока цифры заявленных иностранных вливаний в макрорегион превышают 30 млрд долларов. Сумма впечатляющая.

Боязно, однако…

В реальности частного капитала из Поднебесной на Дальнем Востоке совсем немного. К примеру, сегодня только около 20 китайских предприятий работают в рамках территорий опережающего развития (ТОР) Приморья и свободного порта Владивосток. Одна из причин медленной реализации этих глобальных планов – чиновничьи препоны при оформлении документов, а также опасение китайских потенциальных инвесторов за себя и свои финансы на территории России.

Так, по данным Харбинского интернет-издания «Дунбэйван», как минимум десять китайских предпринимателей из провинции Хэйлунцзян были арестованы российскими правоохранительными органами за попытки ускорить бюрократические процедуры, касающиеся оформления бизнеса в ТОРах Приморья. Один из них – господин Шэнь Юнюе, резидент свободного порта Владивосток, который сначала попал под колпак спецслужб, затем – в январе 2018 года – в следственный изолятор № 2 в Уссурийске. Сегодня он – подсудимый.

Прошел почти год, но судебный процесс по «делу Шэня Юнюе» продолжается. И когда он закончится, неизвестно. Тем не менее его итог предсказуем: оправдательный приговор в российском судопроизводстве такое же редкое явление, как снежный человек в приморской тайге.

Благодаря Харбинскому интернет-изданию «Дунбэйван», а также СМИ провинции Хэйлунцзян, в Китае о «деле Шэня Юнюе» узнали широкие круги бизнесменов. В том числе планирующие инвестировать крупные проекты в Приморье. Арест Шэня заставил их отложить свои планы на неопределенный срок. Дело в том, что господин Шэнь из старинного китайского рода, пользующегося в Поднебесной уважением и авторитетом.

Бежать некуда, за спиной – семья

О судьбе китайского предпринимателя «В» рассказывал в публикации «Стать резидентом. И сесть» (см. номер за 14 ноября 2018 года).

Напомним: гражданин КНР Шэнь Юнюе, 1957 года рождения, в свое время возглавлял департамент туризма при администрации города Суйфэньхе. Когда пришло время пенсии, переехал в Приморье и поселился в Уссурийске, где живет уже 10 лет с женой и четырехлетней дочерью, между прочим, подданными РФ.

Обосновавшись и пустив корни в России, Шэнь Юнюе в 2011 году открыл в Уссурийске технический производственный парк, объем инвестиций – более $10 млн. В его цехах выпускалась недорогая, но качественная обувь. К сожалению, у продукции не было сбыта и господин Шэнь прекратил ее выпуск.

В 2017 году он выкупил пустующие цеха бывшего Уссурийского завода по ремонту комбайнов, где задумал создать завод по производству мешков из полиэтилена. Его цеха занимают 10 тыс. кв. метров, общая сумма инвестиций, вложенная в проект китайской стороной, $4,5 млн. Первую продукцию предприятие должно было выпустить в марте 2018 года. К тому времени господин Шэнь уже получил статус резидента свободного порта Владивосток.

Но в январе 2018 года он был задержан в собственном доме. Китайца доставили в СИЗО-2, где ему было предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (500 тысяч рублей) через посредника.

В отношении задержанного следственным отделом по городу Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. Сначала Шэнь Юнюе был заключен под стражу до 13 марта. Затем арест продлили еще на три месяца, затем еще на три, и так несколько раз со ссылкой на одни те же обстоятельства: преступление тяжкое, подозреваемый может оказать на свидетелей давление, воспрепятствовать производству по уголовному делу и даже скрыться от суда и следствия.

При этом следствие не замечало, что у 62-летнего Шэня Юнюе гипертония третьей степени, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, прогрессирующий без должной медицинской помощи в тюремных условиях. Его здоровье ухудшилось в связи с длительным содержанием под стражей. Даже когда следователь сжалился и удовлетворил ходатайство защиты о проведении медицинского освидетельствования Шэня Юнюе и передал свое постановление для исполнения начальнику СИЗО-2, тот решение следователя отменил. И в медицинском освидетельствовании арестованному резиденту было отказано.

После поступления уголовного дела в суд срок содержания под стражей Шэня Юнюе был продлен еще на три месяца – с 12 июля до октября 2019 года.

После ареста Шэня предприятие не смогло запуститься. Находясь в СИЗО, Шэнь несет огромные убытки по кредитам, взятым в банке на развитие бизнеса. Его китайские партнеры передумали вкладывать юани в Россию.

