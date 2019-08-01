Поставки энергоресурсов в Японию: не газ, так опилки Во Владивостоке делегация японской компании «Ирекс» провела переговоры с представителями администрации Приморья о возможности организации производства пеллет (топливных гранул), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Как пояснил старший специалист Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Валерий Смирнов, компания «Ирекс» планирует запустить в регионе производство пеллет и сейчас рассматривает место расположения будущего предприятия.

«Проект сложный. Для выпуска гранул планируется использовать отходы предприятий деревообрабатывающей продукции из нескольких регионов. Нужно рассчитать логистику, понять, где будет локализация производства, какие приморские компании могут стать партнерами японских инвесторов», – пояснил он.

Японская компания планирует вложить в проект 6,5 млрд рублей. В год планируется выпускать до 2 млн тонн топливных гранул.

Как стало известно агентству «Интерфакс», пеллеты планируется экспортировать в Японию, чтобы закрыть потребность электростанций, эксплуатируемых компанией.

В настоящее время на дальневосточные регионы приходится 10,6 % производства всех топливных пеллет в РФ, что в натуральном выражении составляет примерно 115 тыс. тонн.

Топливные гранулы (англ. pellets – пеллеты) – биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства, поясняет Википедия.

Автор: Отдел новостей «В»