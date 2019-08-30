Цена знаний Сколько стоит собрать ребенка в школу

Определенно сборы в школу для многих семей уже позади: и рубашки наглажены, и ранец собран. Однако, как показывает практика, кто-то что-то да забыл купить… Но ничего, впереди еще целые выходные, а корреспондент «В», в свою очередь, напомнит список того, без чего качественно учиться не получится. А заодно прикинет бюджет школьных закупок…

Не экономьте на брюках

Итак, начнем с самой, пожалуй, серьезной покупки – формы. У нас в городе, по большому счету, всего два ателье, специализирующихся на пошиве нарядов, принятых в местных учебных заведениях. Цены в обоих предприятиях практически одинаковые, как и ассортимент. Если следовать советам опытных мам школяров, мальчишке на один учебный год понадобится пара брюк (это как минимум), 3-4 сорочки, жилетка и пиджак. У девочек гардероб должен быть богаче: сарафан (для начальной школы это оптимальный вариант), юбка (если есть сарафан, то можно обойтись одной), жилетка – по желанию, если не входит в обязательный комплект (но поверьте: в холодное время года она лишней не будет). Ну и брюки (как альтернатива теплым лосинам зимой). А вот на пиджаке можно и сэкономить, тем более что девочкам не очень-то нравится в них ходить (если он, конечно, не входит в обязательный комплект). И, конечно, блузки (как минимум три плюс одна-две праздничные), колготы, гольфы, банты…

БЮДЖЕТ. Если покупать одежду в вышеназванных точках, одеть девочку выйдет в 6000 рублей. Мальчика – в 5000 рублей. Частично сэкономить можно, воспользовавшись интернет-закупками.

Покупая спортивную форму, стоит озаботиться полноценным костюмом для занятий на улице и легким вариантом (футболка + шорты) для спортзала. Впрочем, скорее всего, футболку и шорты вы будете заказывать в единой цветовой гамме всем классом сообща.

БЮДЖЕТ. На эти цели придется потратить порядка 2500 рублей. Впрочем, вариант лосины + футболка обойдется в 700 рублей.

Чтобы дышала и не скользила

Как ни крути, даже в теплое время года получается три пары обуви – уличная, спортивная и сменка (дышащая – с перфорацией или с текстильными вставками), а также мешок (желательно тканевый) под сменку. Важно: во многих школах полы паркетные, скользкие, поэтому остерегайтесь покупать (особенно это касается девчачьих туфелек) обувь с гладкой подошвой, иначе падать дети будут гарантированно. Кроме того, выбирайте обувь на застежках или липучках. И не поленитесь подписать все что можно – сохраннее будет.

БЮДЖЕТ. Увы, детская обувь ничуть не дешевле взрослой. Поэтому на 3 пары готовьтесь потратить не меньше 4000 тысяч рублей. И это еще бюджетно, но сэкономить позволят опять-таки покупки в онлайн-магазинах.

Ранец или рюкзак?

Еще одна важная покупка – ранец. Тут вот какая тенденция прослеживается: чем младше ребенок, тем жестче требования к этому аксессуару. Ранец для младшеклассника должен быть обязательно с широкими лямками, ортопедической спинкой, светоотражающим рисунком или полосками. Их, кстати, можно купить отдельно и приклеить самим. Самым правильным вариантом продавцы канцтоваров и многие родители считают жесткий ортопедический ранец. Только вот и у него есть существенный недостаток, и это даже не цена (хотя она кусается: 4-5 тысяч рублей). Дело в том, что жесткие ортопедические ранцы сами по себе довольно тяжелые. Даже пустые весят до 1,5-2 кг, а с учебниками, тетрадками, всей необходимой канцелярией и обязательной бутылочкой воды (далеко не в каждом классе и даже не в каждой школе есть диспенсер) и вовсе потянет на 6-7 кг. Согласитесь, для младшеклассника тяжесть существенная. Поэтому, если у вас нет возможности самим таскать этот груз знаний (тогда в чем смысл его ортопедической функции?), подумайте о здоровье и комфорте ребенка и купите ему облегченный вариант – обычный текстильный (непромокаемый!) рюкзак с жесткой спинкой и укрепленным дном. И стоит он, что немаловажно, раза в два дешевле жесткого ортопедического.

БЮДЖЕТ. Обычный рюкзак из тех, что предпочитают старшеклассники, может стоить и 600 рублей, и 3000. Ранцы стоят куда дороже: 2000–5000 рублей.

