Включите мозги В понедельник, 23 июня, уже под вечер мой WhatsApp тревожно пиликнул. Новое сообщение пришло от человека, с которым у меня совершенно шапочное знакомство.

«25-26-го по всему городу не будет никакой воды вообще. Водоканал будет какие-то задвижки менять, которые 20 лет не меняли. Можете всем говорить, чтобы готовились. Будут машины с водой стоять на улицах. Но лучше подготовиться», – прочитала я на экране.

«Странно, ни ДГК, ни Примводоканал рассылок об отключении не делали, – подумала я. – Да и управляющая компания у нас обычно загодя в подъезде вывешивает извещения об отключении…». Зашла на сайт Примводоканала – там тишина. А уж на сайте о таком масштабном отключении дня за три бы точно предупредили. Опять же – машины с водой… Когда это у нас в городе, если не вспоминать жутковатые времена режимного водоснабжения, на двухсуточное отключение водовозки выделяли?

Странное какое-то предупреждение, больше похоже на новость от агентства ОБС (одна баба сказала) или, как нынче говорят, фейк.

«Откуда у вас эта информация?» – отправила я вопрос доброхоту, приславшему мне эту «новость». И получила ответ: «В родительской группе пришло, а я решила всем разослать. И воду уже набираю!»

Что я подумала про свою визави, говорить ей не стала. А вам, читатель, скажу.

«Срочно требуется кровь ребенку, звонить по номеру…» «Пропала девочка, последний раз видели на улице Руставели, вы ее не видели?» «В питомнике собираются усыпить 30 собак, вы можете их спасти!» «В Россию отправились 18 террористов из Чечни, это может коснуться и вашего города…» – боже, сколько мусора, оказавшегося на поверку ложью и паникой, тупого фейкового мусора прилетело ко мне в WhatsApp за последний год. И чаще всего это вирусная рассылка. Грубо говоря: кто-то что-то где-то прочел, мозги включать не стал, а вот панике поддался. И пошла писать, точнее, рассылать губерния! И ведь те, кто пересылает друг другу вот эти глупости – типа текста про отключение воды или про девочку, которую еще три года назад нашли в Казахстане, делают это не столько от злости, сколько от чистого сердца и по глупости. Ну вот кажется человеку, что если он перешлет дальше такую «тревожную» новость, то тем самым проявит свои лучшие качества и совершит гражданский поступок. На самом же деле – с точностью до наоборот. Паника – еще самое легкое последствие таких вот рассылок. Поэтому, если к вам прилетело очередное «поможем всем миром», «в городе N неизвестно когда не будет чего-то» и так далее, не рассылайте дальше. Включите мозги. Проверьте. И выдохните.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