Все надо сделать по закону

Шэнь также финансировал строительство гостиницы во Владивостоке на улице Тургенева. В январе 2015 года выяснилось, что отель построен с нарушениями требований по проектированию. В октябре 2017 года Ленинский районный суд Владивостока «приговорил» четырехэтажную постройку к сносу. И тогда инвестор, вложивший в строительство более 80 млн рублей, по совету соотечественников стал искать русского юриста, который смог бы законным путем решить эту проблему.

Его приятель Бай Личен познакомил Шэня с неким Игорем Филимоновым (здесь и далее имена некоторых персонажей изменены. – Прим. авт.), отрекомендовав его как юриста с большими связями, который поможет с оформлением документов на гостиницу.

Филимонов и Шэнь встречались три раза. Китаец не понимает русского языка, поэтому они общались через переводчицу Анну Савидову, плохо говорящую по-китайски, и переводчика Николая Стасько. И каждый раз «юрист со связями» настойчиво заявлял, что проблему решит некий чиновник по фамилии Зарученко, которого надо «подмазать».

– За большие деньги он сделает все как надо, – уверял посредник, как оказалось позже, работавший «на микрофон».

В свою очередь, Шэнь неоднократно напоминал Филимонову, что «все надо сделать по закону». Тому свидетельство – диктофонные записи их разговоров, имеющиеся в материалах уголовного дела. А также расписка «юриста», где черным по белому написано, что Филимонов получил 500 тысяч рублей «за юридические услуги». Кстати, изначально он категорически отказывался писать расписку, но китаец настоял.

Последний раз Филимонов и Шэнь встречались 31 декабря 2017 года.

Это была провокация

Шэня Юнюе задержали на старый Новый год, 13 января 2018 года. Остается загадкой, почему его не взяли с поличным, когда он передавал деньги посреднику, как это обычно происходит, когда задерживают взяточников или взяткодателей. Деньги – это неопровержимая улика, от которой не отвертеться. Это – приговор. Но в данной истории улика отсутствовала. Как и нет видеозаписи, подтверждающей факт передачи полумиллиона рублей наличными. Было лишь заявление Филимонова о получении денег от гражданина КНР Шэня Юнюе.

По версии следствия, Шэнь передал Филимонову 500 тысяч рублей как часть заранее оговоренной взятки в 5 млн рублей для Зарученко. В то же время фразу «пять миллионов» в их разговорах диктофон не зафиксировал. Эта сумма появилась в уголовном деле со слов Филимонова. Между тем госслужащий Зарученко, на которого ссылался «юрист», действительно существовал и на тот момент служил чиновником среднего звена в администрации города. Он очень удивился, когда узнал, что его используют в качестве приманки. К тому же в его полномочия не входят регистрация зданий и оформление недвижимости. Тем более это невозможно, когда есть решение суда по сносу гостиницы. То есть Зарученко априори не мог содействовать в решении проблемы с гостиницей ни Филимонову, ни Шэню, ни кому-либо другому. И посредник об этом знал. Фактически он намеренно вводил китайца в заблуждение.

Следствие также выяснит, что «юрист» Филимонов не имел никакого отношения к юриспруденции. Как следует из документов уголовного дела, вступая в договорные отношения с Шэнем Юнюе и обещая ему помощь, «решала» действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности». То есть по указанию и под контролем сотрудников правоохранительных органов.

О провокационном поведении Филимонова в период оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в отношении гражданина КНР Шэня Юнюе, а также о знании «юристом» методов и приемов подобных провокаций на следствии рассказали два следователя СО ОМВД России по городу Уссурийску, которым Филимонов предлагал деньги в качестве взятки (фамилии следователей известны. – Прим. авт.).

Между тем Европейский суд по правам человека и Верховный суд РФ придерживаются мнения, что лицо, «совершившее преступление в результате провокации со стороны оперативных сотрудников, не подлежит уголовной ответственности». Кроме того, согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются недопустимыми и не имеют юридической силы. Конституция РФ в ч. 2 ст. 50 также указывает, что «при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона».

Видимо, судья Уссурийского районного суда господин Трофимов незнаком с этими документами, а также с мнением Верховного суда РФ. Иначе судебный процесс по «делу Шэня» давно бы закончился.

Свидетели подвели обвинение

Пока дело Шэня Юнюе дошло до суда, сменилось несколько следователей, а во время судебного процесса в доказательной базе появились огромные проплешины. Так, в ходе судебных заседаний было установлено, что оперативные материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, получены с множественными нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. К примеру, под текстом перевода аудиозаписи разговора Филимонова с Шэнем нет подписи, и кем он составлен – неизвестно. Кроме того, из аудиозаписи удалены фрагменты речи китайского бизнесмена, подтверждающие его невиновность. Плюс в документах уголовного дела отсутствует подпись толмача, переводившего оперативные документы. Поэтому эти бумаги не имеют юридической силы.