Запасы карман не тянут

Ну и наконец плавно переходим к содержимому ранцев-рюкзаков. К счастью, нынешнему поколению родителей повезло: не надо тратиться на покупку школьных учебников – дети их получают в школе бесплатно. Что до рабочих тетрадей, то они относятся к расходным материалам и школа не обязана их закупать. С другой стороны, учителя также не имеют права требовать у родителей приобретать учебные пособия. То есть получается, что родители сами должны принимать решение: будут их дети пользоваться рабочими тетрадями, атласами и контурными картами или нет.

БЮДЖЕТ. В случае положительного решения имейте в виду: одна рабочая тетрадь стоит порядка 100–150 рублей.

Что до прочей канцелярии, то здесь список не изменен уже, наверное, десятилетия. Дневник, тетради, обложки, линейки пластиковые или деревянные (на 15 и 20 см), угольник, ластики, точилка, простые карандаши с маркировкой ТМ или HB, что означает твердо-мягкие (они не рвут бумагу в отличие от твердых и не пачкают ее, как мягкие). По поводу пеналов: в некоторых школах не рекомендуется приобретать жестяные коробки по причине того, что дети шалят и могут, балуясь, биться этими аксессуарами. В средней школе содержимое пенала надо будет дополнить циркулем и транспортиром.

Канцелярия обычно покупается исходя из предпочтений ребенка. И все же помимо выбранных чадом тетрадок со всеми имеющимися в ассортименте диснеевскими принцессами, котятами, машинками и роботами возьмите про запас по 10 штук тетрадок в линейку и клетку (обычные, в голубой обложке, на 12 листов – именно такие просят принести учителя для диктантов и контрольных работ). Поверьте, в течение года они обязательно вам понадобятся, причем в самый неожиданный момент.

Что касается прочих запасов, не забудьте про обычные шариковые ручки – их должно быть много. Да, в случае чего купить их можно на любом углу, но обычно пишущий «инструмент» заканчивается в самое неподходящее время.

Для уроков окружающего мира, ИЗО, труда понадобятся цветные карандаши, фломастеры, краски (в некоторых школах требуется именно гуашь), палитра, восковые мелки, альбом для рисования (в некоторых школах вместо альбомов требуют папки для рисования или черчения формата А3), набор кистей, баночка-непроливайка, пластилин, доска для лепки (можно для этих целей использовать обычную кухонную пластиковую). В начальных классах обязательно понадобятся цветная бумага и картон, канцелярский клей и ПВА. Не забудьте купить клеенку для парты и фартук с нарукавниками, иначе придется стирать форму после каждого урока труда.

БЮДЖЕТ. Диапазон цен колеблется от 1000 до 5000 рублей.

Букет первоклассника

Ну и последний штрих – цветы. Здесь лишь одно замечание: администрация школ обычно просит родителей, чтобы дети не несли на линейки 1 сентября лилии. Аромат этих цветов достаточно тяжелый и вызывает головную боль, особенно если торжество проходит в помещении. Нередко учителя жалуются, что букетные хризантемы (это когда на одной ветке много соцветий) могут вызвать приступ аллергии.

БЮДЖЕТ. Цветок герберы стоит 100–150 рублей, роза – 150–300. Небольшой букет в цветочной галерее в «Зеленых кирпичиках» стоит от 250 до 700 рублей. Роза может обойтись от 70 до 150 рублей. Букет гладиолусов у бабушек на Первой Речке можно выторговать за 200 рублей. Стоит напомнить, что к 1 сентября цены цветочники поднимут, и не на самую малость.

Быть на связи…

Снабжать школьника телефоном или нет – этот вопрос решается исключительно в семье. Лично знаю семью, в которой детям телефоны выдаются лишь на пару часов, по вечерам. Но у них решен вопрос с организацией доставки школьников домой. Мама всегда знает, во сколько заканчиваются уроки у ее троих детей, а если она и опаздывает, то у нее с детьми договоренность: обязательно ее дождаться. Ну а для экстренных звонков есть телефон учителя. Вот только не каждый родитель может свободно распоряжаться своим временем, так что наличие телефона у младшеклассника – это в первую очередь вопрос связи и безопасности. Но стоит помнить: за сохранность аппарата ребенок ответить еще не в состоянии, поэтому будет ошибкой снабдить его дорогой моделью. Тем более что никакие технические возможности гаджета для учебы в начальный школе не понадобятся. А дорогой мобильник может привлечь ненужное к себе внимание и чей-то нездоровый интерес… Если речь идет именно о связи и безопасности, альтернативой телефону может стать GPS-трекер. Например, в виде часов. Если ребенок согласен носить такие часы, вы сможете отследить его местоположение, маршруты за день, связаться с ним при необходимости и даже прослушать фон вокруг него.

БЮДЖЕТ. GPS-трекер стоит в пределах 2500–3500 рублей. Их минус – неважное качество некоторых моделей.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО