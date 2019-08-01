Строили, строили и за четыре года построили Самое большое за последние 30 лет судно готовят к спуску на воду в столице Приморья.

На предприятии «Восточная верфь» приступили к покраске малого морского танкера «Михаил Барсков» – самого крупного судна, построенного в регионе в современной истории, заверили в пресс-службе края.

Как отметили в краевом департаменте промышленности, помимо современных технологических особенностей проект интересен еще и тем, что такое судно может работать даже в сложной ледовой обстановке.

«На данный момент танкер «Михаил Барсков» поставлен в док для покраски. Спуск на воду запланирован в конце августа», – сообщили специалисты.

По информации предприятия, малый морской танкер был заложен на АО «Восточная верфь» 10 октября 2015 года. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Cудно усиленного ледового класса, поэтому может работать в арктических морях. На танкере оборудована площадка для вертолетной техники.

Автор: Отдел новостей «В»