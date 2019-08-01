Марафон «Мосты Владивостока» приглашают на дистанцию В приморской столице 28 сентября в четвертый раз состоится международный марафон «Мосты Владивостока». Он пройдет в рамках ежегодного празднования Дня тигра, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году желающим погрузиться в атмосферу массового праздника бега впервые доступна дистанция 10 километров. Помимо этого, участники соревнований могут пробежать традиционные дистанции протяженностью 5, 21 и 42 километра. Для самых маленьких спортсменов также состоится мини-марафон, дистанция которого составит 1 километр.

Стартовать марафонцы будут из разных точек города и в зависимости от выбранной дистанции преодолеют знаменитые мосты – Русский и Золотой. Финальные километры участники пробегут по главным улицам Владивостока и финишируют на центральной площади.

Как отмечают организаторы, главная цель в гонке за километрами – пробежать дистанцию и получить на финише заветную медаль. Забег поведут пейсмейкеры — спортсмены, которые бегут с определенным темпом. Узнать их на трассе можно будет по футболкам с обозначением темпа и финишного времени.

За четыре года марафон «Мосты Владивостока» стал одним из ярких спортивных событий города. Забег уже хорошо известен в странах АТР и привлекает большое количество иностранных участников.

Для участия в марафоне требуется предварительная регистрация. Также всем участникам необходимо иметь на руках оригинал медицинской справки о допуске к беговым соревнованиям.

Автор: Отдел новостей «В»