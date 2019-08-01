Тонкости нового порядка исчисления налога Все о новой схеме расчета налога на недвижимость жителям города расскажут в администрации Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, встреча состоится 7 августа в 15 часов в здании мэрии. Специалисты налоговой инспекции, Центра кадастровой оценки Приморского края и других ведомств расскажут, как будет начисляться налог на имущество физических лиц с 1 января 2020 года.

Также граждане смогут узнать о проведенной в 2018 году государственной оценке недвижимости, на основании которой и будет исчислен налог, и о возможности подачи замечаний к промежуточному отчету по ее итогам.

Напомним, что с 1 января 2020 года базой для исчисления налога на недвижимость – квартиры, комнаты, жилого дома, гаража, хозяйственного строения или другого объекта – станет не стоимость БТИ, а кадастровая стоимость, которая наиболее приближена к рыночной.

Предварительная регистрация по телефонам: 253-43-31, 253-42-99, 253-42-62.

Автор: Отдел новостей «В»