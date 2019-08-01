Такие разные, но мэтры Две очень разные, но в то же время объединенные общей идеей выставки проходят в залах Приморского отделения Союза художников во Владивостоке.

– Мы представляем приморскому зрителю работы таких мэтров, как Зураб Церетели и Валерий Лукка, – рассказывает искусствовед Ольга Зотова. – Каждый из мастеров представляет целое течение в российском и мировом искусстве.

Два зала отданы рисункам и фотографическим изображениям работ Зураба Церетели.

Монументально и нежно

– Этот проект – привезти в наш город работы Зураба Константиновича – имеет свою историю, – продолжает Ольга Зотова. – В октябре 2018 года председатель регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств Сергей Ануфриев по приглашению Церетели посетил его дачу в Переделкино. Зураб Константинович передал в дар отделению серию шелкографий. В марте эта серия выставлялась в галерее отделения в Красноярске, в июне – в арт-галерее DiaS в Иркутске. В июле выставку приняло Приморское отделение Союза художников России. Таким образом, проект стал передвижным, а регионы, в которых ранее не экспонировалось творчество Церетели, получили возможность познакомиться с произведениями художника и скульптора мирового масштаба.

Напомним, что Зураб Константинович Церетели – президент Российской академии художеств, народный художник России, СССР, Грузинской ССР, лауреат Государственных премий СССР и России, президент Московского фонда содействия ЮНЕСКО.

Зураб Церетели учился в Тбилисской академии художеств, в юности много путешествовал по Грузии, постигая атмосферу национальной культуры, народной поэтики и художественного ремесла. Он посетил родину предков – Имерети (область в Западной Грузии), побывал во многих других исторических местах. Близкое знакомство с географией, культурой и этнографией Грузии заложило фундамент будущей творческой направленности художника. После окончания академии работал в Институте истории и этнографии Академии наук Грузинской ССР, занимался иллюстрированием научных публикаций, зарисовывал археологические и этнографические находки во время экспедиций. Это позволило глубоко изучить древнее и народное искусство страны, понять взаимосвязи изобразительного и декоративного творчества ее народов с мышлением и пониманием красоты. Без такого проникновения в историю грузинской культуры Церетели вряд ли смог бы столь органично слить в своем творчестве истинно национальный дух с национальным, универсальным мировосприятием и традициями классической академической школы.

Первый большой успех пришел к Зурабу в 1966 году, когда на Всесоюзной выставке «На страже мира» он выставил картину с одноименным названием.

Известность, которую Церетели в конце 1970-х – начале 1980-х годов прошлого века приобрел внутри страны, очень быстро преодолела и внешние границы Советского Союза благодаря художественному оформлению советских посольств и представительств в Бразилии, Японии, США, созданию декоративных и монументальных композиций в Испании, Франции, Англии и Америке. Это позволило Зурабу Церетели не только быть в курсе всех мировых художественных процессов и познакомиться практически со всеми крупнейшими зарубежными художниками, архитекторами, деятелями политики и культуры, но и органично, оставаясь и грузинским, и советским художником, влиться в русло общемирового культурного потока.

И хотя сегодня Зураб Константинович известен более всего как скульптор, он много работает в живописи, эмальерном, мозаичном, витражном искусстве.

На выставке представлены его шелкография и фотографии самых известных скульптурных работ, установленных за пределами России, например, мемориала «Слеза скорби», созданного после трагических событий 11 сентября 2001 года и переданного в дар США, памятника основателям Харькова и так далее.

И если скульптуры мэтра многим знакомы – по изображениям в Интернете, например, то его рисунки способны удивить – настолько они отличаются от монументального и эпичного стиля автора, к которому, кажется, мы все привыкли.

От столпа неоэкспрессионизма

В двух других залах Приморского отделения Союза художников выставлены 32 живописные работы известного представителя отечественного нон-конформистского искусства Валерия Лукки.

Он родился в 1945 году в ингерманландской семье (ингерманландцы – российские финны). Учился в военном училище, служил в авиации, занимался живописью. Устав от дисциплинарных пространств, с трудом демобилизовался. Вернулся учиться в Ленинград. В 1977 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

– В конце 1970-х годов, почти одновременно с явлением неоэкспрессионизма в Германии, выпускники Академии художеств Вячеслав Михайлов и Валерий Лукка вместе с Феликсом Волосенковым обратились к поиску новых средств выразительности, – комментирует Ольга Зотова. – В то время, несмотря на определенные идеологические ограничения и конфликт власти и художников-нонконформистов, шел активный процесс эстетической эволюции. Соцреализм рассматривался уже не как строгий канонический стиль с привычной техникой и заданными сюжетами, а как творческий метод, подразумевающий значительное стилевое и тематическое разнообразие.

Творческая группа (Михайлов, Лукка и Волосенков) смогла продолжить поиски новой выразительности в начале 1980-х годов, становясь своего рода питерской параллелью неоэкспрессионизма. Выход за границы заданной рецептуры и привычной тематики тогдашней живописи, энергичная и брутальная манера письма, новая и шокирующая, совпала с утопическими ожиданиями свободы, вызвала интерес зрителя. Уже к 1990-м годам эти «три богатыря» обросли харизмой и были канонизированы питерским арт-сообществом как столпы нового искусства. Прошли десятилетия. Группа давно распалась, а художники, двигаясь по расходящимся траекториям, из столпов – апостолов обновления уже превратились в живых классиков целого исторического цикла в искусстве. Но они сохраняют свое значение, оставаясь актуальными фигурами текущего художественного процесса.

Этими выставками Приморское отделение Союза художников России продолжает знакомить зрителей с изобразительным искусством других регионов России.

Автор: Отдел новостей «В»