Дальше – больше. Свидетель со стороны обвинения гражданин КНР Бай Личен в зале суда подтвердил невиновность Шэня Юнюе и опроверг свои показания, которые дал на предварительном следствии. В свою очередь, свидетели Филимонов и Козловский не смогли подтвердить на суде свои показания о намерении Шэня Юнюе дать взятку гражданину Зарученко. Более того, их показания опровергнуты аудиозаписью, предоставленной оперативными работниками, на которой не зафиксировано ни одного слова Шэня Юнюе о взятке. И фамилию «всемогущего чиновника» Зарученко ни китаец, ни его переводчики Савидова и Стасько ни разу не произнесли. Свидетели пояснили, что вывод о намерении Шэня дать взятку – это их домыслы, сделанные во время разговоров между собой. Мол, нам так показалось.

Пять свидетелей со стороны обвинения на заседании суда неожиданно заявили, что им ничего не известно о намерении Шэня Юнюе дать взятку гражданину Зарученко.

Кроме того, представитель со стороны обвинения без объяснения причины отказался от услуг двух своих «козырных» свидетелей, ранее заявлявших об угрозах по телефону в их адрес со стороны подсудимого.

Можно сказать, что доказательная база по «делу Шэня» в судебном заседании рассыпалась, как карточный домик. Все свидетели, не сговариваясь, опровергли показания Филимонова и подтвердили позицию Шэня Юнюе. Необходимо добавить, что еще на следствии оказывалось моральное давление на свидетеля Савидову, искажались ее показания в протоколе. Женщина потребовала переписать текст так, как она говорила, а не так, как хочется следователю. Протест Савидовой запротоколирован.

И еще один показательный момент: на ходатайство защиты о назначении комплексной лингвистико-фоноскопической экспертизы для установления дословного перевода текста разговоров Филимонова с Шэнем, а также подделки текста аудиозаписей суд ответил отказом. Без каких-либо объяснений. И это понятно: результаты этой экспертизы невыгодны ни следствию, ни суду. Иначе они наверняка бы развалили «железные» доводы обвинения о причастности Шэня Юнюе к преступлению, которое он не совершал.

Забрать активы добровольно?

Известный московский адвокат Антон Аранибар, который защищает интересы Шэня Юнюе, полагает, что следствие более всего интересовалось экономикой предприятий его клиента, чем обстоятельствами дела.

– Во время одного из процессуальных действий следователь акцентировал мое внимание на том, что в материалах дела содержится подробнейший перечень активов Шэня: какие доли он имеет в разных предприятиях, какие автомобили, финансовые потоки и другая экономическая информация. И судя по количеству и детализации документов, мне показалось, что имущественные активы Юнюе интересуют следствие гораздо больше, чем остальные аспекты уголовного дела. Особенно учитывая тот факт, что на вопросы, напрямую касающиеся дела, например, почему в течение четырех месяцев, которые Юнюе находился в СИЗО-2, с ним было произведено всего пару следственных действий, прямого ответа никто не дает. Также имеются сведения о том, что на Шэня оказывается давление, чтобы получить добровольное согласие на арест всех его активов. Некими лицами цинично расписываются сценарии и варианты развития событий в том случае, если он не согласится, – рассказал адвокат представителям СМИ.

Закон один – и для инвесторов, и для правоохранительных органов

Одна из основных ошибок иностранных инвесторов, желающих работать в ДВ-регионе, – это незнание российского законодательства, говорил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» ВЭФ прошлого года.

По его словам, привлечению бизнеса на Дальний Восток – как отечественного, так и зарубежного – может содействовать специальная нормативно-правовая база, которую еще надо создать, а также уменьшение административного давления на бизнес. Также требуется более жесткий подход органов прокуратуры к нарушениям со стороны правоохранительных органов. На IV ВЭФ генпрокурор озвучил цифры: в 2017 году на территории ДВ-региона прокуроры отменили более 400 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении представителей бизнеса. За первое полугодие 2018 года было оспорено 600 незаконных правовых актов, затрагивающих права и свободы предпринимателей и инвесторов.

В этом году генеральный прокурор РФ вновь будет гостем Восточного экономического форума. И не исключено, что он также обратит внимание на непростые взаимоотношения бизнесменов и инвесторов в ДВ-регионе, поскольку нормативно-правовая база, о которой он говорил год назад, так и не создана. Зато уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждаются, как и прежде.

Автор: Сергей КОЖИН