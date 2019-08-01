Владивосток начал подготовку к Всероссийской переписи населения Актуализация списков адресов жилых домов, предварительная оценка численности проживающего в них населения, подбор персонала переписчиков – об этих и других задачах шла речь на совещании, посвященном подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года, которое прошло в администрации города.

В нем приняли участие сотрудники мэрии, Приморскстата, полиции, Приморского филиала «Почты России», других ведомств.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет по всей стране с 1 по 31 октября 2020 года. Это основной источник информационных ресурсов, касающихся численности, состава и структуры населения, его распределения по территории страны. Перепись даст характеристики населения России по таким параметрам, как пол и возраст, число и состав домохозяйств, фактическая брачная структура, национальный и языковой состав, образовательный уровень и другие.

«Перед нами стоит очень важная государственная задача – содействие организации переписи населения, и она должна быть решена на высоком уровне», – открыла заседание комиссии первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая.

О том, как будет проходить перепись, каково ее значение, а также какие принципиально новые методы сбора информации будут использованы, отметила в своем докладе заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Виктория Киселева.

«В последние годы многие люди не готовы открывать дверь незнакомцам, кроме того, жизнь стала более динамичной, людей становится сложнее застать дома, – сообщила Виктория Киселева. – Поэтому основным нововведением является возможность для людей заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)».

Интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября 2020 года, и внести данные граждане смогут с любых гаджетов. Пройти интернет-перепись также будет возможно в МФЦ, там будут обеспечены специализированные рабочие места.

Параллельно с интернет-переписью начнется опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами. Бумажные формы переписных листов будут применяться только как резервный способ.

Весь период проведения переписи будут работать стационарные участки, где люди при желании смогут пройти перепись. Их предполагается разместить в МФЦ, отделениях «Почты России» и других местах массового посещения.

В период подготовки к переписи профильным службам необходимо провести актуализацию списков адресов жилых домов – это важно главным образом потому, что с момента проведения последней переписи в 2010 году построено множество новых домов, появились целые новые улицы и микрорайоны. Специалистам мэрии поручено проконтролировать, чтобы на жилых зданиях – как многоквартирных, так и частных – появились названия улиц и номера домов.

Уже сейчас Приморскстат проводит уточнение списков адресов домов и численности проживающего в них населения на основе административных данных, полученных от избирательных комиссий, медицинских и социальных учреждений, УК и ТСЖ, миграционной службы, вузов и т.д. Такая предварительная работа поможет во время переписи максимально охватить анкетированием всех граждан.

Важный вопрос – набор на время проведения переписи персонала переписчиков, и в этом сможет оказать содействие Приморский центр занятости населения, администрация Владивостока, другие организации. Всего для работы в краевом центре предполагается пригласить в качестве переписчиков порядка 1100 человек. Предварительно весь персонал пройдет обучение.

Автор: Отдел новостей «В»