Кукурузу пустят на крахмал и декстрозу В Приморье будет создан агробиоэкономический кластер. И первым проектом в его рамках станет завод «Кормбиосинтез», который строится в ТОР «Надеждинская», сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«В рамках агробиоэкономического кластера завершается стройка двух заводов – «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез». Первый начнет работу летом 2020 года, однако первичный запуск планируется уже этой осенью. Для предприятий изготовлено уникальное промышленное и лабораторное оборудование, сейчас оснащаются цеха «Кормбиосинтеза». После первичного запуска будут проходить доустановка и налаживание оборудования. Мы планируем, что и второй завод – «Фармасинтез» – тоже начнет работу в 2020 году», – отметил заместитель генерального директора ООО «Арника» Егор Аврамов.

На двух предприятиях будет выпускаться до 12 тыс. тонн кормовых ингредиентов и ветеринарных препаратов для мясного и молочного крупного рогатого скота, птицеводства и свиноводства. Ассортимент продукции будет состоять почти из 25 наименований, включая защищенные кормовые аминокислоты, концентраты кормовых белков, витамины, пробиотики и ветеринарные антибиотики, импорт которых в РФ составляет до 100 % из стран Европы и АТР. На предприятиях будет работать до 150 человек, объем инвестиций в проект – около 4 млрд рублей. Планируемая выручка составит более 10 млрд рублей в год.

Всего в агрокластере появится до 10 высокотехнологичных промышленных предприятий глубокой переработки кукурузы. В их числе элеваторный комплекс, крахмалопаточный завод, завод по производству глюкозы (декстрозы) и биофабрики «Аминосинтез», производящие ежегодно более 300 тыс. тонн продукции. Объем инвестиций в этот проект составит 18,7 млрд рублей, а его появление создаст в Приморье более 500 новых рабочих мест.

«Это большая 5-летняя инвестиционная программа, включающая строительство элеваторных комплексов для хранения кукурузы, крахмалопаточного завода и биофабрик, которые будут производить более 300 тысяч тонн в год высокотехнологичной импортозамещающей кормовой продукции: кормовые аминокислоты, кукурузный глютеновый белок, крахмал и декстрозу», – пояснил президент ГК «Арника» Александр Генералов, добавив, что проект масштабный и многоуровневый – нового типа. По его словам, инвестпроект имеет статус федерального значения, поскольку сможет обеспечить на 70–80 % потребности российского животноводства в производимых компанией кормовых ингредиентах. С открытием производств решится вопрос импортозамещения, поскольку сейчас такая продукция попадает в Россию в основном из азиатских стран, в том числе и при участии компаний группы «Арника». Запас производственных мощностей, заложенных в кластер, позволит производить продукцию для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы планируем до 30 % объемов выпускаемой кормовой высокотехнологичной продукции поставлять в Корею, Японию, Вьетнам и Таиланд», – отмечает он.

Соглашение о создании в Приморье агробиоэкономического кластера было подписано 12 сентября 2018 года во время IV Восточного экономического форума между ООО «Арника-Холдинг» и южнокорейской компанией LS Networks Ltd.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Аслана Канукоева, формированию кластера и запуску других производств помогают преференциальные режимы. «Механизмы государственной поддержки, которые на Дальнем Востоке запущены, работают, и они эффективны. Режим ТОР стал одним из ключевых стимулов для развития малого и среднего предпринимательства и развития экономического потенциала регионов ДФО. Около 100 резидентов территорий опережающего развития уже реализовали свои проекты. Запущенные предприятия доказывают, что каждый вложенный рубль инвестиций приносит свой доход», – считает Аслан Канукоев.

Автор: Отдел новостей «В»