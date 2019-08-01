ВЭФ набирает волонтеров В Приморье стартовал второй этап набора волонтеров на V Восточный экономический форум. Подать заявку на участие в масштабном событии можно до четверга, 1 августа, включительно, сообщили в пресс-службе края.

Обучение и экзамены для кандидатов в волонтеры ВЭФ-2019 второй волны пройдут с 22 по 23 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета. Чтобы принять участие в отборе, в личном кабинете на Сongress.ru необходимо поставить соответствующую отметку в поле «ВЭФ2019_Вторая волна». Экзамен будет проводиться на английском и русском языках.

«Традиционно в рамках Восточного экономического форума волонтеры помогают в проведении деловой и культурной программ. В этом году более 400 волонтеров пройдут обучение, функциональные тренинги и внесут свой вклад в проведение ВЭФ», – отметила и.о. руководителя краевого департамента по делам молодежи Екатерина Ищук.

Автор: Отдел новостей «В»