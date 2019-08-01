Каждый год 34 тысячи приморцев проходят обследование на ВИЧ-инфекцию С начала года в Приморье впервые выявлено 600 человек с ВИЧ-инфекцией. Этот показатель выше, чем за аналогичный период двухлетней давности. Рост числа людей с ВИЧ-статусом связан в первую очередь с увеличением количества обследуемых, пояснили в пресс-службе края.

Специалисты Центра СПИД отмечают: в настоящее время в регионе более 17 тысяч инфицированных ВИЧ-инфекцией. При этом сведено к минимуму число детей, зараженных от больных матерей в ходе беременности, родов и грудного вскармливания.

«Наша большая победа заключается в том, что в Приморье все больше инфицированных откликаются и получают химиотерапию по заболеванию на первом, особенно эффективном этапе», – отметила глава Центра СПИД Лидия Скляр.

Она подчеркнула, что практически в два раза снизилось число отказных детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных родителей.

«Этот показатель за последнее время снизился с 7,5 до 3,5 %», – подчеркнула Лидия Скляр.

Автор: Отдел новостей «В»